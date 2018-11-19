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 Не поделили компьютер: в Никополе брат нанес младшей сестре 18 ножевых ранений, - полиция

Полиция Никополя задержала юношу, который пытался убить свою 13-летнюю сестру. 18-летний брат нанес сестре множественные ножевые ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области.

По данным ведомства, событие произошло 18 ноября около 7 утра. Отмечается, что в воскресенье утром между братом и сестрой возник конфликт, в результате которого парень ножом нанес девушке 18 ножевых ранений. После этого он выбежал на улицу, позвал бабушку и скрылся.

"Полицейские задержали беглеца в городе через несколько часов. Девочку доставили в больницу, пока ее жизни ничего не угрожает. По факту покушения на убийство несовершеннолетней Никопольским отделом полиции открыто уголовное производство", - сказано в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Юношу задержали в порядке статьи 208 УПК. Полицейские установили, что парень увлекался компьютерными играми. Компьютер, из-за которого между братом и сестрой, возможно, возник конфликт, правоохранители изъяли для проведения экспертизы. Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3097644
 
 
 Топ комментарии
 
Ярик, это уже болезнь, типа наркомании. И беда эта по всему миру.
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Парня нужно определять в дурку , а не в тюрьму , так как видны все признаки психопата .
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В Никополя много кацапов купили квартиры . И теперь сидят на лавочках и Украину хаят.
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Это потому, что у них компьютеров нет.
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а если б были они б друг друдку резали - польза Не поделили компьютер: в Никополе брат нанес младшей сестре 18 ножевых ранений, - полиция - Цензор.НЕТ 611
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Так. Я в серпні був в родича під Нікополем, святкували його ДР. Так от, прибув на свято так званий сват. Кацапюра рідчайший, фхлам упоротий. Розмовляти якось з ним не хтілось, та приходилось через силу.
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херасе отношения в семейке
кома дизненно нужен Не поделили компьютер: в Никополе брат нанес младшей сестре 18 ножевых ранений, - полиция - Цензор.НЕТ 3449
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Ярик, это уже болезнь, типа наркомании. И беда эта по всему миру.
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ну значит лечить
приговаривать к отлучению от компа
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если бы у сестры был автомат - она бы отстояла комп....
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а если б у него пулемет от бы покосил всю окрестную вату
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"Полицейские задержали беглеца в городе через несколько часов. Девочку доставили в больницу, пока ее жизни ничего не угрожает. Источник: https://censor.net.ua/n3097644

....пока не начнут лечить? Не поділили комп'ютер: у Нікополі брат завдав молодшій сестрі 18 ножових поранень, - поліція - Цензор.НЕТ 8437
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Парня нужно определять в дурку , а не в тюрьму , так как видны все признаки психопата .
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Состояние аффекта при несформировавшейся психике.
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В воскресенье, в 7 утра - драка с ножом за компьютер. Бедные дети.
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Следаки то друг друга не порежут во время "экспертизы" ? А вообще пора бы как то начать ограничивать детей в компьютерном времени, скоро одни задохлики останутся.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНе поделили компьютер: в Никополе брат нанес младшей сестре 18 ножевых ранений, - полиция
 
 
 
 
 
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