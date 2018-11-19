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 Российские военные массово отказываются от прохождения службы на оккупированном Донбассе, - ГУР

Командование ВС РФ принимает интенсивные меры по повышению уровня укомплектованности личным составом российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Так, по данным украинской разведки, с начала ноября с.г. на территории всех военных округов ВС РФ проходят сборы с офицерским, сержантским и рядовым составом службы по контракту для обеспечения одновременного проведения ротации и комплектования соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ, в т.ч. вакантных должностей, на которые раньше назначались лица, призванные только из числа местного населения.

В связи с этим, как отметили в ГУР, к подготовке на указанных собраниях привлечено вдвое больше российских военнослужащих, чем обычно. При этом, обеспечение набора и морально-психологической подготовки военнослужащих в ходе собрания осуществляется непосредственно под руководством представителей главного военно-политического управления ВС РФ.

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"В то же время привлеченные на сборы кадровые российские военнослужащие массово отказываются от прохождения службы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Свои решения они аргументируют неофициальным статусом командировки, признанием их военными преступниками в случае попадания в плен, низким уровнем денежного обеспечения и большим количеством безвозвратных и санитарных потерь в подразделениях соединений и частей российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3097629
 
   
 Топ комментарии
 
Та ладно, цапы начали понимать, что идут на тушонку?
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Тугодумы, но почти на пятом году войны дошло.

Правда, пока не дошло, что там в принципе ВС РФ делать нечего.
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Та ладно, цапы начали понимать, что идут на тушонку?
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Тугодумы, но почти на пятом году войны дошло.

Правда, пока не дошло, что там в принципе ВС РФ делать нечего.
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Это уже пару лет такая тенденция есть, х=ло потеряло интерес к ордло и занялось Сирией...
Туда вкинуты массы бабла, там зарплаты платят большие, там всё более-менее официально для военнослужащих... Туда кацапы и рвутся воевать. А в Украине, несмотря ни на что, вырос уровень подготовкленности ВСУ и кацапам не сладко.
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Че то пылу поубавилось... То ли интернационалисты кончаются, то ли бабы не хотят еще дураков рожать... А может не хотят в неуютных кульках возвращаться частями из "командировки"?
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Тю. А вдобрити українські черноземи - нє? Хм.
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Я краще б, тобою "удобрив"... Правильно Петлюра казав: "Не такі страшні московські воші, як наші українські гниди...".
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не, ну ты посмотри на это кацапье...
не хотят защищать руцкеязычныг от биндер.
а скрепы, млять?
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Ну если массово отказываются, то путин уже не нападет и все зашибись. Это так надо понимать "разведданные" ГУР, которое в свое время прое#бало ввод кацапский войск под Иловайском?
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Мочіть хахлов вже не дуже і хочеться? Отож потім не питайте а нас за шо.
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Украсть там уже нечего, а неприятности можно поиметь. Вот и не хотят служивые... Російські військові масово відмовляються від проходження служби на окупованому Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 266
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не надоело этот тухлый фейк постить?... Російські військові масово відмовляються від проходження служби на окупованому Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 2822
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Наступать нужно.Пока они там зарплату не повысили.
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Придется в Орде мобилизацию проводить, заградотряды и СМЕРШ воссоздавать для наведения порядка в оккупационных частях: воспроизводить "вяликую отечественную" во всей красе.Тогда можно заставить вату наступать бесплатно(только по 0,25 выдавать перед походом на пулеметы), а так - лжепропаганда на вату, похоже, перестала действовать.
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"В то же время привлеченные на сборы кадровые российские военнослужащие массово отказываются от прохождения службы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Свои решения они аргументируют неофициальным статусом командировки, признанием их военными преступниками в случае попадания в плен, низким уровнем денежного обеспечения и большим количеством безвозвратных и санитарных потерь в подразделениях соединений и частей российских оккупационных войск", - сказано в сообщении."



Вот. Отличная новость. Это уже "бунт на корабле", полная деморализация рассейской армии... и как следствие, неподчинение командованию, беспробудное пьянство, воровство и дезертирство. Бинго!
А у нас только официаотно статус участника боевых действий в зоне АТО получили 306,1 тыс. человек.

Пётр Алексеич, ну теперь то мы закончи АТО, ООС...пускай не за 2 недели, но хоть к католическому Рождеству? И Вам праздновать где-то в Монако, по бедности, будет спокойнее.
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АТО не закончится никогда, ибо во время военных действий пилить бюджет и пиздить бабки гораздо удобнее.
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Рада Федерації РФ заперечує існування російських ПВК, але учасники цих формувань свідчать про інше. Ветерани російських ПВК і родичі загиблих найманців повідомляють про їхню участь в конфліктах в Донбасі, в Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці, Габоні, Північному і Південному Судані, Ємені та інших країнах Азії і Африки.
При цьому росіяни воюють за кордоном у статусі "добровольців" і без офіційного визнання з боку російської держави.
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Для "кадровых" ,если " инвалид" (нет лапы)
дорога в Академию только через т.н. "горячие" точки.
Бывший ком.23МСБр залетел под Дебальцево --
полный " самовар". Дали " Героя" и толкнули в
Академию.Сейчас возят как "свадебного".
Вот так.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские военные массово отказываются от прохождения службы на оккупированном Донбассе, - ГУР
 
 
 
 
 
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