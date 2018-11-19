 Медведь напал на работницу базы отдыха на Харьковщине. Женщина с переломом бедра и укусом ноги доставлена в больницу, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Хпрьковской области.

"17 ноября в 07:55 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, во время уборки территории на 53-летнюю работницу напал медведь. Жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным. С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в больницу", - сказано в сообщении.

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По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.