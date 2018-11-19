 Экс-депутат Верховной Рады Крыма Ганыш приговорен к 12 годам тюрьмы за госизмену

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Ганыш признан виновным в государственной измене. Суд посчитал, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда участвовал в голосовании за российскую "Конституцию Крыма". Суд расценил как противозаконное его участие в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству.

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Ганыш также обязан выплатить 5 789 гривен судебных издержек.

Осужденный остается под домашним арестом до вступления решения в силу.

На дебатах прокуратура просила приговорить экс-депутата к 12 годам лишения свободы. Сам Ганыш и его адвокат просили признать его невиновным и полностью оправдать.

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Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из оккупированного Крыма. Прокуратура АРК обвиняет экс-депутата в том, что он способствовал подрывной деятельности России на территории Крыма и тем самым совершил госизмену. Ганышу вменяются два эпизода: голосование за российскую Конституцию Крыма 11 апреля 2014 года и участие в выборах в феодосийский горсовет, которые состоялись по российскому законодательству 14 сентября 2014 года. Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил главу судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганышем начался заново.