 Российские военные массово отказываются от прохождения службы на оккупированном Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.
Так, по данным украинской разведки, с начала ноября с.г. на территории всех военных округов ВС РФ проходят сборы с офицерским, сержантским и рядовым составом службы по контракту для обеспечения одновременного проведения ротации и комплектования соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ, в т.ч. вакантных должностей, на которые раньше назначались лица, призванные только из числа местного населения.
В связи с этим, как отметили в ГУР, к подготовке на указанных собраниях привлечено вдвое больше российских военнослужащих, чем обычно. При этом, обеспечение набора и морально-психологической подготовки военнослужащих в ходе собрания осуществляется непосредственно под руководством представителей главного военно-политического управления ВС РФ.
"В то же время привлеченные на сборы кадровые российские военнослужащие массово отказываются от прохождения службы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Свои решения они аргументируют неофициальным статусом командировки, признанием их военными преступниками в случае попадания в плен, низким уровнем денежного обеспечения и большим количеством безвозвратных и санитарных потерь в подразделениях соединений и частей российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.
Правда, пока не дошло, что там в принципе ВС РФ делать нечего.
Туда вкинуты массы бабла, там зарплаты платят большие, там всё более-менее официально для военнослужащих... Туда кацапы и рвутся воевать. А в Украине, несмотря ни на что, вырос уровень подготовкленности ВСУ и кацапам не сладко.
не хотят защищать руцкеязычныг от биндер.
а скрепы, млять?
Вот. Отличная новость. Это уже "бунт на корабле", полная деморализация рассейской армии... и как следствие, неподчинение командованию, беспробудное пьянство, воровство и дезертирство. Бинго!
А у нас только официаотно статус участника боевых действий в зоне АТО получили 306,1 тыс. человек.
Пётр Алексеич, ну теперь то мы закончи АТО, ООС...пускай не за 2 недели, но хоть к католическому Рождеству? И Вам праздновать где-то в Монако, по бедности, будет спокойнее.
При цьому росіяни воюють за кордоном у статусі "добровольців" і без офіційного визнання з боку російської держави.
дорога в Академию только через т.н. "горячие" точки.
Бывший ком.23МСБр залетел под Дебальцево --
полный " самовар". Дали " Героя" и толкнули в
Академию.Сейчас возят как "свадебного".
Вот так.