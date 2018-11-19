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Все про:Собор (27) УПЦ (762) синод (18) автокефалия (272) Томос (75)

 Священников, которые примут участие в Объединительном соборе, могут отлучить от церкви, - УПЦ МП

По словам митрополита Броварского и Бориспольского Антония, участие в Объединительном соборе будет означать, что тот или иной священник вышел из Церкви.

Украинская православная церковь Московского патриархата собирается наказывать епископов, которые примут участие в объединительном соборе. Об этом заявил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр информации УПЦ в Facebook.

"В решении сказано конкретно, что принимать участие в так называемом "объединительном соборе" никто из нас не может", – сказал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Объединительный собор православной церкви пройдет в начале декабря в Киеве, после утверждения текста томоса Синодом Вселенского патриархата, - Парубий. ВИДЕО

По словам Антония, если это решение нарушат некоторые епископы УПЦ МП, то это оценят как "каноническое нарушение".

"Все, что идет вразрез с каноническими правилами и теми решениями, которые приняты Украинской православной церковью (УПЦ МП, – ред.), будет оценено как каноническое нарушение, за которым последует соответствующее дисциплинарное взыскание", – сказал митрополит Антоний.

На вопрос, в чем заключается дисциплинарное взыскание, он ответил: "Решение примет Священный Синод в соответствии с церковными каноническими правилами".

Также на Цензор.НЕТ: Филарет опроверг слухи о его самовыдвижении на предстоятеля автокефальной УПЦ: "Не допускается канонами"

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3097673
 
 
 Топ комментарии
 
Она не каноничная.
За нарушение канона будут выгонять из не каноничной церкви.
Бу га га.
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скорее наоборот.))) Если Онуфрий признает грамоту 1686 года, которую отменил Вселенский патриарх, то согласно нее любой Киевский митрополит должен первым почитать при молитве именно Вселенского Патриарха, а только потом по желанию московского. Выходит как раз Онуфрий каноноотступник , предавший свою матерь-церковь. И именно за это его уже давно надо отлучить от Церкви. Священников, которые примут участие в Объединительном соборе, могут отлучить от церкви, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6477 А если не признает, то тогда он все равно должен подчиняться Вселенскому Патриарху Священников, которые примут участие в Объединительном соборе, могут отлучить от церкви, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6477
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Она не каноничная.
За нарушение канона будут выгонять из не каноничной церкви.
Бу га га.
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Отлучение из отлученного - да вы, батюшка, алгебраист
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скорее наоборот.))) Если Онуфрий признает грамоту 1686 года, которую отменил Вселенский патриарх, то согласно нее любой Киевский митрополит должен первым почитать при молитве именно Вселенского Патриарха, а только потом по желанию московского. Выходит как раз Онуфрий каноноотступник , предавший свою матерь-церковь. И именно за это его уже давно надо отлучить от Церкви. Священников, которые примут участие в Объединительном соборе, могут отлучить от церкви, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6477 А если не признает, то тогда он все равно должен подчиняться Вселенскому Патриарху Священников, которые примут участие в Объединительном соборе, могут отлучить от церкви, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6477
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От какой такой церкви???
От на пролетарской еретической маскалькой секты???/
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(Решение примет Священный Синод). Гундяй, Ху--ло, Шойгу- эти называют себя святостью???
РПЦ - Секта.
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от Церкви?!! А может от сборища московских запроданцев самозванцев кремлевского петухата?!! Тьфу ты, патриархата, к реальной церкви Христовой не имеющие никакого отношения. Волки в овечьих шкурах. Гробы окрашенные снаружи, внутри же полные мертвечины и всякой нечистоты...
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Что-то от этой церковной темы уже оскома. Священников, которые примут участие в Объединительном соборе, могут отлучить от церкви, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 886
Будет "томас" и "кефалия" - потом посмотрим что с этим делать. Если будет киевский патриархат - все нормально.
А если украинские церкви передадут туркам, то зачем оно надо?
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Ти знову тут, чувирло? Що ж у тебе так підгорає?

А вас в Ольгино чи Урюпінску чи Зажопінску чи де там ви сидите, по темам ділять, чи що? То ти за Томос відповідаєш, так?
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От какой?!
От вашей "Гуньдяйнасигаретахподнявшегося"?...)))
Так ведь нет её, это секция спортивного наколеняхстояния....
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пора показати суспільству антошкині хороми і ближче познайомитись з сімєю цього музчини з бородою.
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Священников, которые примут участие в Объединительном соборе, могут отлучить от церкви, - УПЦ МП(c)

От какой церкви?
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Как еретики могут отлучить от церькви?))))

Самосвяты и Хриска готовы отлучить?))))
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и не только отлучить. современные книжники и фарисеи, в рясах РПЦ и УПЦ МП легко бы его вновь на крест отправили
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Ці московські попи не перестають смішити. Відлучати від своєї секти вони стануть. Та кому та феесбешна сатанинська секта потрібна? Та їх самих скоро, як єретиків і розкольників по тракту в кандалах до Сибіру погонять...😁😁😁😁😁
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Выгнать РПЦ вмете с УПЦ МП на историческую родину - московию и пусть там отлучают друг друга. Надоели!
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Хорошо еще, что не грозят сжечь на костре, как еретиков.
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Участие священников в Объединительном соборе означает их автоматический выход из гундяевской секты и присоединение к канонической украинской поместной церкви
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зачем попца - гомосека фото и высеры тут ?
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Як можна комусь когось відлучити від церкви, якої сьогодні в Україні нема згідно православних канонів, заснованих і сформованих Константинополем вже більш 1500 років тому? Це заява ні про що.
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Священники, которые примут участие Объединительном соборе, для себя все уже решили, они остаются с Украиной. То есть они сами покидают московскую секту. А вот московские попы будут отстранены от матери-церкви Константинополя и будут преданы анафеме
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСвященников, которые примут участие в Объединительном соборе, могут отлучить от церкви, - УПЦ МП
 
 
 
 
 
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