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Все про:трудовая миграция (167) заробитчане (292)

 К массовой трудовой миграции из Украины привела политика построения сырьевого государства, - гендиректор Федерации работодателей Ильичев

Непродуманная политика, которую власти реализовывали на протяжении многих лет, привела к массовой трудовой миграции из Украины. Она заключается в построении сырьевого государства, вследствие чего люди попросту потеряли шанс получать достойную зарплату. Ведь в странах, где развиваются отрасли с низкой добавленной стоимостью, это просто невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такое мнение высказал генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

По его словам, еще одна причина низких зарплат в Украине и, как следствие, оттока трудовых ресурсов из страны — это отсутствие у отечественных работодателей необходимых финансовых резервов. Ильичев подчеркнул, что виной этому — увеличение нагрузки на бизнес, в частности, рост на 30% тарифов на газ в сентябре-октябре.

"Мы же просчитываем годовой план производства, себестоимость продукции. И в той себестоимости - доля заработной платы, энергоносителей, другие расходы. И здесь государство без предупреждения поднимает тариф на 30%. Что мне, как предпринимателю, делать? Как в таких условиях я могу планировать повышение заработной платы?" - объяснил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097647
 
   
 Топ комментарии
 
К массовой трудовой миграции из Украины привела тотальная коррупция

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Нужно не жмотиться, а повышать долю зарплаты в себестоимости продукции.
Но работодатели не хотят снижать свои сверхприбыли.
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А это все делалось пор плану паРаши..... только так можно было сделать уровень жизни в паРаше вроде как выше чем в других странах..... и тем сакмым сделать паРашу привлекательной для недалеких людей...
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Привет, коммент из разряда "На углу стоит аптека, никто замуж не берет", Короче...привет. До масової трудової міграції з України призвела політика побудови сировинної держави, - гендиректор Федерації роботодавців Іллічов - Цензор.НЕТ 2116
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А что тут не понятно? Йулька по плану пукина за последние 4,5 года, жОстко подавив любое сопротивление порошенковских ГПУ, СБУ, МО, МВД и прочих беспомощных и бессмысленных структур, в сотрудничестве с Ахметовым, Косюком, Фирташем, Медведчуком и другими попутчиками Революции, построила сырьевое государство, что привело к массовой трудовой миграции.
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На россии тоже сырьевая экономика, по сравнению со странами с развитой промышленностью она в такой же заднице.
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А уровень жизни в параши вовсе не выше.
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Єссєсна. При Чучмі різали ж заводи десятками на брухт і везли в Турцію. Звідки ж візьметься виробництво товарів?
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В нестабильных странах не строят новых заводов.
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Строили не мы, а будкостроители. Мы только видим результаты.
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Во как лихо все свел к типа невозможности поднимать зарплаты! Платите людям достойно, себе немного меньше и будет кому работать на вас же.
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Ты сколько платишь? Где берёшь денги на оплату своим рабочим?
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Он верно пишет. В Украине доля зарплаты в себестоимости слишком маленькая.
Работодатели жмоты!
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Разные есть но, самая большая проблема не в этом. Поборы реально большие для тех, кто не у власти, а доступ к ресурсам минимальный.
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К массовой трудовой миграции из Украины привела тотальная коррупция

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Вот вот, при щикаладных основными преимущества жизни в Украине стали ворованные машины по дешевке, техосмотр за 50 у.е., дешевые (200 грн час или 800 грн ночь + мытье машины) шлюхи на трассе, большой выбор недорогого огнестрельного оружия и патронов к нему (от 6П9 за 50 у.е. до КСВК за 750 у.е.), возможность убрать любого конкурента при помощи заказа СБУшникам, возможность решить любую проблему взяткой, дешевое бухло, курево и наркота.
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Главу ради директорів і гендиректора автомобільного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона затримали за звинуваченням в порушенні фінансового законодавства Японії.
Компанія Nissan випустила офіційну заяву, в якій сказано, що Гон багато років занижував розмір своїх премій в звітах для Токійської фондової біржі і використовував активи компанії для власних потреб.
Про це повідомляє газета Yomiury Shimbun і телеканал NHK.
До порушень був причетний ще один топ-менеджер Nissan Грег Келлі. Nissan повідомляє, що президент компанії Хірото Саікава вимагатиме від ради директорів компанії відставки Гона і Келлі.
Крім того, Nissan передала дані про їхні порушення в генпрокуратуру Японії.
Карлос Гон став відомий в автоіндустрії в кінці 1990-х років, вивівши з кризи один з підрозділів Renault. На початку 2000-х він почав керувати Nissan. Після того, як в 2016 році компанія стала найбільшим акціонером Mitsubishi, Гон очолив раду директорів і цього автовиробника.

Там теж корупція, справа не в ній.
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Бред несет это Ильичев.
Причина низких зарплат в феерическом жлобстве владельцев фабрик, заводов и пароходов.
Если в продукцию будет вложено хотя бы 5% на зарплату, рабочие через пару месяцев будут на лексусах на работу ездить.
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Погоджуюся з Вами. Напевне "...гендиректорові Федерації роботодавців Іллічову..." добре припекло, що вже скоро не не стане дешевої робочої сили, от він і починає про сировинну державу. Ніби при совдепії виготовлялося щось путнє.
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а хіба в Україні є хоч якась значима переробка та виробництво з великою доданою вартістю?
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Вывод эксперта не правильный.
Причину оттока людей за границу он видит в отсутствии у отечественных работодателей необходимых финансовых резервов... Это брехня.
Ибо отечественные работодатели, особенно олигархи продают свою продукцию за рубеж по мировым ценам... а значит деньги на выплату достойной зарплаты своим рабочим у них есть.
Как пример, я работаю на нефтехимическом производстве.
Наше предприятие продаёт свою продукцию ( поливинилхлорид, итд) за границу (в основном в Турцию, Венгрию, Беларусь, итд) по мировым ценам, которые сейчас есть на мировом рынке.
Средняя зарплата у нас от 8 до 12 тысяч грн., это 300-400 евро.
На западе, рабочие на аналогичных предприятиях получают в 10 раз большую зарплату.
Вопрос, почему западный предприниматель имеет возможность платить европейскую зарплату своим рабочим на таком же предприятии а наш нет?
Хотя зарабатывают одинаково на продукции?
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Потому, что наши лохи работники готовы работать за копейки.
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.. потому, что работы мало ,а лохов много. А работы мало потому ,что успешным бизнесом могут заниматься только свои бандиты. Иностранного инвестора тут обдерут и ограбят, потому что у нас территория полнейшего беззакония. Итого: нет закона - нет высоких зарплат.
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Так и есть... Но многие, говорю за своё предприятие, особенно молодые, которых ничто не деожит в Украине, уехали на заработки на запад и плюнули даже на зарплату в 10 тыс. грн...
Даже пенсионеров назад по контракту пригласили работать, которым уже по 60-65 лет... Производство технололически сложное и небезопасное.
Так вот, возможно и все бы разбежались... Но не все могут себе позволить уехать на заработки на запад.
Как пример, у напарника отец тяжело больной, с кровати не встаёт. Он не может его кинуть и уехать.
У другого теща прикована к постели, он за неё ухаживает. Ибо его жена в Польше работает, присылает деньги на семью. Плюс двое детей ещё в школе. За ними так же нужно наблюдать.
И так у многих, безвыходная ситуация, что не могут кинуть детей или родителей и уехать на заработки.
Поэтому вынуждены ходить на работу за копейки, но зато дома они и присматривают за детьми и родителями.
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Мошеннический смысл хозяйничанья олигархов в странах бывшего СССР подробно описал А.Навальный в роликах на youtube(похоже, происходит везде одинаково).Также, как и в Орде - там тоже рабочие живут не сильно хорошо:продажа готовой продукции идет через свои фирмы-прокладки в офшорах, причем продажа идет по цене, например,0,1... 0,25 мировой - с этой выручки платится зарплата и "все" налоги, а прокладки продают ее потом на мировом рынке по нормальным ценам, уплачивая копеечные налоги. Итого: в карман кладется 75 и более % валютной выручки и там оседает. Далее происходит дележ фактически уворованного, поскольку высшая администрация, прокурорские, депутаты и т.д. находятся "в доле" - высшая администрация потому, что способствовала воровской "приватизации"в свое время, а остальные - за то, что не трогают. Но, повторю - с той жалкой доли выручки, которая открыта - "кормильцы" платят исправно налоги, "хорошую" зарплату и т.д.Очевидно, механизмы, которые постоянно загоняют предпринимателей за границей на рельсы легального бизнеса, несколько другие, чем в Украине - она должна переломить грабительские схемы.
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Ви теж не праві. у нас хворі державні інституції.
У нас гіпертрофована соціальна сфера. Неймовірна кількість соціальних ніштяків, які неможливо профінансувати.
У на 42% населення має право на безплатний проїзд у транспорті. 42%, Карл! Звичайно транспорт убитий.
У нас квартплата (без води, електрики, опалення) 13 євро за 3К 88м2! Звичайно будинки розвалюються, сміття не утилізується, а вивозиться на полігони, двори занедбані.
! так скрізь!
Низькі обовязкові платежі знижують вартість життя, а це дозволяє роботодавцям плптити нам малі зарплати.
Дозволю собі маленький лікнеп про ринок праці.
1. Зарплата по суті є угодою між працівником і роботодавчем і є ціною, за яку робітник згоден продати свою роботу.
2. Ця ціна не може бути нижчою зв певнний мінімум, який забезпечить мінімальні потреби.
3. Цей мінімум тим більший чим вища у даній країні вартість життя.
4. Мінімальна з/п не встановлюється урядом, він її лише фіксує, щоб хитруни не уникали оподаткування, показуючи на папері що у них за 1500грн. працює головним інженером к.т.н з 40-річним стажем.
5. У нас мінімум низький тому, що низька вартість життя, за даними Нумбео найнижча у Европі і мало не найнижча у світі.
6. Вартість життя у нас найнижча у Європі, бо держава штучно зменшує її, дотуючи ЖКП, транспортні послуги, безоплатну медицину та вищу освіту, тощо.
7. Щоб отримати гроші на соціальні ніштяки держава обкладає бізнес надмірними податками.
8. Бізнесу компенсується надмірне оподаткування низькою вартістю робсили, що обумовлено низькою вартістю життя..
В принципі така система може існувати, але!
Бізнес ухиляється від сплати податків, хтось вибиває собі пільги через куплених депутатів. хтось корумпуючи чиновників хабарами, хтось розписує все на ФОПок, Іноземний інвестор теж до нас не йде, бо розуміє, він не зможе конкурувати з хлопцями, які не платять податків. А ми живемо у загниджених будинках, ходимо розбитими вулицями, їздимо убитими дорогами, спостерігаємо деградацію медицини та вищої освіти.
Що ж робити?
У ЕС знайшли вихід, переклавши фінансування інфраструктури, медицини, освіти на споживача. Все це фінансують люди, сплачуючи справжню вартість постлуг. Це підняло вартість життя, відповідно зросли зарплати, адже там на копієчку, як у нас не проживеш. Одночасно знизили податки, що зменшило навантаження на бізнес та рівень корупції.
Там зрозуміли, бізнес може ухилитися від сплати податків, але не може ухилитися від виплати зарплати!
При вищій вартості життя у ЄС живіть краще як у нас тому, що від мінімальної зарплати відштовхується всі шкала зарплат і в усіх країнах середня з/п у 2-2,5 рази вища за мінімальну. При чому живуть тим краще, чим вища вартість життя у країні!
Парадокс? НІ! У нас мінімум 120 Евро, а середня - 280., а у греків, скажімо, мінімум 500, а середня 1000. Той хто на мімімум живе, живе і у нас і у них практично однаково. Там білет в метро 1,5 євро, за квартиру платять по 250-300евро і 5 грн. на наші гроші за 1 кВт електрики, а курячі грудки у магазині - 8-9 євро і хліб 0,75 євро за пів кіло. Але, якщо людина з середньою зарплатою схоче грошенят назбирати, то вони зменшує споживання до мінімуму і відкладає по 500 євро/міс. А у нас вдасться відкласти всього 150. От і весь карамболь!
Працедавці орієнтуються на вартість життя. Вони розуміють, що ви погодитеся на те, що вони вам пропонують, бо вам вистачить, а як не погодитеся ви, то буде хтось інший. Ви не платите за добовий проїзний 4,5 євро, як житель Афін чи Будапешта, ви не купуєте пенсійних та медичних страховок, вам в разі чого держава дасть субсидію на ЖКП, у ваших дітей є цілком реальна можливість вчитися безкоштовно. Тобто вартість життя у нас значно нижча, ніж ЕС і тому ви, почухавши ріпу, погоджуєтеся на те, що вам пропонують.
Це той само базар, де всі торгуються одне з одним, тільки це базар де не картоплю та черешні продвють, а працю.
Коли працівникам, продавцям, нема куди відступати, вони стяїть на своїй ціні і покупець змушений погодитися, от і все. Греку нікуди відступати від 500 євро, а у нас від 120. Будуть у нас грецькі ціни і обовязкові платежі, будуть і грецькі зарплати. А коли ціни і платежу будуть австрійські, будуть зарплатияк у Австрії. Але тоді, доходи тих, хто зараз ухиляється від сплати податків впадуть, бо від виплати зарплати не ухилишся!
На сторжі інтересів корупційних бізнесів стоять популісти. А ми, мріючи про пільгове та безкоштовне 27 років поспіль голосуємо за власну бідність.
Висновок:
У нас є вибір, продовжувати голосувати за популістів типу Йулі і жити у гавні, серед корупції, але з купою соціальних ніштяків, чи голосувати за людей типу Порошенка і перейти поступово до такої системи як у ЄС та жити по людськи
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Нет денех на повышение зарплат?
Так и Грося и Порох надысь хвастали, что 42 процента предприятий продают свою продукцию в Европе.
Это значит, по Европейским ценам.
Значит, 42 процента украинских предприятий могут платить Европейские зарплаты.
Не???
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Не, ну тут же еще такой момент - все устроено так, что если бы мы работали по закону, то давно вылетели бы в трубу! И это при том, что у нас простая разборка грузовиков и маленькое грузовое СТО! При яныке, да и до него как было - взнос каждый месяц платишь (вполне надо сказать умеренный) и спокойно работаешь, а сейчас какой то дибильный бардак - плати взнос, не плати, все равно какая то скотина придет. Так теперь мне проще банду нарков нанять, они "проверяющих" тупо арматурой ганяют и дешевле кстати!
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Нужно понимать, что здесь законы для бизнеса устроены таки образом, что не обходя их, ты просто вылетаешь в трубу.
Это сделано, что бы убрать конкурентов и оставить "своих", а остальных держать в круговой поруке откатов.
Проще говоря, здесь честным бизнесом даже не пахнет.
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Янека сын последние дышащие предприятия подмял.
Так что не делайте донецким бандитам рекоаму
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ШВЕДСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НОБЕЛЬ ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ БЫ ПРОЧИТАВ НАШИХ ,,ГЕНИЕВ". А ВЕДЬ ОН ЕЩЁ В НАЧАЛЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА НА СВОИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СУМЕЛ ПОСТРОИТЬ СОЦИАЛИЗМ И ПЛАТИТЬ ДОСТОЙНУЮ ПО ТЕМ ВРЕМЕНАМ ЗАРПЛАТУ. ИМЕНО РАЗВИВАЯ ОТРАСЛИ НА ТОТ МОМЕНТ С ,,НИЗКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ".
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Беззаконие причина нищеты, а не тарифы. И "гендиректора" такой расклад устраивает потому, что он часть этой системы.
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Щиколадные жополизы Вы хотели сказать? Так эта шваль ничего другого не умеет, куда им с их куцым мозжечком, только на говностеця и работать. Какой говнокомандующий - такие у него и подчиненные!
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Мелко берете. Эта система упешно работает еще со времен Кучмы. Только президент пресс секретарь ОПГ переодически меняется.
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ФЕДЕРАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ зарегистрирована Фирташем . И он ее хозяин. Шо у фирташа рабов стало меньше ????
Его еще за РосУкрЭнерго надо посадить.
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А фирташ - шестерка Могилевича . А могилевич- смотрящий от ОПГ хремля в Украине.
Не хило девки пляшут?
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Нужно не жмотиться, а повышать долю зарплаты в себестоимости продукции.
Но работодатели не хотят снижать свои сверхприбыли.
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Говнойсман такой же щикаладный дибил, как и его гавнокомандующий.
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Да будет тебе Юля, подожди три месяца и все наладится...
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при ней зарплаты и пенсии росли на 30-40% за год, в долларовом эквиваленте.
2005 год, она была премьером, доллар был стабильно на уровне 5 грн.
Пенсия у мамы выросла где то на 40% за тот год.
Моя зарплата на 30%... ленточки с зарплатой я до сих пор все храню...
У жены зарплата выросла меньше, где то 25%
После неё, когда стал Яхануров, зарплата тоже росла, но уже меньшими темпами... Где то 10-15% в год...
итд...
Это статистические факты, из моей семьи.
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Так и я про то, одни и те же лица, 28 лет "реформ", а народ до каждой сотки баксов жадный, вспоминает с теплотой и с трепетом шепчет, Юля, Юля, Юляяя...
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Этот и есть главная причина нищеты и мизерных зарплат.
Ни в одной стране мира нет таких олигархов - жлобов как в Украине, ну ещё и в рашке и в бывшем совке.
Нигде такого нет. даже в Африке.
Все эти олигархи - Порошенки, Ахметовы... итд. не считают украинцев за людей, поэтому платят зарплаты своим рабочим, эквивалентные содержанию животных на западе. Зато себе гребут сверхприбыли.
А люди как рабы молчат и тихо сдыхают. Кто поумнее тот уезжает на заработки на запад.
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Что говорить об олигархах, если на государственных предприятиях - такая же картина.
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Для этого надо, прежде всего, чтобы был закон, который бы регламентировал эту минимальную долю. А не тот популиский бездарный закон о "минималке".
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Есть такое понятие - рынок рабочей силы.
Хозяйка магазина не будет платить реализаторам зарплату больше, чем в соседнем магазине.
Она ж "не дура" бабки лишние тратить на зп персонала.
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Ага, и нормальные механики и водители давно выехали в Польшу, Чехию, Германию, Австралию, кто же будет тут работать, если в той же Польше з/п нормального водителя ОТ 20 злотых в час, машины новые, дороги хорошие. Вот и осталась одна пьянь, криворукие дурачки или же ПТУшники, которые только учатся.
Вот Вы будете ездить на трупе Рено Премиум 385 Евро 2 1996 г.в., если в Польше можно ездить на новеньком Рено Премиум DXI 450 2014 г.в., с коробкой автоматом, кондиционером и высокой кабиной, который не надо между рейсами перебирать?
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А если из Польши на ЕС, то и машина не ниже Евро 5, и з.п. уже в Евро.
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Если наши олигархи станут платить нормальные з п, то из долларовых милиардеров они превратятся в долларовых миллионеров, что, как по мне, тоже некисло.
Вот токо не хотят они из долларовых милиардеров превращаться в долларовых миллионеров.
Пока...

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... но останутся живы. Я вот не понимаю, в чем кайф быть миллиардером в стране где нет дорог, чтобы на Феррари том же попонтоваться + все вокруг с обрезами и крупнокалиберными пулеметами только и смотрят, как бы у тебя что нибудь отобрать. В чем смысл???
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Кайф есть!Появляется повод,купить себе вертолёт.Удобное во всех отношениях,средство передвижения.Надо же на что-то награбленое бабло тратить,не на дороги же,общего пользования.А могли бы,устроить соревнование по постройке дорог между собой и тот участок,какой отремонтировал за натыренное бабло,назвать своим именем.От качества дороги зависило бы,сколько проклятий или благодарности,прозвучало бы в их сторону.Уже + или - к карме...
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Не, ну у нас и парочка ЗУ 23-2 найдется, да и Шилку у прапоров прикупить можно, тем более сейчас у них - распродажа!
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- Желаю Вам стать миллионером!!!
- Типун тебе на язык, ответил миллиардер.
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К такой миграции привела бездарность нынешней украинской "власти".
Ведь зарплата никудышняя, в первую очередь - на государственных предприятиях. Что тогда можно требовать с бизнеса?
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В Украине за 27 лет построен настоящий феодализм. С магнатами, графами, маркизами и баронами. С кастами и сословиями, все как в Средних Веках.

Ну и нищими простолюдинами, которых около 30 миллионов. Удел последних - тяжело горбатиться всю жизнь и умереть в нищете. Или любыми путями попасть в нормальные страны, где есть хоть какой-то шанс.

Причина массовой трудовой миграции - именно эта. Массовая нищета населения.
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А причины массовой нищеты - тоже очевидны. Чудовищная налоговая система. Тотальная коррупция. Чудовищная бюрократия. Отсутствие права и закона. Отсутствие иностранных инвестиций.
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Про депутатов: Мы не сажаем, не сеем, не пашем, не производит и не прислуживаем, мы просто все это пиздем.
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Ну, прежде всего заметим, что щикаладная кріса - это по меньшей мере дармоед. Это - паразит. Украина стоит не на законах, а на решениях под ковром. Как решат, так и будет. Понимает ли Пеця крыс, что он дармоед, что он ничего не делает, что только пожирает то, что произвели другие? Понимает ли, что от него вообще ничего не зависит? Понимает. Иначе до таких высот не докарабкался бы.
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Вот лично эта падаль, является классическим примером украинофоба - олигарха, считающего украинцев гавном.
Ибо на своём кондитерском предприятии Рошен в Венгрии, он платит зарплату венгерским рабочим в несколько раз большую, чем украинцам на его преприятиях Рошен в Украине.
Это статистический факт.
Аналогично делает Ахметов и др. олигархи.
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27 лет из года в год нам одним и тем же текстом,разные личности навязывают одну и ту же мантру,не можем платить достойные зарплаты,потому что мы сырьевой придаток Европы или потому,что большие тарифы на газ и т.д и т.п.Надоели.Надеюсь,после того,как все,кто может работать разъедутся,эти придурки не начнут,под видом каких нибуть миграционных договорённостей с ЕС,завозить в Украину дешёвую рабсилу,под видом беженцев...А то и не заметим,как окажемся в меньшинстве,среди арабов и китайцев...
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Уже начали. ЕС дает бабло на обустройство лагерей для нелегалов + они сами приезжают. Если не заработает закон в стране, украинцы обречены на исчезновение.
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Ага. В ЕС муслимы получают 700 евро.
Они от наших реалий рванут обратно, в ЕС )))
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Этот процесс начался уже достаточно давно,но пока ещё не такой массовый,как в Европе.Потому,как наша территория эммигрантам не интересна,нет тех социальных благ,за которыми они едут в определённые страны ЕС.И наша территория,пока выступает транзитом.
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Одним словом - лукавить Руслан Ільічов. Ох як лукавить... 😕😕😕
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И где это они раньше были? А теперь вдруг проснулись...
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Странно что он занимает еще и должность какую то, это какое же сырье мы вывозим за границу?
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Наверное украинцев - заробитчан, он считает сырьём.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаК массовой трудовой миграции из Украины привела политика построения сырьевого государства, - гендиректор Федерации работодателей Ильичев
 
 
 
 
 
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