 "Евробляхеры" обещают завтра перекрыть дороги по всей Украине. КАРТА

"Евробляхеры" запланировали на 20 ноября начало бессрочной "акции гражданского неповиновения" в 46 городах Украины. Об этом сообщает организация "Авто Евро Сила", информирует Цензор.НЕТ.

"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут происходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", – говорится в сообщении.

В Киеве планируют пикетировать Верховную Раду и Администрацию президента. Организаторы анонсировали акции во всех областях Украины. При этом места сборов - не только административные здания, но и дороги. Так, в Запорожской области водителей "евроблях" собирают на автомагистралях Харьков-Симферополь, а в Одесской - на Киевском шоссе.

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По оценкам "Авто Евро Сила", участие в акциях примут более 50 тысяч человек.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

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Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

Предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых "евроблях"), если она будет произведена в течение первых 90 дней со дня вступления в силу закона.

Ранее ввезенные автомобили с еврономерами можно будет перевести в режим импорта, если будет уплачен штраф в размере 8500 грн.

Согласно закону, поступления в государственный бюджет от растаможки автомобилей в 2018-2019 году должны быть направлены на пенсионное обеспечение.