 К массовой трудовой миграции из Украины привела политика построения сырьевого государства, - гендиректор Федерации работодателей Ильичев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такое мнение высказал генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.
По его словам, еще одна причина низких зарплат в Украине и, как следствие, оттока трудовых ресурсов из страны — это отсутствие у отечественных работодателей необходимых финансовых резервов. Ильичев подчеркнул, что виной этому — увеличение нагрузки на бизнес, в частности, рост на 30% тарифов на газ в сентябре-октябре.
"Мы же просчитываем годовой план производства, себестоимость продукции. И в той себестоимости - доля заработной платы, энергоносителей, другие расходы. И здесь государство без предупреждения поднимает тариф на 30%. Что мне, как предпринимателю, делать? Как в таких условиях я могу планировать повышение заработной платы?" - объяснил он.
Работодатели жмоты!
точка
Компанія Nissan випустила офіційну заяву, в якій сказано, що Гон багато років занижував розмір своїх премій в звітах для Токійської фондової біржі і використовував активи компанії для власних потреб.
Про це повідомляє газета Yomiury Shimbun і телеканал NHK.
До порушень був причетний ще один топ-менеджер Nissan Грег Келлі. Nissan повідомляє, що президент компанії Хірото Саікава вимагатиме від ради директорів компанії відставки Гона і Келлі.
Крім того, Nissan передала дані про їхні порушення в генпрокуратуру Японії.
Карлос Гон став відомий в автоіндустрії в кінці 1990-х років, вивівши з кризи один з підрозділів Renault. На початку 2000-х він почав керувати Nissan. Після того, як в 2016 році компанія стала найбільшим акціонером Mitsubishi, Гон очолив раду директорів і цього автовиробника.
Там теж корупція, справа не в ній.
Причина низких зарплат в феерическом жлобстве владельцев фабрик, заводов и пароходов.
Если в продукцию будет вложено хотя бы 5% на зарплату, рабочие через пару месяцев будут на лексусах на работу ездить.
Причину оттока людей за границу он видит в отсутствии у отечественных работодателей необходимых финансовых резервов... Это брехня.
Ибо отечественные работодатели, особенно олигархи продают свою продукцию за рубеж по мировым ценам... а значит деньги на выплату достойной зарплаты своим рабочим у них есть.
Как пример, я работаю на нефтехимическом производстве.
Наше предприятие продаёт свою продукцию ( поливинилхлорид, итд) за границу (в основном в Турцию, Венгрию, Беларусь, итд) по мировым ценам, которые сейчас есть на мировом рынке.
Средняя зарплата у нас от 8 до 12 тысяч грн., это 300-400 евро.
На западе, рабочие на аналогичных предприятиях получают в 10 раз большую зарплату.
Вопрос, почему западный предприниматель имеет возможность платить европейскую зарплату своим рабочим на таком же предприятии а наш нет?
Хотя зарабатывают одинаково на продукции?
лохиработники готовы работать за копейки.
Даже пенсионеров назад по контракту пригласили работать, которым уже по 60-65 лет... Производство технололически сложное и небезопасное.
Так вот, возможно и все бы разбежались... Но не все могут себе позволить уехать на заработки на запад.
Как пример, у напарника отец тяжело больной, с кровати не встаёт. Он не может его кинуть и уехать.
У другого теща прикована к постели, он за неё ухаживает. Ибо его жена в Польше работает, присылает деньги на семью. Плюс двое детей ещё в школе. За ними так же нужно наблюдать.
И так у многих, безвыходная ситуация, что не могут кинуть детей или родителей и уехать на заработки.
Поэтому вынуждены ходить на работу за копейки, но зато дома они и присматривают за детьми и родителями.
У нас гіпертрофована соціальна сфера. Неймовірна кількість соціальних ніштяків, які неможливо профінансувати.
У на 42% населення має право на безплатний проїзд у транспорті. 42%, Карл! Звичайно транспорт убитий.
У нас квартплата (без води, електрики, опалення) 13 євро за 3К 88м2! Звичайно будинки розвалюються, сміття не утилізується, а вивозиться на полігони, двори занедбані.
! так скрізь!
Низькі обовязкові платежі знижують вартість життя, а це дозволяє роботодавцям плптити нам малі зарплати.
Дозволю собі маленький лікнеп про ринок праці.
1. Зарплата по суті є угодою між працівником і роботодавчем і є ціною, за яку робітник згоден продати свою роботу.
2. Ця ціна не може бути нижчою зв певнний мінімум, який забезпечить мінімальні потреби.
3. Цей мінімум тим більший чим вища у даній країні вартість життя.
4. Мінімальна з/п не встановлюється урядом, він її лише фіксує, щоб хитруни не уникали оподаткування, показуючи на папері що у них за 1500грн. працює головним інженером к.т.н з 40-річним стажем.
5. У нас мінімум низький тому, що низька вартість життя, за даними Нумбео найнижча у Европі і мало не найнижча у світі.
6. Вартість життя у нас найнижча у Європі, бо держава штучно зменшує її, дотуючи ЖКП, транспортні послуги, безоплатну медицину та вищу освіту, тощо.
7. Щоб отримати гроші на соціальні ніштяки держава обкладає бізнес надмірними податками.
8. Бізнесу компенсується надмірне оподаткування низькою вартістю робсили, що обумовлено низькою вартістю життя..
В принципі така система може існувати, але!
Бізнес ухиляється від сплати податків, хтось вибиває собі пільги через куплених депутатів. хтось корумпуючи чиновників хабарами, хтось розписує все на ФОПок, Іноземний інвестор теж до нас не йде, бо розуміє, він не зможе конкурувати з хлопцями, які не платять податків. А ми живемо у загниджених будинках, ходимо розбитими вулицями, їздимо убитими дорогами, спостерігаємо деградацію медицини та вищої освіти.
Що ж робити?
У ЕС знайшли вихід, переклавши фінансування інфраструктури, медицини, освіти на споживача. Все це фінансують люди, сплачуючи справжню вартість постлуг. Це підняло вартість життя, відповідно зросли зарплати, адже там на копієчку, як у нас не проживеш. Одночасно знизили податки, що зменшило навантаження на бізнес та рівень корупції.
Там зрозуміли, бізнес може ухилитися від сплати податків, але не може ухилитися від виплати зарплати!
При вищій вартості життя у ЄС живіть краще як у нас тому, що від мінімальної зарплати відштовхується всі шкала зарплат і в усіх країнах середня з/п у 2-2,5 рази вища за мінімальну. При чому живуть тим краще, чим вища вартість життя у країні!
Парадокс? НІ! У нас мінімум 120 Евро, а середня - 280., а у греків, скажімо, мінімум 500, а середня 1000. Той хто на мімімум живе, живе і у нас і у них практично однаково. Там білет в метро 1,5 євро, за квартиру платять по 250-300евро і 5 грн. на наші гроші за 1 кВт електрики, а курячі грудки у магазині - 8-9 євро і хліб 0,75 євро за пів кіло. Але, якщо людина з середньою зарплатою схоче грошенят назбирати, то вони зменшує споживання до мінімуму і відкладає по 500 євро/міс. А у нас вдасться відкласти всього 150. От і весь карамболь!
Працедавці орієнтуються на вартість життя. Вони розуміють, що ви погодитеся на те, що вони вам пропонують, бо вам вистачить, а як не погодитеся ви, то буде хтось інший. Ви не платите за добовий проїзний 4,5 євро, як житель Афін чи Будапешта, ви не купуєте пенсійних та медичних страховок, вам в разі чого держава дасть субсидію на ЖКП, у ваших дітей є цілком реальна можливість вчитися безкоштовно. Тобто вартість життя у нас значно нижча, ніж ЕС і тому ви, почухавши ріпу, погоджуєтеся на те, що вам пропонують.
Це той само базар, де всі торгуються одне з одним, тільки це базар де не картоплю та черешні продвють, а працю.
Коли працівникам, продавцям, нема куди відступати, вони стяїть на своїй ціні і покупець змушений погодитися, от і все. Греку нікуди відступати від 500 євро, а у нас від 120. Будуть у нас грецькі ціни і обовязкові платежі, будуть і грецькі зарплати. А коли ціни і платежу будуть австрійські, будуть зарплатияк у Австрії. Але тоді, доходи тих, хто зараз ухиляється від сплати податків впадуть, бо від виплати зарплати не ухилишся!
На сторжі інтересів корупційних бізнесів стоять популісти. А ми, мріючи про пільгове та безкоштовне 27 років поспіль голосуємо за власну бідність.
Висновок:
У нас є вибір, продовжувати голосувати за популістів типу Йулі і жити у гавні, серед корупції, але з купою соціальних ніштяків, чи голосувати за людей типу Порошенка і перейти поступово до такої системи як у ЄС та жити по людськи
Так и Грося и Порох надысь хвастали, что 42 процента предприятий продают свою продукцию в Европе.
Это значит, по Европейским ценам.
Значит, 42 процента украинских предприятий могут платить Европейские зарплаты.
Не???
Это сделано, что бы убрать конкурентов и оставить "своих", а остальных держать в круговой поруке откатов.
Проще говоря, здесь честным бизнесом даже не пахнет.
Так что не делайте донецким бандитам рекоаму
президентпресс секретарь ОПГ переодически меняется.
Его еще за РосУкрЭнерго надо посадить.
Не хило девки пляшут?
Но работодатели не хотят снижать свои сверхприбыли.
2005 год, она была премьером, доллар был стабильно на уровне 5 грн.
Пенсия у мамы выросла где то на 40% за тот год.
Моя зарплата на 30%... ленточки с зарплатой я до сих пор все храню...
У жены зарплата выросла меньше, где то 25%
После неё, когда стал Яхануров, зарплата тоже росла, но уже меньшими темпами... Где то 10-15% в год...
итд...
Это статистические факты, из моей семьи.
Ни в одной стране мира нет таких олигархов - жлобов как в Украине, ну ещё и в рашке и в бывшем совке.
Нигде такого нет. даже в Африке.
Все эти олигархи - Порошенки, Ахметовы... итд. не считают украинцев за людей, поэтому платят зарплаты своим рабочим, эквивалентные содержанию животных на западе. Зато себе гребут сверхприбыли.
А люди как рабы молчат и тихо сдыхают. Кто поумнее тот уезжает на заработки на запад.
Хозяйка магазина не будет платить реализаторам зарплату больше, чем в соседнем магазине.
Она ж "не дура" бабки лишние тратить на зп персонала.
Вот Вы будете ездить на трупе Рено Премиум 385 Евро 2 1996 г.в., если в Польше можно ездить на новеньком Рено Премиум DXI 450 2014 г.в., с коробкой автоматом, кондиционером и высокой кабиной, который не надо между рейсами перебирать?
Вот токо не хотят они из долларовых милиардеров превращаться в долларовых миллионеров.
Пока...
- Типун тебе на язык, ответил миллиардер.
Ведь зарплата никудышняя, в первую очередь - на государственных предприятиях. Что тогда можно требовать с бизнеса?
Ну и нищими простолюдинами, которых около 30 миллионов. Удел последних - тяжело горбатиться всю жизнь и умереть в нищете. Или любыми путями попасть в нормальные страны, где есть хоть какой-то шанс.
Причина массовой трудовой миграции - именно эта. Массовая нищета населения.
Ибо на своём кондитерском предприятии Рошен в Венгрии, он платит зарплату венгерским рабочим в несколько раз большую, чем украинцам на его преприятиях Рошен в Украине.
Это статистический факт.
Аналогично делает Ахметов и др. олигархи.
Они от наших реалий рванут обратно, в ЕС )))