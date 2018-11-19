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 Доля АЭС и ТЭС в украинской электроэнергетике снизится, - СМИ

Новейшие технологии в течение ближайших лет способны существенно снизить значение АЭС и угольных ТЭС в энергосистеме страны.

Об этом говорится в аналитическом исследовании, опубликованном сайтом Mind.ua, сообщает УНИАН.

"Сегодня на энергетической карте планеты динамично меняется все: структура генерирующих мощностей, конфигурация энергосистем, устройство национальных энергорынков. К сожалению, Украина на этом фоне пока остается в середине 90-х годов прошлого века. Архаичная и политически зависимая модель рынка электроэнергии вместе с административной системой тарифообразования в стране способствовали консервации сложившейся структуры генерации, где доминируют "динозавры" в виде крупных АЭС и изношенных ТЭС. При этом энергоснабжающая инфраструктура остается абсолютно стерильной от современных технологий. В условиях тотальной государственной зарегулированности вкладывать инвестиции в отрасль смысла не было", - отмечается в материале.

Толчком для коренного изменения энергетической парадигмы станет внедрение конкурентного рынка электроэнергии, запланированное на июль 2019 года.

"Однако подобный status quo вечно храниться не может. Предстоящая либерализация энергорынка, вместе с интеграцией украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E, открывает окно возможностей для инвесторов и новых игроков, которые выйдут далеко за пределы традиционной связки АЭС – ТЭС. Причем изменения в динамике и направлениях развития отрасли наступят очень быстро. Собственно, они уже происходят. В украинской энергетике накануне запуска конкурентного рынка все заметнее становятся тенденции, которые изменят ландшафт генерации и определят направления вложения инвестиций уже в ближайшей и среднесрочной перспективе", - прогнозирует Mind.ua.

Устаревшая генерация постепенно будет выводиться из эксплуатации и заменяться ВИЭ (возобновляемыми источниками энергии. – Ред.), энергоэффективными мероприятиями, аккумуляторами.

И. о. директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук ранее неоднократно заявлял, что украинской энергосистеме до 2025 года может дополнительно понадобиться 2,5 ГВт высокоманевренных мощностей в виде аккумуляторных и газопоршневых станций для балансировки ВЭС и СЭС.

Согласно аналитическому отчету Укрэнерго "К вопросу развития ВЭС и СЭС в составе ОЭС Украины", до 2025 года может быть построено 0,5 ГВт аккумуляторных станций. Еще 2 ГВт мощностей должны обеспечить высокоманевренные ТЭС с быстрым стартом, что вместе с аккумуляторами позволит к 2025 году обеспечить сбалансированную работу 4,2 ГВт ветровых и 3,3 ГВт солнечных электростанций.

Источник: https://censor.net.ua/n3097657
 
 
 Топ комментарии
 
похоже у "реформаторов" на горизонте показался коммунизм в стадии империализма!!!!! больны идиоты... прожекты рисуют... скоро в Украине ни.уууя не останется от энергетики... с такими барыгами и ублюдками олигархами
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похоже у "реформаторов" на горизонте показался коммунизм в стадии империализма!!!!! больны идиоты... прожекты рисуют... скоро в Украине ни.уууя не останется от энергетики... с такими барыгами и ублюдками олигархами
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Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. (Н.С. Хрущёв)
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Поздравляю себя и свою страну с резким удорожанием ляпистричества. У нас, у богатых свои причуды! Можно понять Германию с ее экономикой и желанием жить в чистоте (это про тепловые! не про атомные! обыватель страдает радиофобией по умолчанию), забаганки "ЭКОПАРТИЙ" не приводят к обнищанию населения, ну перекинет население бабки в другую сферу (бюджет не пострадает), но жрать то будет на что! а у нас - рост стоимости производства, освещения... У нас нет конкурентов, у нас наивысшая производительность труда, нам море по колено.
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Доля электроэнергии АЭС и ТЭС под 90% .... - это монополия...Вопросы есть?!
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Просто у журношлюх есть отдельный кайф в выдумывании дебильных заголовков. Вместо того, что бы сказать о повышении доли альтернативной энергетики, они ляпонули о падении АЭС и ТЭС.
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Зачем снижать АЭС?
Только что-бы на солнечных и ветряках бюджет разворовывть?
На АЭС энергия 35-49 коп, на солнечных "закупают" пл 8 грн. При чём закупают на солнечных только на бумаге. Энергию производят на обычных АЭС или ТЭС, а потом спонтом её производят ветряки, и получают за неё по 8 грн за КВт
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срок службы реакторов подходит к концу, денег на постройку новых нет..вот и закрутились..причесывают ситуацию.
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ассигнациями (укргривнями) планируют топить свои тецы енти мальдивские ынвесторы.
Нет??

или гэсы будут??

наверно мальдивский каманджующий приватизировал р Днепр напару с ахметкой?
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А вот тарифы на электроэнергию будут неуклонно повышаться в рамках здобуття полной независимости от денег.
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Устаревшая генерация постепенно будет выводиться из эксплуатации и заменяться ВИЭ (возобновляемыми источниками энергии. - Ред.), энергоэффективными мероприятиями, аккумуляторами.

Давно пора!
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ждите новые цены от великмих трусняковых рехворматоров
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Еще один источник энергии - это электростатика - например, облака, в которых триллионы капель несут заряды электричества и сбрасываются в землю в виде молний, если сбрасывать энергию плавно, дозированно, медленно - то можно ее использовать.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДоля АЭС и ТЭС в украинской электроэнергетике снизится, - СМИ
 
 
 
 
 
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