 Не поделили компьютер: в Никополе брат нанес младшей сестре 18 ножевых ранений, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области.

По данным ведомства, событие произошло 18 ноября около 7 утра. Отмечается, что в воскресенье утром между братом и сестрой возник конфликт, в результате которого парень ножом нанес девушке 18 ножевых ранений. После этого он выбежал на улицу, позвал бабушку и скрылся.

"Полицейские задержали беглеца в городе через несколько часов. Девочку доставили в больницу, пока ее жизни ничего не угрожает. По факту покушения на убийство несовершеннолетней Никопольским отделом полиции открыто уголовное производство", - сказано в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Юношу задержали в порядке статьи 208 УПК. Полицейские установили, что парень увлекался компьютерными играми. Компьютер, из-за которого между братом и сестрой, возможно, возник конфликт, правоохранители изъяли для проведения экспертизы. Продолжается следствие.