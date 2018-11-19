 Херсонцы протестовали под горсоветом из-за подорожания маршруток до 8 гривен. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

Активисты требовали от руководства города отставки начальника Управления транспорта Марины Виркун. Под давлением общества она написала заявление об увольнении.

Также митингующие требовали увольнения директора КП "Херсонэлектротранс" Павла Макейчика. Некоторые митингующие требовали и отставки городского головы Херсона Владимира Николаенко.

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Кроме того, херсонцы также требовали расторгнуть договоры с частными перевозчиками, которые не выполняют условия договоров, и передать маршруты коммунальным предприятиям.

Городской голова Херсона отметил, что власти планируют расторгнуть соглашения с тремя перевозчиками, и пригласил людей в помещение городского совета для переговоров.





Отметим, с пятницы, 16 ноября, перевозчики отказываются выполнять решение суда об отмене тарифа на перевозку в 6 гривен. Большинство автобусов не вышли на маршрут. Те водители, которые вышли на работу, требуют у пассажиров по 8 гривен за проезд, а в случае отказа высаживают из автобуса.

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