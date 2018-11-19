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Все про:Германия (3210) Шредер (32) черный список (78)

 Германия настаивает на закрытии "Миротворца": "Решительно осуждаем этот список"

Германия требует от украинской стороны закрытия сайта "Миротворец".

Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристоф Бургер на брифинге в Берлине в понедельник, 19 ноября, сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Экс-канцлера ФРГ и главу совета директоров "Роснефти" Шредера включили в базу "Миротворца", Берлин просит Киев закрыть сайт

"Мы решительно осуждаем этот список... Мы настаиваем на том, чтобы украинское правительство споспособствовало закрытию этого сайта", - сказал Бургер.

По его словам, такая позиция Германии уже была донесена Киеву раньше.

Как известно, 11 ноября в список "Чистилище" сайта "Миротворец" был внесен бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, который тесно сотрудничает с Российской Федерацией.

По заключению "Миротворца", Герхард Шредер публично поддержал российскую агрессию против Украины "и по требованию своих российских хозяев попытался в очередной раз легализовать нападение России на Украину и аннексию украинского Крыма".

Смотрите также: Наместник Киево-Печерской Лавры Павел попал в черный список "Миротворца" за "антиукраинскую пропаганду". ФОТО

Сайт "Миротворец" является важной базой прежде всего сепаратистов, боевиков, российских наемников, которые совершают преступления против национальной безопасности и территориальной целостности Украины, принимают участие в войне на Донбассе, способствовали оккупации РФ Крыму и тому подобное.

С начала войны база "Миротворца" была и остается одним из источников идентификации врага для украинских силовиков на Востоке и в тылу.

На многих фигурантов "Миротворец" публикует не только данные из открытых источников, но и персональные данные, не раз вызывало возмущение, в частности международной общественности. В частности ЕС призвал "Миротворец" удалить список аккредитованных в ОРДЛО иностранных журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3097681
 
   
 Топ комментарии
 
закроем "Миротворец" в обмен на закрытие "Северного Потока-2"..
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Т.е. немцев не пугает, что Шредера, как и многих европейских политиков, купили с потрохами кацапы.
Немцев пугает сайт, на котором это прямым текстом сказано.

Логики ноль.
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1. Закройте Северный поток 2, и тогда поговорим о Миротворце.
2. ПНХ
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Интерпол это как миротворец только наоборот.
Германия не призывает его закрыть потому что возглавит его россия.
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закроем "Миротворец" в обмен на закрытие "Северного Потока-2"..
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Ну и Германия тоже пусть утрется. Не нравится, что ткнули носом в собственную какашку типа Шредера?
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Шрёдер и Паулюс - два величайших политических позора Германии за последние сто лет..
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Да уж, бабки наше всё. За них и "Миротворец" продадим. Неожиданно.
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Нельзя прогнуться под немцев. Нужно терпеливо разъяснить, что они не правы.
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1. Закройте Северный поток 2, и тогда поговорим о Миротворце.
2. ПНХ
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Надо дать почитать настаивающим в Германии. Персонально.
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Нужно им ответить, как они нам про СП-2, типа это не правительстваенная органзация и мы не может влиять на этот сайт.
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То есть, другими словами, Германия за терроризм и осуждает наказания за терроризм и преступления.
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Т.е. немцев не пугает, что Шредера, как и многих европейских политиков, купили с потрохами кацапы.
Немцев пугает сайт, на котором это прямым текстом сказано.

Логики ноль.
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Нет,немцев не пугает.
А почему это их должно пугать если как и в середине прошлого века они опять договорились взаимовыгодно с россией за счет других стран европы?
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Только тогда не было гегемонии США в экономике, политике и науке. А сейчас, слава Богу, у Мира есть хозяин.
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Если бы только в середине прошлого века...
Совместная оккупация Речи Посполитой названа ласково - Разделы Речи Посполитой...
А если ещё проследить национальности "русских" царей...
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Если быть точным, то польская шляхта устроила распродажу земель. Разделы только узаконили этот факт.
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Пусть лучше эти козлы не пустившие нам с Грузией в ПДЧ вообще помолчат в трубочку-подстилки кремлевские..
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И представителя Кристофа Бургера туда же до кучи к шредеру ......это будет честнее даже.

А издания в Германии которые шредера называют проплаченным лакеем путина закрыть никак ...
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Закройте северный поток 2 и мы согласимся что хуйло почетный гражданин Берлина. Германия настаивает на закрытии "Миротворца": "Решительно осуждаем этот список" - Цензор.НЕТ 9992
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Когда нас будут записывать в ЕС, вспомните этот случай
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А амерканцы говрят, что им наш сайт очень наравится!
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Нельзя закрывать, ведь имена "героев" должны быть пронесены сквозь время. Ничто не забыто, никто не забыт. Это хорошая амбарная книга, по ней и дивиденды будут выплачены.
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Liebe deutsche Partner!
Unser "OZABOCHENNOST" ist unbegrenzt!
Wir werden dieses Thema in den nächsten Jahren ernsthaft studieren!

(пошли нахер)
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Его, собственно, никто не трогал, просто назвали вещи своими именами.
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Що вони розуміють під "споспособствовало"? Вигадати якусь причину та вилучити сервери? Чи натиснути на власників?
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Может проще Шредеру не брать взятки в Газпроме?
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вот интересное кино...

Продажный Шредер и налоги для самозанятых в России

Германия настаивает на закрытии "Миротворца": "Решительно осуждаем этот список" - Цензор.НЕТ 9316

https://youtu.be/CZy9_rNZH_c
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У Германии есть много шансов додавить закрыть Миротворец чисто по юридическим основаниям.
Интересно, а если ЕС скажет так: Хрен вам Украина даже разговоры про членство в ЕС, если не заткнёте Миротворца! - как поступит страна? Просто интересно, чисто гипотетически...
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будем вступть в США, чисто гипотетически...
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Наоборот надо.
Хрен вам закрытие Миротворца до членства в ЕС.
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Прально, принимаете в ЕС - сразу прячем Миротворец... но членство в ЕС вперед... Германия настаивает на закрытии "Миротворца": "Решительно осуждаем этот список" - Цензор.НЕТ 7484
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Членство в ЕС еще далеко. За это время нужно становиться сильным государством, и тогда сами же попросят вступить в ЕС.
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А шо такое? Чем это вам Миротворец не угодил? Тем, что он помогает сделать выбор: или с хуйлом, или с миром? А вам хочется и рыбку съесть, и ...? Не получится! И что-то мне говорит, что базой Миротворца УЖЕ пользуются спецслужбы не только Украины.
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Очередная вздутая консерва Хуйла развонялась.
Германия настаивает на закрытии "Миротворца": "Решительно осуждаем этот список" - Цензор.НЕТ 5461
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чего это так взвыли, демократичные вы наши бюргеры? затронули ваши европейские ценности - деньги, лицемерные вы толерасты?
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Слышал, что поляки подымают тему выплаты репарации за ВМВ. Может и Украине тоже стоит намекнуть на этот счет?
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эммм... вспоминать не в наших интересах. Могут вспомнить, куда делись предыдущие выплатыю
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пусть баба Аня съест "Майн Кампф" у Бранденбургских ворот - тогда подумаем..
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Старушка Меркель, честно говоря, вполне заслужила пополнить список.
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Фриц Шрёдер. Погиб в Румынии в 1944г. Отец Герхардта Шрёдера. Бывшего канцлера ФРГ и нынешнего председателя совета директоров «Роснефти».. Это называется "гибридный российский фашизм"

Германия настаивает на закрытии "Миротворца": "Решительно осуждаем этот список" - Цензор.НЕТ 2232
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опять германия евреев притесняет айяя ведь они богом избранный народ.....
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Немчура уже вкрай оборзела. Ведь им был дан ответ не вякать. Не дошло? Переведите на немецкий. Климке слабо вызвать их посла и предъявить ноту? Почему сосискоеды позволяют себе указывать другому государству,что делать? Обвинить в конце концов в попытке ущемления свободы слова и информации. Или МИД утрется,как обычно?
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А в чем собственно проблема то..?? Не нравится сайт...закройте к нему доступ в Германии....
Не знаете как...спросите у хуйла....у него большой опыт....
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Или закрыть такой сайт немецкие Законы не позволяют...да..?? Он ведь ни одного Закона Германии не нарушил..и не нарушает....
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А я требую закрытия этой "германии". Жалкая пародия на когда-то великое государство.
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После этого они нас будут учить европекости? Что бы государство влияло на политику СМИ!?
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Выражаем озабоченость вашим решительным осуждениям
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Так вот с кем путен в 14-м хотел Украину поделить...совсем не палятся герры и фрау
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Бундестаг зарплату получает в кассе « Газпром» «русского» Миллера.
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бюргеры начинают утомлять , явно пляшут под кацапскую дудку
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Йоббики вказують, ганси вимагають. А не пішли б вони ..... Гнила Європа! Може не так вже нам туди треба рватись, а краще спочатку в себе порядок навести, гнидоту з влади вигнати, злодіів на шибеницях повісити, а тоді вже смертну кару відміняти?
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А почему молчит борец за свободу слова Дунья Миятович?
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Американцы попросят - подумаем. А так - привет вам от шредера купленного!
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Стоп-стоп-стоп! А как же свобода прессы?!
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Что, правда глаза колет?! Продаются Путлеру с потрохами европейские политики, никакой не секрет. Вон как его интересы отстаивают, бабло для них главное.
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а это осуждение более решительное, чем по поводу аннексии Крыма и агрессии на Донбассе?
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Як казав великий знаток української мови М. Я. Азіров -"піхуй"! шо там кажуть прихвостні хуйла з німецьким сідалом. Нам своє робить! Їбать кацапів та їх прихвостнів - головна задача всього прогресивного людства! Від Токіо до Йокагами! Хоть з Сходу на Захід, хоть з Заходу на Схід!
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А Украина настаивает на закрытии северного потока 2!
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Молодці германці - вже давно час навчити Банкову що так є справжня демократія .
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Мало нам гібридної війни з іванами, так ще й ґанси дранг нах остен починають.
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Стесняясь спросить у бундес демократов , а как же свобода слова , свобода высказывать свои мысли ? Или внесённый в списки "миротворца" кроме Шредера и других уродов , сынок высокопоставленного чиновника , за незаконное пересечение границы с Крымом позволяет вам послать СВОБОДУ на три весёлых буквы? И тут возникает вопрос , А нужна ли нам такая избирательная демократия?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания настаивает на закрытии "Миротворца": "Решительно осуждаем этот список"
 
 
 
 
 
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