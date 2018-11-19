 Рада на этой неделе может рассмотреть проект Госбюджета-2019, лишение неприкосновенности Березкина и переименование Днепропетровской и Кировоградской областей, - Парубий

Об этом Парубий сообщил во время брифинга после Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В эти дни, возможно, завтра в зале может появиться вопрос о снятии неприкосновенности с нардепа Березкина", - отметил он.

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Спикер напомнил, что ГПУ внесла в ВР представления, которые были переданы в регламентный комитет, а также депутату.

"С момента, когда регламентный комитет примет решение, в течение 5 дней это решение должно быть предложено на рассмотрение Верховной Рады", - пояснил Парубий, отметив, что если сегодня будет соответствующее решение комитета, то завтра представления ГПУ могут рассмотреть в сессионном зале.

Кроме того, по его словам, завтра Рада начнет свою работу с имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны фауны и флоры, которые не были рассмотрены на предыдущей сессионной неделе. Затем парламентарии перейдут к блоку вопросов аграрной политики.

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Также спикер предложил после этого блока перейти к внесению изменений в Конституцию относительно переименования двух областей - Днепропетровской и Кировоградской.

В среду нардепы традиционно будут рассматривать вопросы ратификации и могут начать рассмотрение "достаточно объемного вопроса о криминальном проступке", чтобы в четверг перейти к принятию решения по данному законопроекту.

"Четверг я планирую как бюджетный день. У нас есть целый ряд законопроектов, которые необходимо принять еще до начала рассмотрения бюджета. Это и изменения в Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс, а также выделения средств для ЦИК, и ряд других вопросов бюджетного характера", - рассказал Парубий.

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Затем, если депутаты успеют, по словам Парубия, они перейдут к рассмотрению непосредственно проекта Госбюджета-2019.