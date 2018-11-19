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 Объявлен конкурс на 58 новых межобластных автобусных маршрутов, - Омелян. ТАБЛИЦА

Министерство инфраструктуры планирует открыть 58 новых межобластных автобусных маршрутов по итогам конкурса, который состоится 21 декабря текущего года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ведомства Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Требования по классности на части маршрутов мы определили Евро-2 и выше, и только сидячие места пассажировместимостью не менее 18 мест. На длинных маршрутах Евро-3 и выше пассажировместимостью не менее 30 мест (это большие автобусы типа "неоплан")", - подчеркнул Омелян.

На опубликованном им фото объявления конкурса указано, что дата проведения конкурса - 21 декабря 2018 года.

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Министр добавил, что новые маршруты не открывались с 2013 года.

"Теперь мы проведем первый конкурс на 58! маршрутов по новым, прозрачным правилам и по заявительному принципу. Не несколько тысяч долларов чиновнику, не маршруты и автобусные компании чиновника, которые выигрывают со старыми автобусами или вообще без их наличия у компаний, которые давно на рынке и вложили не один миллион гривен в парк, а именно: заполнил документы, отвечаешь всем требованиям - получил маршрут.

Уверен, что это станет действительно ощутимым шагом навстречу бизнесу.
Мининфраструктуры и в дальнейшем будет уверенно шагать к реформам отрасли", - написал он.

Объявлен конкурс на 58 новых межобластных автобусных маршрутов, - Омелян 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3097641
 
   
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъявлен конкурс на 58 новых межобластных автобусных маршрутов, - Омелян. ТАБЛИЦА
 
 
 
 
 
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