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Все про:налоги (2510) налоговая милиция (1398) Николаев (1128) ГФС (2895)

 Директор коммунального предприятия в Николаеве возместил в бюджет более 4 млн грн неуплаченных налогов

Благодаря действиям налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры, фигурант уголовного производства возместил государству нанесенный ущерб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов было установлено директора одного из коммунальных предприятий Николаева, который при начислении и выплате заработной платы, вместо уплаты в бюджет более 4 млн грн налога с доходов физических лиц, использовал эти средства на нужды, не связанные с производственной деятельностью предприятия.

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По решению суда обвиняемый был освобожден от уголовной ответственности в связи с полным возмещением причиненного бюджету ущерба.

Источник: https://censor.net.ua/n3097631
 
 
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Тобто, спіймали - віддав, а покарання ніякого. Він і надалі буде красти.
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хм...враховуючи тенденції треба писати так

"агенти путіна з рядів податкової поліції під процесуальним керівництвом пятої колони змусили патріота заплатити 4 млн грн, які ним були привласнені для протидії російській агресії"...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДиректор коммунального предприятия в Николаеве возместил в бюджет более 4 млн грн неуплаченных налогов
 
 
 
 
 
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