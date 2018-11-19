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Все про:ВР (22443) госбюджет (611) неприкосновенность (873) Парубий (1781) Березкин Станислав (6)

 Рада на этой неделе может рассмотреть проект Госбюджета-2019, лишение неприкосновенности Березкина и переименование Днепропетровской и Кировоградской областей, - Парубий

Спикер ВР Андрей Парубий не исключает, что на этой неделе парламент будет рассматривать вопрос снятия неприкосновенности с нардепа ("Воля народа") Станислава Березкина.

Об этом Парубий сообщил во время брифинга после Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В эти дни, возможно, завтра в зале может появиться вопрос о снятии неприкосновенности с нардепа Березкина", - отметил он.

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Спикер напомнил, что ГПУ внесла в ВР представления, которые были переданы в регламентный комитет, а также депутату.

"С момента, когда регламентный комитет примет решение, в течение 5 дней это решение должно быть предложено на рассмотрение Верховной Рады", - пояснил Парубий, отметив, что если сегодня будет соответствующее решение комитета, то завтра представления ГПУ могут рассмотреть в сессионном зале.

Кроме того, по его словам, завтра Рада начнет свою работу с имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны фауны и флоры, которые не были рассмотрены на предыдущей сессионной неделе. Затем парламентарии перейдут к блоку вопросов аграрной политики.

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Также спикер предложил после этого блока перейти к внесению изменений в Конституцию относительно переименования двух областей - Днепропетровской и Кировоградской.

В среду нардепы традиционно будут рассматривать вопросы ратификации и могут начать рассмотрение "достаточно объемного вопроса о криминальном проступке", чтобы в четверг перейти к принятию решения по данному законопроекту.

"Четверг я планирую как бюджетный день. У нас есть целый ряд законопроектов, которые необходимо принять еще до начала рассмотрения бюджета. Это и изменения в Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс, а также выделения средств для ЦИК, и ряд других вопросов бюджетного характера", - рассказал Парубий.

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Затем, если депутаты успеют, по словам Парубия, они перейдут к рассмотрению непосредственно проекта Госбюджета-2019.

Источник: https://censor.net.ua/n3097650
 
   
 Топ комментарии
 
бл@дь
в самой бедной стране Европы на первом месте лишение неприкосновенности и переименование
ёб@ный зоопарк
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да депутатам больше нечем заниматься в свободное время от вынужденного воровства из нашего кармана, кроме как улицы переименовывать и неприкосновенность снимать
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бл@дь
в самой бедной стране Европы на первом месте лишение неприкосновенности и переименование
ёб@ный зоопарк
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да депутатам больше нечем заниматься в свободное время от вынужденного воровства из нашего кармана, кроме как улицы переименовывать и неприкосновенность снимать
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Goldman Sachs - вот знаете почему пришел руський мир в Украину с войной и оккупацией?

Потому что улицы не переименовывали, разговаривали на московском, смотрели их попсу и фильмы, болели за них в Чечне и Грузии.... Рада цього тижня може розглянути проект Держбюджету-2019, позбавлення недоторканності Березкіна та перейменування Дніпропетровської і Кіровоградської областей, - Парубій - Цензор.НЕТ 4940
Они и подумали что Украина это россия...
Ну а дальше вы знаете - война, на этой войне выбрали популистов в один тур, переселенцы, потеря заводов и земель, оккупация...
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Переименование городов и улиц это все на что эта власть способна
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Переименовать в честь фамилии олигарха, которому Порошенко отдал область на разграбление. Порошенковская, Пинчуковская, Ахметовская, Тарутовская, Коломойская, Вилкуловская, Новинская и др. гандурасов.
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Верховній Раді многая літа!!!
https://youtu.be/Cl18bK2UwvM
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Собрание в колхозе, председатель:
а повестке дня два вопроса:
1. Постройка свинарника
2. Постройка коммунизма,
но поскольку ни кирпича ни досок нет вообще, то предлагаю перейти сразу ко второму вопросу
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А вот еще: "Парламент рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности в октябре или в начале ноября". Об этом в понедельник, 3 сентября, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
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Слово депутат стало матюком.
Уявіть собі депутата, уявили?
Депутат - це жирна харя, погано розуміє про що говорить, до людей відноситься як до скота, ніколи не виконує своїх обіцянок, грабує свій народ, робить усе щоб народ його ненавидів, а коли приходить пора виборів, відразу стає ангелочком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада на этой неделе может рассмотреть проект Госбюджета-2019, лишение неприкосновенности Березкина и переименование Днепропетровской и Кировоградской областей, - Парубий
 
 
 
 
 
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