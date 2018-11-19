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 Медведь напал на работницу базы отдыха на Харьковщине. Женщина с переломом бедра и укусом ноги доставлена в больницу, - полиция

На Харьковщине на работницу базы отдыха напал медведь. Пострадавшую доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с переломом бедра и укусом ноги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Хпрьковской области.

"17 ноября в 07:55 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, во время уборки территории на 53-летнюю работницу напал медведь. Жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным. С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в больницу", - сказано в сообщении.

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По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3097636
 
 
 Топ комментарии
 
Для развлекаловки двуногие животные медведя держали. Жаль, что не загрыз насмерть того, кто такое придумал.
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медведь в клетке?
Если бы он всех там перекусал - было бы справедливо....
Я своих кур в птичнике в клетки не сажаю - жалко их....
Медведь напал на работницу базы отдыха на Харьковщине. Женщина с переломом бедра и укусом ноги доставлена в больницу, - полиция - Цензор.НЕТ 6814
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Ну зачем на базе отдыха медведь.
Во - первых он воняет, во- вторых на него смотреть - это портить себе настроение , как представишь что вот так всю жизнь в железной клетке без всякого смысла сидит.
В -третьих, это очень опасно, даже если близко к клетке подойти.
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То львы по Одессе гуляют, то медведи по Харькову, то зайцы по сумской...Бардак полнейший, батенька....
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так медведь за содеяное уже и так отсидел в летке, по закону савченко он уже пересидел, зачем против бурого уголовное дело открывать?
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то медвежка был изза поребрика Медведь напал на работницу базы отдыха на Харьковщине. Женщина с переломом бедра и укусом ноги доставлена в больницу, - полиция - Цензор.НЕТ 8307
она ему взаимностью не ответила
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А если бы не из-за поребрика, ответила бы?
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медведь в клетке?
Если бы он всех там перекусал - было бы справедливо....
Я своих кур в птичнике в клетки не сажаю - жалко их....

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хтось собі такий - да, рублю.....

Я не лицемер, для этого домашние животные и существуют.... - но издеваться никогда...
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Вообще то в селах кур принято держать в сарае, не в клетке. А вот кролей в клетке. И тьі б держал. Иначе они пороют норьі и станут неподконтрольньіми
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хтось собі такий - многие держат ярусами в клетках... - на откорм бройлеров...

Они едят и спят до самого убоя.... - если их выпустить с клеток внезапно , то кости ломаются и рвутся мышцы...
Насчет кролей это правда.... - поэтому они и болеют и подыхают часто почти у всех...
Поэтому и не держу....
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а у нас в сарае считалось кощунственно, к сараю всегда из рабицы делался загон, где птички могли гулять целый день на воздухе, несутся в разы лучше, т.к. не находятся в среде большой концентрации амиака.
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было любопытно до фразы "...не закрыла клетку с животным." ведь сам недавно в том районе грибы собирал))
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не на базе Ярославского она не закрыла клетку Медведь напал на работницу базы отдыха на Харьковщине. Женщина с переломом бедра и укусом ноги доставлена в больницу, - полиция - Цензор.НЕТ 3606 Медведь напал на работницу базы отдыха на Харьковщине. Женщина с переломом бедра и укусом ноги доставлена в больницу, - полиция - Цензор.НЕТ 2931
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База отдыха Конан. Сразу за дамбой слева. Там мини-зоопарк.
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Сеня, где забор? Руззьге зверьё шастает тудой-сюдой через кардон , как через поребрик! Шо за дичь? Здоровья тёте.
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Для развлекаловки двуногие животные медведя держали. Жаль, что не загрыз насмерть того, кто такое придумал.
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Ну зачем на базе отдыха медведь.
Во - первых он воняет, во- вторых на него смотреть - это портить себе настроение , как представишь что вот так всю жизнь в железной клетке без всякого смысла сидит.
В -третьих, это очень опасно, даже если близко к клетке подойти.
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Может его туда на отдых привезли и не в тот номер заселили,вот он и обиделся.Решил,пусть баба в клетке поживёт,а я пока в её номере перекантуюсь.А баба не отдыхающей оказалась,а уборщицей.Вот он и осерчал.
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Картина Ботичелли, американский гризли:
Ведмідь напав на працівницю бази відпочинку на Харківщині. Жінку з переломом стегна та укусом ноги доставили в лікарню, - поліція - Цензор.НЕТ 4713

А вобще наделять животных человеческими качествами - признак не большого ума.
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Прям эпидемия.Одни типа дверь в инкасаторской машине забыли закрыть(как нам тут писали),а дамочка клетку с медведем не закрыла.То ли лыжи не едут,то ли асфаль не скользкий?А вероятнее всего,опять что-то не так с подачей инфы,чтоб было о чём пописать ни о чём...Такое...
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Не зря Орда выбрала себе символом медведя - агрессивное и злобное животное, годящееся только на коврик под ногами или шубу.
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Все видели мишек в цирке и думают, что это забавный эверь.
А когда -то наше судно стояло возле русского сухогруза и там на палубе был груз - клетка с медведем. Вонь, грязь, помет по всей клетке и жрет в три горла.
Непонятно, зачем такое держать на базе отдыха (!)
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Я сначала слегка офигел- безлесая почти харьковщина и медведь, а вон оно как- символ рашки и в клетке! Не иначе биндеры уже и туда добрались...почти на границу матушки-расеи, над исконными симолами изгаляются.
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теперь из-за этой дурынды могут медвежа пристрелить.
Страна абсурда.
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Да вряд ли. Не так у нас много медведей, шоб их стрелять надо/ненадо. Сдадут в какой-нить зоопарк.

Но я б еще с владельцев этой базы стружку снял за издевательство над животным и преступную халатность.
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При чём тут медведь - скорее всего, её и муж готов загрызть, да здоровье уже не то.
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да сгрызла баба мужика - а тут медведь))) Ведмідь напав на працівницю бази відпочинку на Харківщині. Жінку з переломом стегна та укусом ноги доставили в лікарню, - поліція - Цензор.НЕТ 1373
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМедведь напал на работницу базы отдыха на Харьковщине. Женщина с переломом бедра и укусом ноги доставлена в больницу, - полиция
 
 
 
 
 
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