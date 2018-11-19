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Все про:ГПУ (8937) Захарченко Виталий (740)

 Экс-глава МВД Захарченко и его окружение отмыли свыше 10 млрд гривен, - ГПУ

Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10 млрд гривен через "Смартбанк".

Об этом говорится в судебных материалах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

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Генпрокуратура подала ходатайство в суд о разрешении ей доступа к документам, которые находятся в Национальном банке касательно "Смартбанка".

Из предоставленных в обоснование ходатайства материалов стало известно, что Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Генпрокуратура указывает, что у следствия есть достаточно оснований считать, что публичное акционерное общество "Смартбанк" (прежнее название ОАО "Банк Рыночные Технологии") было создано для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, то есть уклонение от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные на сумму 10 345 553 215 гривен (около 98% всех операций банковского учреждения по выдаче наличных), а также для осуществления финансовых операций, направленных на легализацию денежных средств и имущества, полученного Захарченко и его окружением преступным путем, фактическое и юридическое обеспечение чего осуществлялось при содействии экс-министра.

Суд разрешил ГПУ изъять в НБУ ряд документов, касающихся "Смартбанка", необходимых для расследования уголовного производства.

Как сообщалось, суд разрешил заочное расследование против экс-министра внутренних дел Захарченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3097624
 
 
 Топ комментарии
 
Захарченко, це робив з патріотичних мотивів, щоб Путін не напав. як тільки красти змога пропала, Путін тут як тут... (с) Волох
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От тільки Югік-алкопрокурор не називає чомусь "помічників" цієї проригівської патолочі, адже всі вони зараз при владі проводять 100500 "потужних" реформ.
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сразу, по оперативности, видно луцика...
готовиться смытся на мальдивы-сейшелы...
ну шоб не продешивить через 4 года усрались...
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аваков "отмыл" в 7-8 раз больше и что?????
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Аваков в 7-8 раз больше и сильнее противостоял атаке путинско-олигархических информационных войск? Так теперь правильно?
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Почему все?Пока только два.Фамилия распространённая.
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Захарченко, це робив з патріотичних мотивів, щоб Путін не напав. як тільки красти змога пропала, Путін тут як тут... (с) Волох
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Это планка ?
Через пол года узнаем сколько эти, ведь эти закупались куда больше.
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От тільки Югік-алкопрокурор не називає чомусь "помічників" цієї проригівської патолочі, адже всі вони зараз при владі проводять 100500 "потужних" реформ.
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Скока с этой суммы осело на слепых панамских счетах ПОПы?)))
Только журналистов это заинтересует...сразу ТуПин нападе!!!))))) Даже не сомневайтесь...
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Спочатку кажуть скільки одмив, потім взнають через чій банк і бац - новина об'являється зрадофільно розхитуючою.
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Петро Олексійович зі своїми банками не міг відмовитися від участі у відмиванні коштів, яки були вкрадені в українського народу. Тому що все було - ПО ЗАКОНУ! Экс-глава МВД Захарченко и его окружение отмыли свыше 10 млрд гривен, - ГПУ - Цензор.НЕТ 301
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Всех бывших - вон. - Парашенко там среди них ошивался. Тырил за компанию,пока не стал воровать профессионально.
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Корупцию не возможно победить...ее возможно ВОЗГЛАВИТЬ!))))
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Неправда. Склонность к коррупции - такой же человеческий порок, как и многие другие. И, как и многие другие, не относится к неизлечимым. Просто у особи, которая ответственна за принятие решения и начале курса лечения, такого желания нет.
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Ну и шо? Я негодую и шо,? Шо дальше делать,? ГНАТЬ вас надо, наверное, они меня информируют.
н

н
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Экс-глава МВД Захарченко и его окружение отмыли свыше 10 млрд гривен, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3584
- три порции шашлыка выбросила в пропасть
- разбила 2 бытылки вина
-ТРИ!
- точно, так и запишем, свыше 10 миллирдов гривен
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Ну, отмыл, ну, украл - дальше что? Будет Луценко щеки надувать?
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про бывших папередников - это так...цветочки, сказочки-отбрешки
а про нынешних... в кого пальчиком ткнешь - не ошибешься...не за 15-30 официальных тыс в месяц они шикуют не стесняясь, пристраивая своих жен-любовниц детей-родителей на хлебные должности или переписывая на них все майно, абы не конфисковали в случае чего.... так что... не гонитесь за кошкой на дереве - начните с собаки на привязи (с)
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Соєві мародери награбастали в рази більше : відроттердамили всю країну, знецінили і обвалили гривню, газ через рік вже буде по 14 гр/куб. Народ у злиднях, біженці до європи 1 млн щорічно... Переможна хода, хулє...мордяки хоч пацюків бий. Януковоч і Ко просто діти...
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Захарченко - преступник, конечно.
Но обналом пользовались все и не стоит на него вешать астрономические суммы.
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Судя по Е-декларациям депутатов,министров ,прокуроров,судей,то никто из корупционеров не убегал,кроме Януковича с Пшонкой.Все корупционеры так и остались в Украине.
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а че бы не рстатся - тех кого вдруг отстранили 0 вернулись - по карманным судам Экс-глава МВД Захарченко и его окружение отмыли свыше 10 млрд гривен, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5226
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шота я не поняв - а там есть ктото кто не грабил и не воровал
может пора эту шерсть и бандюков гнать от корыта - или ещё лет 20 подождем? Экс-глава МВД Захарченко и его окружение отмыли свыше 10 млрд гривен, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1970
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Жду следующей власти,чтобы узнать сколько эта отмыла.
Только не понимаю,какой толк от этих цифр?
"Вынуждены воровать"...
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так хіба ж це злочин? от порохоботи вважають це захистом суверенітету й територіальної цілісності...
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Новая концепция от порошенка о вынужденном воровстве

Екс-глава МВС Захарченко та його оточення відмили понад 10 млрд гривень, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9342
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опять папередники...

так а про "Йуля варофка" сегодня уепаны ещё не спели...
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Твари конечно. Но по сравнению с нынешей "властью" они грудные дети.
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Досить!!!!!!!то підлеглі крали-патрон не знав!!!!!!!!!!!Зараз всіх посадять і все повернуть.
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Добре, це екс-глава МВС. А як нині діючий? Ми тільки і знаємо що рюкзаки не прокатили. Про інше дізнаємось коли і цей буде далеко?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-глава МВД Захарченко и его окружение отмыли свыше 10 млрд гривен, - ГПУ
 
 
 
 
 
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