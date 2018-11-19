 Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин Прокопчук, - Аваков

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Возможное президенство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации. В cлучае, если доводы Украины и ряда других стран не будут услышаны – Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ICPO", - заявил Аваков.
Ймовірне президентство Росії в Інтерполі - абсурдне і суперечить духу та цілям організації. У разі, якщо аргументи України та низки інших країн не будуть почуті - Україна розгляне питання про призупинення свого членства в ІСРО pic.twitter.com/T7iIqL6oGn— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 листопада 2018 р.
Необходимость в избрании нового главы Интерпола возникла после того, как в октябре пропал глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии он объявился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.
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Как сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко, у Украины есть "неопровержимая информация, что Александр Прокопчук, главный кандидат на пост нового президента Интерпола, является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрованным в Интерпол".
"В конце 1980-х годов он был сотрудником первого отдела управления РТ ПГУ КГБ СССР. Работал под прикрытием Института русского языка им.Пушкина. Занимался разработкой перспективной агентуры среди студентов из США и Европы. В 1991 году переведен "американский" отдел первого главного управления КГБ (стратегическая разведка). Во второй половине 1990-х являлся сотрудником резидентуры СВР в Вашингтоне. Занимался шпионажем против США. В 2003 году Прокопчук был переведен в органы МВД РФ в рамках кампании укрепления милиции кадрами из спецслужб. Но он по-прежнему был и остается сотрудником спецслужб РФ", - написал Геращенко.
Нардеп указал, что эта информация "получена от первоисточника, который лично знает и работал с Александром Прокопчуком в разведслужбах СССР и РФ".
Геращенко отметил, что с тех пор, как в 2011 году Прокопчук возглавил российское бюро Интерпола, Россия стала активно использовать эту организацию в качестве инструмента преследования неугодных лиц.
"Это делалось путем выставления "красных карточек" по сфабрикованным обвинениям на людей, опасных для режима Путина (президента России Владимира Путина. - Ред.), которых потом задерживали по запросам Интерпола. В конце концов это привело к большому скандалу", - напомнил нардеп.
По его словам, если Прокопчук будет избран президентом Международной полицейской организации, то "это будет означать подчинение Интерпола российским спецслужбам и окончательную дискредитацию этой организации".
"Руководителем Интерпола должен быть представитель нейтрального государства, которое уважает права человека и не ведёт агрессивных войн. Формальным основанием исключения Прокопчука из списка претендентов может стать тот факт, что он скрывает свою связь с разведслужбами России", - добавил он.
Она не демократическая
И начать нужно с того, чтобы не ныть по поводу СП2, а взять и закрыть транзит газа в Европу через Украину - хватит "финансирование кремлевских бандитов"
мордеры, этот плинтус у кого то что то вымагает Я б хотел этого россиянина Может он их
по соседски переловит а то Югик все сроки пропускает Враг нашего врага наш друг
Смерть врогам,
Похоже, кое кому осточертело тыкать наших "потужных рыформаторов" мордой в коррупцию и было решено организовать "бои без правил" для наглядной демонстрации возможного эффекта от отсутствия дел по коррупционерам в Украине.
Думают если приостановлят членство то их никто искать не будет.
Может тогда и ООН и ЮНЕСКО покинем раз там раша играет не последнюю скрипку?