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Все про:дороги (1718) протест (4345) растаможка (75) евробляхи (27)

 "Евробляхеры" обещают завтра перекрыть дороги по всей Украине. КАРТА

Хозяева автомобилей на еврономерах требуют отмены учета возраста автомобиля в формуле расчета стоимости растаможки.

"Евробляхеры" запланировали на 20 ноября начало бессрочной "акции гражданского неповиновения" в 46 городах Украины. Об этом сообщает организация "Авто Евро Сила", информирует Цензор.НЕТ.

"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут происходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", – говорится в сообщении.

В Киеве планируют пикетировать Верховную Раду и Администрацию президента. Организаторы анонсировали акции во всех областях Украины. При этом места сборов - не только административные здания, но и дороги. Так, в Запорожской области водителей "евроблях" собирают на автомагистралях Харьков-Симферополь, а в Одесской - на Киевском шоссе.

Евробляхеры обещают завтра перекрыть дороги по всей Украине 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Евробляхеры блокировали работу таможни в Ривном: произошла потасовка, патрульные применили газ. ВИДЕО

По оценкам "Авто Евро Сила", участие в акциях примут более 50 тысяч человек.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

Также на Цензор.НЕТ: 122 тыс. "евроблях", ввезенных в 2018 году в режиме "транзит", находятся в Украине с нарушением срока, - ГФС

Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

Предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых "евроблях"), если она будет произведена в течение первых 90 дней со дня вступления в силу закона.

Ранее ввезенные автомобили с еврономерами можно будет перевести в режим импорта, если будет уплачен штраф в размере 8500 грн.

Согласно закону, поступления в государственный бюджет от растаможки автомобилей в 2018-2019 году должны быть направлены на пенсионное обеспечение.

Источник: https://censor.net.ua/n3097695
 
 
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Звиздюля тут уже применять пора к хитрожопым.
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.................. баригам та *рюкзаковим * ? "Евробляхеры" обещают завтра перекрыть дороги по всей Украине - Цензор.НЕТ 4654
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Пора. Правда тогда сядет все ВР, АП И Кабмин со всеми таможенниками. И все из прокуратуры во главе с луциком. Страна изменится и два года Сингапур обгонит....
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Пора... Главный источник власти, согласно Конституции, это народ.
Пора народу употребить физическое воздействие на ворьё, которое мешает жить людям.

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Нет не пора. Это конечно ваша фишка. Взять с бляхеров двойной налог. Или обложить двойным налогом по совету Ревы заробитчан. Нет в мире другого такого государства, которое бы так ненавидило и оббирало свой собственный народ.
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В твоей кацапской Канаде по-другому ? Налоги не платят ?
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Пи..з.дуй домой в Россию устраивай там!!
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Порошенко, ты уже собираешь свои монатки к своему хозяину пуйлу в рашку, после выборов?
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Можу плакат подарувати: "Украв, убив - дорогу перекрив!" Не дякуйте. "Евробляхеры" обещают завтра перекрыть дороги по всей Украине - Цензор.НЕТ 8917
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Біссовєстні сволачі, які нєпонімають, що жисть іхня улучшається дєнь ото дня!!
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пора стреоять уже этих бляхеров.уже задрали всех
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Да ну, это сколько же народу нада чтоб в полсотни мест дороги перекрыть.
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Так бляхеров наверное под 1 млн уже, Ужгород и Луганск не участвуют, а в Донецке точно перекроют?
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Официально, МВД Украины озвучило цифру 600 тысяч евроблях в Украине сейчас... В реальности, больше миллиона.
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У нас их уже больше чем официальных.
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там через день где-то перекрывают.

а со дня на день вроде на царство Пениса Душилина сажать будут - так перекрытия под это дело уже озвучены, причём начинаются ещё за сутки.
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Как бы не зудело у порохоботов, а растаможку надо делать адекватной. Все таки ингегрируемся в Европу - значит переходим на европейские цены везде, а не только там где выгодно Коболеву и остальным шоколадникам.
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Это конец режима Барыги,ну если кто не понял))
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И вообще пусть сбу проверит.кто финансирует этих бояхеров.
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Могут сами на себя выйти. Или на конкурента - армянина.
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Евробляхеры кому-то нужны во власти. Карманными протестами бляхеров подменяются реальные протестные настроения в стране. Очень удобно "противодействовать" псевдо-митингующим.
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Я не против блях, но зачем блокировать дороги? Это прямо лугандон 2014 какой-то! Пусть блокирут сабакяна, гнойсмана, говно порошка. Райотделы на худой конец. Претензии к власти - с ней и разбирайтесь! При чем тут трассы?
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На нормальные авто(до 10-12 лет) в хорошем состоянии должна быть сверх дешевая растаможка, ИМХО НДС и ПФ достаточно. Никаких акцизов и пошлин быт не должно!

На коптящие кальяномобили которые притащили копрофилы в Украину растаможки не должно быть в принципе, своего хлама валом, нефиг ещё со всех свалок ЕС свозить
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Кремлевские боты радостно подвывают.
Спалите свои бляхи как вождь вам велел, клоуны.
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Суть про требования евробляхеров в клипе.
"Kurwa Matj" - pisenka "Holos Polskykh Bliakh"

https://www.youtube.com/watch?v=_tfWIhvN_4g
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походу этих бляхеров кацапня и спонсирует.
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пожалуй из за этих бляхеров Петр Лексеевич таки введет военное положение... "Евробляхеры" обещают завтра перекрыть дороги по всей Украине - Цензор.НЕТ 7437
Это вам не бои какие то на пром.зоне и оккупация Крыма и части Донбасса.... - здесь все может быть серьезно...
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Не введет, он не самоубийца, а вот сделать некоторых из них виноватыми в опоздании "скорой", "пожарки" "полиции" могут
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А вот и хорошо. "Евробляхеры" обещают завтра перекрыть дороги по всей Украине - Цензор.НЕТ 9917 А вот и славно. Только перекрывайте не какие-то чигири, а стратегические трассы. Шоб был шанс познакомиться с дальнобойщиками.

Если законопослушные водители не разгонят этих шаровиков-затейников, значит сила на стороне этой горстки, а не большинства.
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"Законопослушные" это те кто хочет машины втридорого покупать?
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А законопослушные водители дальнобойщики рады, что их обворовывает воровская власть и готовы умереть за ворьё, которое их сживает с этого света?
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А по какой дороге Южанина ездит?Достаточно её перекрыть,а заодно и мадам Южаниной кислород.А то задолбала,как бы не перекручивала тарифные сетки,на выходе получается всё тоже,что и было или ещё больше.Раз в три года делают попуск на три месяца,а потом опять всё по новой.А теперь ещё и все льготы связанные с ввозом электроавтомобилей пытается отменить,кобыла гребанная!
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Брехня!! У МінСтеці за пост тепер платять 18 гривень!! Живемо по новому!
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Зае.али уже эти "еврохламщики". Хитрожопые сильно, а особенно их типа главари. На рейнджах, ауди Q7, бехах... Хитрожопость никем не приветствуется.
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Зайшов на auto.ria, подивився на ціні - люди продають по 2000$ тридцятирічні гольфи. Це просто жесть

Давайте, розкажіть мені про те, як нас завалять металолом з Європи
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Наступним кроком має стати вимога повної відміни реєстрації і водійських посвідчень!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Евробляхеры" обещают завтра перекрыть дороги по всей Украине. КАРТА
 
 
 
 
 
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