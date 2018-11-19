 Медведь напал на работницу базы отдыха на Харьковщине. Женщина с переломом бедра и укусом ноги доставлена в больницу, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Хпрьковской области.
"17 ноября в 07:55 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, во время уборки территории на 53-летнюю работницу напал медведь. Жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным. С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в больницу", - сказано в сообщении.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
она ему взаимностью не ответила
Если бы он всех там перекусал - было бы справедливо....
Я своих кур в птичнике в клетки не сажаю - жалко их....
Я не лицемер, для этого домашние животные и существуют.... - но издеваться никогда...
Они едят и спят до самого убоя.... - если их выпустить с клеток внезапно , то кости ломаются и рвутся мышцы...
Насчет кролей это правда.... - поэтому они и болеют и подыхают часто почти у всех...
Поэтому и не держу....
Во - первых он воняет, во- вторых на него смотреть - это портить себе настроение , как представишь что вот так всю жизнь в железной клетке без всякого смысла сидит.
В -третьих, это очень опасно, даже если близко к клетке подойти.
А вобще наделять животных человеческими качествами - признак не большого ума.
А когда -то наше судно стояло возле русского сухогруза и там на палубе был груз - клетка с медведем. Вонь, грязь, помет по всей клетке и жрет в три горла.
Непонятно, зачем такое держать на базе отдыха (!)
Страна абсурда.
Но я б еще с владельцев этой базы стружку снял за издевательство над животным и преступную халатность.