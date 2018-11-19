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 Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин Прокопчук, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Возможное президенство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации. В cлучае, если доводы Украины и ряда других стран не будут услышаны – Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ICPO", - заявил Аваков.

Необходимость в избрании нового главы Интерпола возникла после того, как в октябре пропал глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии он объявился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

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Как сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко, у Украины есть "неопровержимая информация, что Александр Прокопчук, главный кандидат на пост нового президента Интерпола, является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрованным в Интерпол".

"В конце 1980-х годов он был сотрудником первого отдела управления РТ ПГУ КГБ СССР. Работал под прикрытием Института русского языка им.Пушкина. Занимался разработкой перспективной агентуры среди студентов из США и Европы. В 1991 году переведен "американский" отдел первого главного управления КГБ (стратегическая разведка). Во второй половине 1990-х являлся сотрудником резидентуры СВР в Вашингтоне. Занимался шпионажем против США. В 2003 году Прокопчук был переведен в органы МВД РФ в рамках кампании укрепления милиции кадрами из спецслужб. Но он по-прежнему был и остается сотрудником спецслужб РФ", - написал Геращенко.

Нардеп указал, что эта информация "получена от первоисточника, который лично знает и работал с Александром Прокопчуком в разведслужбах СССР и РФ".

Геращенко отметил, что с тех пор, как в 2011 году Прокопчук возглавил российское бюро Интерпола, Россия стала активно использовать эту организацию в качестве инструмента преследования неугодных лиц.

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"Это делалось путем выставления "красных карточек" по сфабрикованным обвинениям на людей, опасных для режима Путина (президента России Владимира Путина. - Ред.), которых потом задерживали по запросам Интерпола. В конце концов это привело к большому скандалу", - напомнил нардеп.

По его словам, если Прокопчук будет избран президентом Международной полицейской организации, то "это будет означать подчинение Интерпола российским спецслужбам и окончательную дискредитацию этой организации".

"Руководителем Интерпола должен быть представитель нейтрального государства, которое уважает права человека и не ведёт агрессивных войн. Формальным основанием исключения Прокопчука из списка претендентов может стать тот факт, что он скрывает свою связь с разведслужбами России", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3097671
 
   
 Топ комментарии
 
Россиянин во главе Интрепола, это как чикатило - директор школы Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин Прокопчук, - Аваков - Цензор.НЕТ 124
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И что? от этого весь мир признает право рашки оккупировать соседние территории или развязать мировую войну?
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В смысле, Украина приостановит членство в интерполе.
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Россиянин во главе Интрепола, это как чикатило - директор школы
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У них на России начальники полиции берут в жёны 13 летних девочек и потом их насилуют до 18 лет,дикая страна эта Россия
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Хоть одно умное решение будет, если рашист возглавит интерпол.
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В смысле, Украина приостановит членство в интерполе.
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Это ещё не решение. И принимать его будет уж точно не Аваков
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И что? от этого весь мир признает право рашки оккупировать соседние территории или развязать мировую войну?
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Эрдоган молоток, доит кацапов на деньги и тут же продает Украине ударные БПЛА для убийства русни.
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Тобто, і нас доїть. Замість того, аби робити нам своє.
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Зато Турцию не пустили в Европу.
Она не демократическая
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быстрей Раша загнется, когда пердло закончится
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Турки очень постоянны в выборе партнеров, и сюрпризов от них ожидать не приходится))) да Иван? Раджеп разрешил строить газопровод для профита- раз, и для давления на рф- два. Будет распространять лотерею среди жильцов вашего дома, а не будут брать- перекроет газ)
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Ердоган - юдей, а не турок. Якщо хто не знав.
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Чого ти образив президента Туреччини і перекручуєш його ім'я?
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Ти так званий "гусскій" з Брайтон Біч? То запам'ятай, у нас альфа-самця рашки не називають на ім'я та прізвище. Є достатньо ідентифікаторів - окурок, педофіл, ботокс, ху*ло. Або пиши англійською, або дотримуйся загальновизнаних правил. Я достатньо спілкувався з турками і знаю як вони ставляться до кацапів.
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Только первый этаж в отеле... Русских очень тяжело вести в невменяемом состоянии на этажы выше)
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Мова йде не лише про готельних працівників. І жандарми, і працівники Тюрктелекому цілком конкретно озвучували своє ставлення до кацапів.
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Авакав играет роль русофоба )) Артист херовый. Как и мусор. А кацап в интерполе после скандалов параши,врядли возглавит .
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Мабуть проклинати будуть на кожній ранковій і вечірній попойці.
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Страх Авакова понятен. Когда он сбежит на итальянские виллы, вредный кацап может выдать его Украине.
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Как там вилла "соловьиного помета" в Комо?
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Арсен Борисович, не волнуйтесь, его еще должны выбрать.
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Полностью согласен - под пидарашкой низзя работать, серьезный это ЗАШКВАР!
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Уже и Интерпол кацапы купили с потрохами. Есть какая-нибудь контора в ЕС,не раздвинувшая булки перед свинорусами? И эти люди рассказывают нам о борьбе с коррупцией.
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Абсолютно правильно. Кацап - глава интерпола, что дальше кацап во главе НАТО и США? Ах да...
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Вот к чему приводит финансирование кремлевских бандитов покупая у них газ и нефть...такими темпами Хуйло "забашляет" все международные организации и поставит своих спонсоров в позу "Z" ... Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин Прокопчук, - Аваков - Цензор.НЕТ 1091
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Правильно
И начать нужно с того, чтобы не ныть по поводу СП2, а взять и закрыть транзит газа в Европу через Украину - хватит "финансирование кремлевских бандитов"
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Окно возможностей смыться пред выборами Первое место по обкраданию своих грождан эти
мордеры, этот плинтус у кого то что то вымагает Я б хотел этого россиянина Может он их
по соседски переловит а то Югик все сроки пропускает Враг нашего врага наш друг
Смерть врогам,
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душа радується на правильну реакцію посадовців, коли питання стосується їх напряму.
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А шо за кипишь?! Кажись, накрывается медным тазом любимая схема нашей Ылиты - "натырить у своего народа, сипаца за долю малую и отсидеться с комфортом за бугром".
Похоже, кое кому осточертело тыкать наших "потужных рыформаторов" мордой в коррупцию и было решено организовать "бои без правил" для наглядной демонстрации возможного эффекта от отсутствия дел по коррупционерам в Украине.
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Похоже - готовлятся к выборам. Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин Прокопчук, - Аваков - Цензор.НЕТ 2651
Думают если приостановлят членство то их никто искать не будет.
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Ви і так без Інтерполу екстрадуєте в рашку всіх кого вона запросить. Так шо, або труси або хрестик!
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як таке взагалі може бути? Країна під санкціям вже 4 з половиною роки, травить дітей газом у Сирії, вбиває людей на Донбасі, і тут бац "очолити Інтерпол"! Чи це не ідіотизм?
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Интересно, а кто уполномачивал этого Авакяшку делать такие заявления от имени государства? И даже если выйдем, то кому будет хуже?
Может тогда и ООН и ЮНЕСКО покинем раз там раша играет не последнюю скрипку?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин Прокопчук, - Аваков
 
 
 
 
 
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