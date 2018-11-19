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Все про:Россия (71116) поддержка (347) Сенцов (925)

 Известный французский режиссер Годар отказался ехать в Россию из-за Сенцова: он возмущен условиями содержания коллеги

Посетить Санкт-Петербург Годара приглашал зав. отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался посещать Россию из-за содержания за решеткой в этой стране политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в заявлении Общества французских кинорежиссеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Franceinfo.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сенцов стал лауреатом международной премии имени Магнитского

Общество с разрешения Годара обнародовала письмо, которое режиссер написал заведующему отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрию Озеркову. В письме 87-летний Годар пишет, что "не имеет права" посещать Россию из-за условий заключения Сенцова.

По какому поводу Эрмитаж приглашал Годара, не сообщается.

87-летний классик кино был среди тех деятелей мировой культуры, которые в августе 2018 года выступили в поддержку Сенцова, сравнив его с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими "диссидентами коммунистического режима".

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова – к 20.

Также на Цензор.НЕТ: Британский драматург Стоппард обратился к Сенцову в Международный день писателей в заключении: "Я не забуду, как Вы обращались к судьям"

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

Источник: https://censor.net.ua/n3097725
 
   
 Топ комментарии
 
Годар - це справжній метр! Він знімає інтелектуальне кіно. Російському бидлу, яке фанатіє від Брат-2 і серіала Тригада, це мистецтво ніколи не зрозуміти.
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Він старий, для цього. Але розуміє, що таке свобода людини.
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Для мене та багатьох інших Годар був прикладом. Прочитайте про його фільми, та уявіть його енергетику: https://elle.ua/stil-zhizni/blog_stil_zhizni/10-filmov-zhana-lyuka-godara-kotorie-stoit-posmotret/
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Пригласить его в Киеве. Свозить на Донбасс. Может тоже фильм создаст о руцком фашизме
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Він старий, для цього. Але розуміє, що таке свобода людини.
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Для мене та багатьох інших Годар був прикладом. Прочитайте про його фільми, та уявіть його енергетику: https://elle.ua/stil-zhizni/blog_stil_zhizni/10-filmov-zhana-lyuka-godara-kotorie-stoit-posmotret/
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Годар - це справжній метр! Він знімає інтелектуальне кіно. Російському бидлу, яке фанатіє від Брат-2 і серіала Тригада, це мистецтво ніколи не зрозуміти.
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Для кацабидла шо Годар ,шо Гайдар одно й теж -)
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а макрон не побрезговал на кацапщину съездить..три разика, если не ошибаюсь, в этом году мотнулся..
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Вот только не надо к Сенцову лепить Солженицына. Какой еще диссидент? Он всего одну ночь провел в ментовке а утром его посадили на самолет.
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это правильно.в фашисткое логово нечего ходить.
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Огромный респект Годару, за поддержку незаконно осужденного Олега Сенцова, а кацапия получила очередной удар, откуда не ждала.
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Спасибо за человечность и порядочность
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Сразу видно человека из раньшего времени.Браво,мэтр!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИзвестный французский режиссер Годар отказался ехать в Россию из-за Сенцова: он возмущен условиями содержания коллеги
 
 
 
 
 
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