EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  4367  17
Все про:Госпогранслужба (3062) корабль (1047) Черное море (434)

 Буксир "Параллель" получил пробоину в Черном море

Катер Государственной пограничной службы Украины и поисково-спасательные катера оказали помощь четырем членам экипажа буксира "Параллель", который получил повреждение корпуса в Черном море в районе Тендровской косы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Два десантных катера "Кентавр" прибыли в Одессу. ФОТОрепортаж

"Сегодня около 9:30 по общему каналу безопасности на море пограничные посты технического наблюдения и морской координационно-спасательный центр получили сигнал SOS. Согласно координатам поступления сигнала было установлено, что в районе Тендровской косы, примерно в 9 милях от берега терпит крушение буксир "Параллель", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, судно направлялось в г. Скадовск. Экипаж обнаружил повреждение корпуса, в результате чего в моторный отсек начала поступать вода.

Для спасения экипажа буксира в указанный район выдвинулись два поисково-спасательных катера из г. Черноморск и катер Морской охраны Госпогранслужбы из г. Очаков.

"К моменту прибытия спасателей на место экипаж буксира, который терпел бедствие, был подобран судном заграничного следования, которое проходило рядом. Добравшись до района происшествия катер Морской охраны принял на борт экипаж из 4 человек", - сказано в сообщении.

Сейчас все члены суднокоманды буксира "Параллель" направляются в порт Очакова.

Источник: https://censor.net.ua/n3097701
 
 
 Топ комментарии
 
Нет. Столкнулся с буксиром "Перпендикуляр".
 показать весь комментарий
 
А причина пробоины??? В ЧМ вроде рифов нет... Варианты: 1. Рука мАсквы. 2. Визитка Яроша. 3. Боевой дельфин. 4. Экипаж в трюме в дартс "гулялся" ... пожарными топорами.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нет. Столкнулся с буксиром "Перпендикуляр".
 показать весь комментарий
 
 
Это еще что, неделю назад затонул новейший военный фрегат столкнувшись с танкером, фрегат возвращался с учений НАТО.
 показать весь комментарий
 
Ну да, затонул не полностью. Только всем корпусом.
 показать весь комментарий
 
Зачем? Это ведь не фейковый ордынский крейсер "Варягъ".
 показать весь комментарий
 
Все одно, навіть у приватного буксира є порт приписки
 показать весь комментарий
 
А причина пробоины??? В ЧМ вроде рифов нет... Варианты: 1. Рука мАсквы. 2. Визитка Яроша. 3. Боевой дельфин. 4. Экипаж в трюме в дартс "гулялся" ... пожарными топорами.
 показать весь комментарий
 
 
Четвёртый вариант понравился, сурово так... Буксир "Паралель" дістав пробоїну в Чорному морі - Цензор.НЕТ 1407
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы так круто в дартс "погуляться", надо перед этим хорошенько накатить. Где-то по "килограмму" на душу населения.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБуксир "Параллель" получил пробоину в Черном море
 
 
 
 
 
 вверх