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 Политика Украины
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Все про:ВР (22443) депутат (2591) жилье (597) компенсации (243) Луценко (7226)

 Луценко рассказал о 20 нардепах, которые получают деньги на аренду жилья, имея собственное в Киеве или пригороде

В ГПУ есть материалы на более чем 20 народных депутатов, которые получают компенсации за аренду жилья, хотя имеют собственное в 30-километровой зоне от Киева.

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко после заседания регламентного комитета, сообщает Цензор.НЕТ.

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""Сегодня в ГПУ - и насколько я знаю, и в САП - есть материалы, по которым у нас будет достаточно сложная ситуация. Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве и в зоне 30 километров". Депутаты, из того, что я помню из своей депутатской жизни, не самые бедные", - сказал Луценко.

Он отметил, что не знает, как регламентный комитет будет принимать решение относительно этих десятков нардепов, учитывая необходимость воздерживаться в случае конфликта интересов, если речь идет об однопартийцах: "Придется ходить или по одному, или сразу выходить в зал ВР".

Источник: https://censor.net.ua/n3097715
 
   
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Беда в стране от евробляхеров
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Беда в стране от евробляхеров
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https://youtu.be/hO2aiKLq8Eg?t=159

Вот целый сюжет об этом с перечислением самых заядлых и какое у них жилье имеется.\
Собственно это первоисточник, откуда черпали начальные сведения Луценко и ко.
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- Рабинович, как вы посмели, заполняя анкету, в графе "иждивенцы" написать "государство"?!!
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Ну і шо? Сам признався, що нічого не буде "біднесеньким".
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Давайте отгадаю с одного раза, это самые бедные из БПП!?
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Организуйте взаимозачет как всегда.Вы не трогайте наших а мы ваших и все останутся при своих интересах.Ворон ворону глаз не выклюет.
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Ну расскал. А дальше что? Выводы должны делать мы, или генпрокуратура?
Закусывать надо, югик.
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После сюжетов от активистов проснулись. Как котят, пока не тыкнут мордой в ...
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А теперь загадка. На фото "сладкая парочка" - но не Твикс?
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Ему на детоксикации новости по телеку включали?
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Ой-ли. А сколько они получают в конвертах за кнопкодавство за протаскивание асоциальных законов? Мне кажется там совсем другие суммы. Копай, Юрик! Онищенко тебе в помощь!
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Югик Пуаро совсем заработался. С 20 "нардепами" у него будет сложная ситуация, с "депутатом" Пономаревым "вообще ситуация достаточно тупиковая "...… Иди Юга с собакой своей потанцуй, сними так сказать усталость мозга ….. собачьего.
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Серед білого дня нардепи нагло грабують свій, і так не дуже багатий народ, а юридичнго генія чергові проблеми...
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Сядуть усе!!!. Югик алкаш вместе с Холодцом расскажут о чем угодно, но только не том, что они сделали. Результаты на уровне плинтуса. Зато зарплаты даже европейцы завидуют И это в самой бедной стране Европы. Майдан рулит....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко рассказал о 20 нардепах, которые получают деньги на аренду жилья, имея собственное в Киеве или пригороде
 
 
 
 
 
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