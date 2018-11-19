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 Российские наемники из ЧВК "Вагнера" подали в международный суд на организаторов частных военных компаний

Они жалуются, что с ними заключают договоры, не регламентирующие работу в условиях боевых действий.

Наемники российских частных военных компаний (ЧВК) и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить дело против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает. Об этом сообщил председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Обращение к прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда поддержали 357 делегатов из 52 регионов России, которые представляют 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций.

Как следует из документа, потери ЧВК, по данным ветеранских организаций, исчисляются сотнями.

"Мы, граждане РФ, ветераны вооруженных сил и боевых действий, опираясь на статью 15 Римского устава Международного уголовного суда, просим возбудить расследование на основании изложенной ниже информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию суда", – говорится в обращении к суду.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Повар Путина, хозяин ЧВК "Вагнера" Пригожин был на переговорах министра обороны РФ Шойгу с ливийским маршалом Хафтаром. ВИДЕО (обновлено)

Авторы обращения утверждают, что "с российскими наемниками заключаются юридически ничтожные договора, которые не регламентируют работу в условиях боевых действий".

"Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях, – считают подписанты. – Поскольку ситуация не меняется на протяжении уже трех лет, мы просим прокурора возбудить уголовное дело в соответствии со статьей 7 Римского устава Международного уголовного суда, а именно пункта "насильственное исчезновение людей".

Ранее стало известно, что представители российских ветеранских организаций намерены просить базирующийся в Гааге Международный уголовный суд расследовать вероятное использование Россией наемников для участия в войнах в Украине, Сирии и Африке. Издание Reuters сообщило, что сирийская война не входит в юрисдикцию Международного уголовного суда и что суд никогда не рассматривал дела, подобные тем, о которых говорит Шабаев и его соратники.

Также на Цензор.НЕТ: Шестеро бойцов ЧВК "Вагнера" уничтожены в Сирии в результате взрыва, - "Новая газета"

Москва неоднократно отрицала сообщения о том, что тысячи российских наемников воюют в Сирии, на востоке Украины или в других странах. В то же время, по сообщениям, только в Сирии ликвидированы более 100 российских наемников.

Одной из наиболее известных частных военных компаний "ЧВК Вагнера" руководит олигарх Евгений Пригожин, который имеет близкие личные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в начале октября Служба безопасности Украины опубликовала новый список граждан России и других стран, которые, как утверждается, являются бойцами так называемой "Частной военной компании Вагнера" ("ЧВК Вагнера"). Многие из них воевали на востоке Украины и в Сирии. В списке СБУ 206 человек. В спецслужбе утверждают, что 58 из них ликвидированы в Сирии в начале февраля – в столкновении с американскими военными в провинции Дейр-эз-Зор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Одессит Симуняк, воевавший против Украины в составе ЧВК "Вагнера", прячется в РФ под псевдонимом писателя Валецкого. ФОТО

Служба безопасности Украины называет бойцов "ЧВК Вагнера" внештатными сотрудниками российской службы военной разведки – Главного управления Генштаба, ранее известного как ИГРУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3097705
 
   
 Топ комментарии
 
Сюр какой то. А ИГИЛ когда обратится?
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Это настолько абсурдно, что даже не смешно уже.
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Ахереть, лига убийц обратилась в суд о нарушении прав и свобод убийц.
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Какой суд какие наёбники, вам приказали в рай, значит будете в аду гореть.
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Профсоюз наемных убийц, это что то новое.
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Жалуются, что после каждого убийства мирного жителя им платят макаронами, а не тушенкой как обещали.
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Окно возможностей сужается... Гааагааа памаги !
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В суд пусть полные списки подают, ФИО, адрес, на каких фронтах воевал,сколько невинных душ загубил - следователям работы меньше будет
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наверное ЧВКовцев задело то , шо хутин их не признал, отказался от них, хоронит в скотомогильниках-общих траншеях под номерками. Да фашисты с врагом так себя не проявляли , как муйло - с элитой...
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вагнерцы, а зуб на муйлушу заимели. ну да, най щастить.
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Всё по классике. "Осторожно, там постреливают". Російські найманці звернулися до міжнародного суду - Цензор.НЕТ 2871
Російські найманці звернулися до міжнародного суду - Цензор.НЕТ 1450
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Положительный фактор: вагнеровцы, считай ВДВэшники, не хотят воевать по заграницам, бо были воспитаны только защищать свою страну.
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Положитєльно буде, коли вони всі ляжуть в сиру землю. Не хочуть вони воювати за безоплатно, а бабло - мамку рідну заріжуть
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Явка з повинною? Колективна явка - нове в юриспруденції.
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видимо там не просто мясо, там говорящее мясо. и вообще! какого х.я вы туда претесь?мясо, ответь.
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они же хнычут, шо их грузят в самолет, но не говорят где выгрузят.
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Сейчас Чепига и Мишкин подадут в суд, что им молоко за работу с отравляющими веществами не дают, да и Новичок некачественный подсунули... И на врачей британских, из-за их работы Чепиге и Мишкину гонорар не выплатили...
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5 балов. Чипсы и пиво купил. Жду плача Ярославны
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ну и кто скажет, что там нет лишней хромосомы?
=))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские наемники из ЧВК "Вагнера" подали в международный суд на организаторов частных военных компаний
 
 
 
 
 
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