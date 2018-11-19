 В результате ДТП в Украине ежесуточно погибает 10-11 человек, из них - один ребенок, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Fаcebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"В Украине в результате ДТП ежесуточно погибает 10-11 человек, из них - один ребенок. Это - один из самых высоких показателей в Европе. За девять месяцев этого года в нашей стране зафиксированы свыше 108 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 2 266 человек", - написала Супрун.

Она напомнила о правилах безопасного поведения на дороге, в частности, о необходимости использования ремней безопасности.

"В Украине ремни безопасности используют не более 15% автомобилистов. К примеру, во Франции - это 99%, Чехии - 97%, Словении — 93%, Польше — 83 %. Пристегиваться в дороге — наиболее действенное средство защиты водителей и пассажиров. По данным ВОЗ, они уменьшают риск смерти на переднем сидении на 40-50%, на заднем сидении - на 25-75%", - отметила Супрун.

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По ее словам, в мире последствия автомобильных катастроф являются одной из ведущих причин детской смертности и травматизма.

"Около 500 детей ежедневно гибнут в автомобильных катастрофах. Эти риски можно существенно уменьшить, если внимательно подойти к выбору детского автокресла. Существует большое количество статистических данных, которые указывают, что правильный выбор и фиксация ребенка в кресле может сохранить жизнь даже в очень сложных авариях", — подчеркнула Супрун.

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