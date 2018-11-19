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 Информация о задержании ФСБ украинского рыбацкого катера проверяется, - АП

Представительство президента Украины в АРК проверяет информацию о задержании российскими пограничниками украинского рыболовного катера в Азовском море.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщил постпред в АРК Борис Бабин.

"Сейчас проверяем эту информацию. Я, все же, не полагался бы на сообщения СМИ государства-агрессора. Особенно об основаниях и месте задержания. Для нас сейчас первый вопрос – где именно задержали людей, второе – что они там делали и третье – что дальше с ними будет делать государство-агрессор", – сказал Бабин.

Напомним, 19 ноября управление ФСБ России по Краснодарскому краю сообщило, что российские пограничники задержали на Азовском море в акватории Ейска украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства.

Согласно сообщению, за нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП России) капитан задержанного судна привлечен мировым судом Ейска к админответственности. Ему назначен штраф в сумме 5 тыс. рублей. Кроме этого, по решению суда, плавсредство и орудия промысла конфискованы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097713
 
 
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