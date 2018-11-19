 Экс-депутат ВС Крыма Ганыш приговорен к 12 годам тюрьмы за госизмену

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Ганыш признан виновным в государственной измене. Суд посчитал, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда участвовал в голосовании за российскую "Конституцию Крыма". Суд расценил как противозаконное его участие в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству.
Ганыш также обязан выплатить 5 789 гривен судебных издержек.
Осужденный остается под домашним арестом до вступления решения в силу.
На дебатах прокуратура просила приговорить экс-депутата к 12 годам лишения свободы. Сам Ганыш и его адвокат просили признать его невиновным и полностью оправдать.
Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из оккупированного Крыма. Прокуратура АРК обвиняет экс-депутата в том, что он способствовал подрывной деятельности России на территории Крыма и тем самым совершил госизмену. Ганышу вменяются два эпизода: голосование за российскую Конституцию Крыма 11 апреля 2014 года и участие в выборах в феодосийский горсовет, которые состоялись по российскому законодательству 14 сентября 2014 года. Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил главу судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганышем начался заново.
Надо было учесть раскаяние.
1.Не було грошей щоб откупитися.
2. Не цікавий нинішній владі ( не зможе помогти підтягти електорат)
3. Будував захист на "Украінє нє ізмєнял" замість "готов служіть новой власті"
А про интерпол забудьте.
сколько дали Ефремову
и как себя чувствует в Украине Медведчук
А теперь гипотетически представьте что путин умер, Крым вернули Украине.
Ну в Крыму как минимум 1000 населенных пунктов, в депутаты каждого гор. или сельвовета баллотировались ну по 20 человек минимум. Т.е. придется на 12 лет посадить КАК МИНИМУМ 20 тыщ. людей. Где Вы сколько народу содержать собираетесь и кто охранять будет. Да не вопрос можно построить ещё 40 тюрем, взять 5 тыщ вертухаев, но это снова таки колосальная нагрузка на бюджет. Пойдем дальше, садить нужно тех кого призвали в армию рф, кто служил в полиции или прокуратуре или ФСБ рф. Т.е. к чему эти разговоры о возвращении Крыма, если в планах посадить 10-20% тамошнего населения ?
Жду ссылку или скрин.
Крайний короче.
Мелкая сошка,которая ничего не решала.