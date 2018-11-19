 "Важно немедленно прекратить захват Интерпола Россией": завтра правозащитники проведут пресс-конференцию об угрозах в случае избрания Прокопчука главой организации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс пресс-конференции.

Участие в пресс-конференции примут Рефат Чубаров (председатель Меджлиса крымскотатарского народа), Александр Павличенко (исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека), Александра Матвийчук (председатель правления Центра гражданских свобод), Борис Захаров (руководитель программ Харьковской правозащитной группы).

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Участники пресс-конференции расскажут об угрозах правам и основным свободам человека в случае избрания генерал-майора полиции РФ Александра Прокопчука Президентом Интерпола.

"На сегодняшний день Россия и ее союзники - Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Азербайджан, а также Венесуэла и Иран являются лидерами в использовании механизмов Интерпола, в том числе Red Notice и Diffusion requests, с целью политических преследований, преследований по национальным, религиозным, социальными и гендерными мотивами. Так, несмотря на активную работу по предотвращению подобных злоупотреблений, можно ответственно заявить, что в базе данных Организации находится несколько тысяч человек, которых преследуют авторитарные режимы, в том числе Российская Федерация, в нарушение ст. 3 Конституции Интерпола. Это жители оккупированного Крыма, других регионов Украины, уроженцы Чечни и других республик Северного Кавказа, правозащитные активисты, оппозиционные политики и бизнесмены. Кроме того, в списке Интерпола находится много лиц, получивших статус беженцев по отношению к государству, которое их разыскивает. Часто эти лица остаются в списке Интерпола даже после отказа в их выдаче. Поэтому они не могут пересекать границу и устроиться на работу. На протяжении более 5 лет над этой проблемой работают правозащитные организации, представители ПАСЕ, Европарламента, Еврокомиссии. Благодаря усилиям международного сообщества, в ноябре 2016 г. Интерпол начал процедуру реформирования. В частности, Организация стала применять (пока не последовательно) политику защиты лиц со статусом беженца. Процедуры работы Комиссии по контролю за файлами Интерпола стали более прозрачными", - заявили правозащитники.

"За последние два года Интерпол сделал важные шаги в борьбе со злоупотреблениями его механизмами, и важно продолжать эти реформы, совершенствуя законодательство Организации. Однако сейчас Организации грозит свертывание предыдущих положительных инициатив. Вместо наложения ограничений против государств-нарушителей (что предусматривает законодательство Интерпола), сейчас Интерпол может возглавить представитель России - одного из самых принципиальных нарушителей правил Организации. С приходом на руководящую должность в Организации представителя Российской Федерации число политических преследований с использованием механизмов Интерпола только увеличится, потому что с высокой вероятностью можно говорить о том, что властями Российской Федерации будут применены методы блокировки жалоб на незаконное размещение досье преследуемых лиц, содержащихся в базе данных Организации. Уже сейчас можно утверждать, что Интерпол фактически поддерживает преступления против человечности относительно чеченского народа, которые осуществляет власть РФ, хотя бы потому, что представителей небольшого чеченского этноса в базе данных Организации существенно больше, чем представителей любого другого народа. Более того, для этого этноса на сайте Организации установлены специальные метки, позволяющие определить этническое происхождение преследуемого. Нельзя исключить тот факт, что Россия направит повторные запросы на розыск лиц, которые были ранее изъяты из базы данных Интерпола из-за нарушения Конституции Организации. И эти лица вновь будут подвергнуты незаконному преследованию", - добавили они.

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"Кроме того, что Интерпол может превратиться в организацию, которая занимается преследованием инакомыслящих на заказ диктаторских, авторитарных и тоталитарных режимов, существует прямая опасность криминализации самой Организации и использование ее механизмов международными преступными структурами. Так, на сегодняшний день точно известно, что лидеры большинства российских организованных преступных группировок (т.н. "ореховские", "подольские", "солнцевские" и т.п.) стали государственными деятелями, награждены государственными наградами и имеют статус советников или консультантов Министерства внутренних дел РФ. Власти ряда стран, включая США и Испанию, обвиняют в причастности к международной организованной преступности известных российских политиков и бизнесменов, приближенных к власти, включая депутатов Государственной Думы РФ. Нельзя исключить, что под руководством представителя Российской Федерации Интерпол может "сместить" акценты и закрыть глаза на российские преступные группировки по причине их аффилированности с властью. Также нельзя исключить, что представители преступного мира с согласия и одобрения руководства Организации смогут попасть в ее состав и начать осуществлять контроль за ее деятельностью. Неизвестно кем, как и с какой целью будет использована база данных Организации. Уже сейчас общеизвестно, что система безопасности этой базы обслуживается скандально известной лабораторией Касперского - российской IT-компанией, контролируемой ФСБ России. С приходом к руководству Интерпола представителя РФ можно утверждать, что база данных Организации будет использована в интересах режима Путина и его сателлитов", - опасаются правозащитники.

"Призываем делегатов стран-участниц 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола не допустить избрания представителя Российской Федерации Александра Прокопчука Президентом Интерпола, а также принять все необходимые меры для недопущения использования уважительной Организации, в нарушение ст. 3 Конституции Интерпола, для преследования по сфабрикованным политически мотивированными делами. Важно немедленно прекратить захват Интерпола Россией и другими авторитарными режимами. Если ситуацию не изменить сейчас, она может стать серьезным вызовом человечеству, что повлечет за собой значительные человеческие жертвы", - призвали правозащитники.