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Все про:суд (21531) государственная измена (248) Ганыш (1)

 Экс-депутат Верховной Рады Крыма Ганыш приговорен к 12 годам тюрьмы за госизмену

Днепровский районный суд Киева 19 ноября приговорил экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Ганыш признан виновным в государственной измене. Суд посчитал, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда участвовал в голосовании за российскую "Конституцию Крыма". Суд расценил как противозаконное его участие в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обвиняемый в госизмене экс-депутат ВС Крыма Ганыш заявил, что всегда был сторонником Украины и просит суд признать его невиновным

Ганыш также обязан выплатить 5 789 гривен судебных издержек.

Осужденный остается под домашним арестом до вступления решения в силу.

На дебатах прокуратура просила приговорить экс-депутата к 12 годам лишения свободы. Сам Ганыш и его адвокат просили признать его невиновным и полностью оправдать.

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Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из оккупированного Крыма. Прокуратура АРК обвиняет экс-депутата в том, что он способствовал подрывной деятельности России на территории Крыма и тем самым совершил госизмену. Ганышу вменяются два эпизода: голосование за российскую Конституцию Крыма 11 апреля 2014 года и участие в выборах в феодосийский горсовет, которые состоялись по российскому законодательству 14 сентября 2014 года. Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил главу судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганышем начался заново.

Источник: https://censor.net.ua/n3097686
 
   
 Топ комментарии
 
интересно сколько дадут Виктору Фёдоровичу
сколько дали Ефремову
и как себя чувствует в Украине Медведчук
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жалко у пчелки.. пусть предатель сидит на зоне
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Жалко конечно чисто по человечиски.
Надо было учесть раскаяние.
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жалко у пчелки.. пусть предатель сидит на зоне
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У бджоли - жало. У маленької (дитяти) бджоли жала немає, бо вона виглядає як червяк. Так що перекручуючи мою мову Ви виставляєте себе не дуже... Підберіть визначення самі.
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Тут три варіанти:
1.Не було грошей щоб откупитися.
2. Не цікавий нинішній владі ( не зможе помогти підтягти електорат)
3. Будував захист на "Украінє нє ізмєнял" замість "готов служіть новой власті"
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кто крым сдал без боя тот при власти а остальных в тюрму...... у роды.
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сектант без хамства - импотент. впрочем и с. Екс-депутата ВР Криму Ганиша засуджено до 12 років ув'язнення за держзраду - Цензор.НЕТ 132
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Ну так тут же ж смелость, какая нужна. Екс-депутата ВР Криму Ганиша засуджено до 12 років ув'язнення за держзраду - Цензор.НЕТ 9126 Прикинь какое оно бесстрашное.
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следующий начальник, если кого захватывать будут, подумает, может лучше по уставу расстрелять зеленых человечков?
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Надо еще Константинова и его родню в интерпол. А то купил какойто завод вроде в Нидерландах. А в Киеве людей на деньги дома на Велотреке просто кинул
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У Ганыша просто меньше денег чем у Константинова,поэтому Константинову не грозит ничего.
А про интерпол забудьте.
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Нужно дороги перекрывать как бляхеры. Зачем вам Интерпол и его законы ? Перекрыли и требуйте Константина с Нидерландов...
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интересно сколько дадут Виктору Фёдоровичу
сколько дали Ефремову
и как себя чувствует в Украине Медведчук
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Сажают только тех, кого не жалко, либо слишком зашкваренных, а уважаемые люди, прекрасные банщики и знатоки охоты -- все на воле. Думать надо было башкой, за кого голосовали после Майдана, это же блядь додуматься надо было, за свояка старой системы, создателя рыгоаналов, который олигархом стал благодаря влиянию на политиков и чиновников, который вырос в тех кабинетах и рулил под себя экономикой целой страны, который всегда был там серым кардиналом, неприкасаемым, какие бы события не происходили, какая бы власть не пришла...
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жалко чисто по человечески что предателю мало дали
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Жалко что человек вроде как раскаялся и приговор,а тем кто каяться не собирается приговора не будет.
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Проблема не в нем, а в прициденте.
А теперь гипотетически представьте что путин умер, Крым вернули Украине.
Ну в Крыму как минимум 1000 населенных пунктов, в депутаты каждого гор. или сельвовета баллотировались ну по 20 человек минимум. Т.е. придется на 12 лет посадить КАК МИНИМУМ 20 тыщ. людей. Где Вы сколько народу содержать собираетесь и кто охранять будет. Да не вопрос можно построить ещё 40 тюрем, взять 5 тыщ вертухаев, но это снова таки колосальная нагрузка на бюджет. Пойдем дальше, садить нужно тех кого призвали в армию рф, кто служил в полиции или прокуратуре или ФСБ рф. Т.е. к чему эти разговоры о возвращении Крыма, если в планах посадить 10-20% тамошнего населения ?
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Я не знаю что проще, ну должна быть какая то логичная перспективная стратегия государства в этом вопросе, а не: "Возвратить Крым, чтобы 20% крымчан посадить на 12 лет", ну и нахер нам такой Крым нужен ? Или нахер крымчанам сюда возвращаться, чтобы сесть самим или чтобы кто то из родствеников загримел на 12 лет ? Глупо это.
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Постройка это мелочь, по сравнению с тем, что эти тюрьмы нужно 12 лет топить, освещать, кормить, одевать, охранять заключенных. Даже в худшие времена сталина, в тюрьмах сидело до 5% населения, содержать в тюрьмах 20% населения не под силу никакой экономике. При сталине они хоть что то строили, сейчас это нецелесообразно, т.к. дешевле платить 1 экскаваторщику з/п+солярку, и он сделает за смену больше чем 1000 заключенных.
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Ви не про те пишете. Задайтеся питанням: де знайти скільки швейних машинок, аби всіх тих зрадників забезпечити примусовою працею на користь бюджету. А посадить можна й дома з браслетом. Із забороною виходити за межі двору чи прибудинкової території.
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Я пишу всего лишь о том что властям нужно определится, что с ними делать.
Ну даже чисто теоретически мы не сможем содержать 12 лет такую массу людей, ну нет сколько тюрем их просто нет. К тому же у этих людей родственники знакомые, как Вы думаете какое у них будет отношение к Украине ? Захотят ли они назад вообще при таком подходе ?
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Там читав я всі твої коменти. Все з говнєцом у бік України. Так що не треба ля-ля.
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Наведите мне хоть 1 и я почитать хочу, только "у бік України" а не порошенка.
Жду ссылку или скрин.
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Ну вот очень адекватно!!! А говорят что у нас не справедливый суд!!!!
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Ну, він поки що дома сидить. Потім буде апеляція, ну і т.д. Врешті можуть відпустити, ще і за моральну шкоду заплатять.
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А он дома сидит и дожидается ареста ? Да ,этот чмырёк, уже ползёт на границе в сторону "рузкава мира"....
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Он вообще то в Украину приполз ,наверное денег в Австрию ползти нет.
Крайний короче.
Мелкая сошка,которая ничего не решала.
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Якби ніхто не брав участі у виборах, то й виборів у Криму б не було. Отже частина вини й на цій сошці.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-депутат Верховной Рады Крыма Ганыш приговорен к 12 годам тюрьмы за госизмену
 
 
 
 
 
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