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Все про:маршрутки (387) проезд (248) протест (4345) Херсон (532)

 Херсонцы протестовали под горсоветом из-за подорожания маршруток до 8 гривен. ФОТО

Жители Херсона вышли на митинг перед городским советом, протестуя против самовольного повышения перевозчиками стоимости проезда в маршрутках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

Активисты требовали от руководства города отставки начальника Управления транспорта Марины Виркун. Под давлением общества она написала заявление об увольнении.

Также митингующие требовали увольнения директора КП "Херсонэлектротранс" Павла Макейчика. Некоторые митингующие требовали и отставки городского головы Херсона Владимира Николаенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транспортный коллапс в Херсоне: на маршрут вышло 77 автобусов из 489, стоимость проезда возросла до 8 грн. ФОТО

Кроме того, херсонцы также требовали расторгнуть договоры с частными перевозчиками, которые не выполняют условия договоров, и передать маршруты коммунальным предприятиям.

Городской голова Херсона отметил, что власти планируют расторгнуть соглашения с тремя перевозчиками, и пригласил людей в помещение городского совета для переговоров.

Херсонцы протестовали под горсоветом из-за подорожания маршруток до 8 гривен 01
Херсонцы протестовали под горсоветом из-за подорожания маршруток до 8 гривен 02

Отметим, с пятницы, 16 ноября, перевозчики отказываются выполнять решение суда об отмене тарифа на перевозку в 6 гривен. Большинство автобусов не вышли на маршрут. Те водители, которые вышли на работу, требуют у пассажиров по 8 гривен за проезд, а в случае отказа высаживают из автобуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовский горсовет намерен поднять стоимость проезда в автобусах и маршрутках до 8 грн

Источник: https://censor.net.ua/n3097680
 
 
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В Минске 60-80 долларовых центов проезд в маршрутке, в областных центрах от 40...
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не можливо порахувати оптимальну вартість проїзду без запровадження
електронного квитка..

і не можливо контролювати якість послуг без GPS - трекера на кожному
автобусі.. перевізники тупо не виїжджають на маршрут, щоб потім
щільніше набити салон пасажирами..
їм не шкода відірваних гудзиків на одязі пасажирів,
не шкода, коли пасажири випадають з переповненого салону
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Не совсем согласен. А кто будет считать данные с этого электронного квытка? Вернее, кто ж скажет правдивые данные. Уже известно, что софт для квытка в Киеве разрабатывают не корейцы-немцы, а какая то левая украинская фирма.
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схоже - хитати Будку почали по всій країні ... Херсонці протестували під міськрадою через подорожчання маршруток до 8 гривень - Цензор.НЕТ 3356
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популізм у цій країні не має меж. Цікаво до якого рівню маразму дійдуть перед самими виборами?
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перевозчики отказываются выполнять решение суда об отмене тарифа на перевозку в 6 гривен. Большинство автобусов не вышли на маршрут.Источник: https://censor.net.ua/n3097680 - лишить права в дальнейшем перевозить людей, наложить штраф и послать нах. Так бы и сделали, если бы маршруточники не были бы людьми чиновников.
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навіщо? Зробіть по справедливості, просто не користуйтесь їх послугами. В чому проблема?
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Проблема в том, что когда перевозчики вымолили право у горадминистрации перевозить людей, они согласились на ряд условий. Например бесплатный перевоз льготников. Причем не 2-3 (это миф от маршруточников, таких , как ты) - а хоть полную маршрутку льготников. Бесплатно. А ты предлагаешь жить по бесределу - кому услуга не подходит - не пользуйся. В Европе нет таких как ты анархистов-рвачей.
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у нас давно по 8...ездют дураки кажн день в скотовозке и кукарекают..кококо...
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а ты гавкаешь? Херсонці протестували під міськрадою через подорожчання маршруток до 8 гривень - Цензор.НЕТ 8071 Хотя, пока что только мычание слышно Херсонці протестували під міськрадою через подорожчання маршруток до 8 гривень - Цензор.НЕТ 9728
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В Херсоне большинство маршруток убитые, в час пик набитые до отказа, после 7 вечера их почти нет на линии. Власть от них не хило кормится, отсюда и беспредел.
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Нефть впала,проезд дорожает.Логично Херсонці протестували під міськрадою через подорожчання маршруток до 8 гривень - Цензор.НЕТ 6711
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Цензор.НЕТНовостиОбществоХерсонцы протестовали под горсоветом из-за подорожания маршруток до 8 гривен. ФОТО
 
 
 
 
 
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