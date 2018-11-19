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 С начала суток враг 10 раз обстреливал украинские позиции, ранены два воина ВСУ, - пресс-центр ООС

С начала суток до 18:00 российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано пять случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"Враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Вольный, Травневое, Степное, Березовое, Новотроицкое и Гнутово. А по оборонным укреплениям наших войск неподалеку Желобка противник осуществлял огневое воздействие еще и из минометов калибра 82 и 120 мм. Такие же минометы российские захватчики применили в районе Чермалыка", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил.

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Сообщается, что во время боевых действий 19 ноября ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, но ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.

С начала суток враг 10 раз обстреливал украинские позиции, ранены два воина ВСУ, - пресс-центр ООС 01

Напомним, 18 ноября враг осуществил 16 обстрелов, ни один украинский воин не пострадал, уничтожены трое террористов.

Источник: https://censor.net.ua/n3097721
 
 
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