 Экс-глава МВД Захарченко и его окружение отмыли свыше 10 млрд гривен, - ГПУ

Об этом говорится в судебных материалах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

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Генпрокуратура подала ходатайство в суд о разрешении ей доступа к документам, которые находятся в Национальном банке касательно "Смартбанка".

Из предоставленных в обоснование ходатайства материалов стало известно, что Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Генпрокуратура указывает, что у следствия есть достаточно оснований считать, что публичное акционерное общество "Смартбанк" (прежнее название ОАО "Банк Рыночные Технологии") было создано для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, то есть уклонение от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные на сумму 10 345 553 215 гривен (около 98% всех операций банковского учреждения по выдаче наличных), а также для осуществления финансовых операций, направленных на легализацию денежных средств и имущества, полученного Захарченко и его окружением преступным путем, фактическое и юридическое обеспечение чего осуществлялось при содействии экс-министра.

Суд разрешил ГПУ изъять в НБУ ряд документов, касающихся "Смартбанка", необходимых для расследования уголовного производства.

Как сообщалось, суд разрешил заочное расследование против экс-министра внутренних дел Захарченко.