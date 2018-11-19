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 В результате ДТП в Украине ежесуточно погибает 10-11 человек, из них - один ребенок, - Супрун

Уровень смертности из-за дорожно-транспортных происшествий в Украине один из самых высоких в Европе: ежесуточно на автодорогах гибнет 10-11 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Fаcebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"В Украине в результате ДТП ежесуточно погибает 10-11 человек, из них - один ребенок. Это - один из самых высоких показателей в Европе. За девять месяцев этого года в нашей стране зафиксированы свыше 108 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 2 266 человек", - написала Супрун.

Она напомнила о правилах безопасного поведения на дороге, в частности, о необходимости использования ремней безопасности.

"В Украине ремни безопасности используют не более 15% автомобилистов. К примеру, во Франции - это 99%, Чехии - 97%, Словении — 93%, Польше — 83 %. Пристегиваться в дороге — наиболее действенное средство защиты водителей и пассажиров. По данным ВОЗ, они уменьшают риск смерти на переднем сидении на 40-50%, на заднем сидении - на 25-75%", - отметила Супрун.

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По ее словам, в мире последствия автомобильных катастроф являются одной из ведущих причин детской смертности и травматизма.

"Около 500 детей ежедневно гибнут в автомобильных катастрофах. Эти риски можно существенно уменьшить, если внимательно подойти к выбору детского автокресла. Существует большое количество статистических данных, которые указывают, что правильный выбор и фиксация ребенка в кресле может сохранить жизнь даже в очень сложных авариях", — подчеркнула Супрун.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097622
 
 
 Топ комментарии
 
Нет, по статистике 9 месяцев, этот год Украина закончит с около 3000, или немногим более, погибших в ДТП, что составляет в среднем 8 погибших в сутки, а не 10-11.
И для сравнения в 2007 году в ДТП в Украине погибло почти 8000 человек. С каждым годом число погибших в ДТП снижается, но нас кормят страшилками, вместо того, чтобы делать нормальные дороги, освещенные переходы, сажать, а не отмазывать мажоров.
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"В Украине ремни безопасности используют не более 15% автомобилистов" Источник: https://censor.net.ua/n3097622

откуда такая статистика..?
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Бардак на автошляхах - наслідок бардаку в державі, тому нічого дивного.
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"В Украине ремни безопасности используют не более 15% автомобилистов" Источник: https://censor.net.ua/n3097622

откуда такая статистика..?
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Вероятно это касается статистики ДТП, судят по характеру травм.
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то есть только 15% попавших в аварии были пристёгнуты..?
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Ну да,как в анекдоте.За границей водитель застёгивает ремень безопасности с мыслью,а вдруг авария,а у нас,а вдруг менты?Анекдот старый,но актуальный по сегодняшний день.
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Знакомая украинка родила в Штатах. В день предполагаемой выписки, ребенка в больнице ей не отдали, мотивируя это отсутствием в личном авто оборудованного для младенца места.
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Да, украинка там недавно, по грин карте, а вот ребенок - уже гражданин США.
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Уляне Супрун больше заняться нечем!?
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дбає про українців.
ви ж напевно здогадуєтесь куди потрапляють жертви аварії в кращому випадку - в лікарню.
попередження - це метод профілактики і економія.
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ага..тільки всі ліки за рахунок пацієнта..ну і ще бабулеси, якщо треба оперувати..
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то дотримуйтесь правил. простіше простого.
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та ти шо..? дорога взагалі дуже небезпечне місце і дурнів там вистачає..
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да? и это заставит всех остальных тоже их выполнять?
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це ж не для когось одного писалось, а для всіх.
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Да ты скажи сколько от болезней умирает, куда ты лезешь, курица,
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Лёха, по секрету тебе: на каждого погибшего в ДТП, по статистике приходятся несколько покалеченных. Может, ты не в курсе, но переломанные ноги и тазовая кость, сотрясение мозга и разрыв печёнки - это тоже неприятности, которые лечатся не водкой, а в больницах. И каждый такой случай тяжелейшим грузом ложится на медицинскую систему страны. С каждого придурка, пойманного в поездке без пристёгнутого ремня, нужно брать штраф в размере годового лечения в травматологическом отделении стационара. Может хоть таким образом можно провести прочищение в мозгах. Понял, петух ?
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Понял, значит в больницах доходют, правильно я понял, КУРИЦА.
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Эта курица должна дать статистику не о погибших, а о поступлению пострадавших и сколько больница спасает, вот ее работа . Некоторым НЕДОНОСКАМ надо понимать и разделять погибших от пострадавших.
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Бардак на автошляхах - наслідок бардаку в державі, тому нічого дивного.
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Бардак на дорогах - потому что бардак в пустых головах, как водителей, которые не пристёгиваются и пьют за рулём, так и пешеходов, которые перебегают дорогу на красный свет или там где перехода нет вообще.
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вот, работник министерства правды всегда всё доходчиво, почти по отечески, пояснит..
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Учись, сынок. Подрастёшь - водителем маршрутки устроишься
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Кардану: хотел что-то написать, но ты уже все сказал! И главное - все правильно сказал, хотя и кратко.
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Нет, по статистике 9 месяцев, этот год Украина закончит с около 3000, или немногим более, погибших в ДТП, что составляет в среднем 8 погибших в сутки, а не 10-11.
И для сравнения в 2007 году в ДТП в Украине погибло почти 8000 человек. С каждым годом число погибших в ДТП снижается, но нас кормят страшилками, вместо того, чтобы делать нормальные дороги, освещенные переходы, сажать, а не отмазывать мажоров.
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Первым делом - поведение водителей и пешеходов.
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Согласен. Большинство пешеходов у нас напрочь не помнят, или не хотят помнить, что они тоже участники дорожного движения, согласно ПДД, и тоже должны эти ПДД соблюдать, ну и помнить, что самую толстую жопу легче остановить, чем машину.
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Ну не знаю, что там у кого снижается. Количество идиотов для меня только увеличивается.
Как за рулем, так и среди пешеходов. Особенно бесят товарищи, что стоят разговаривают по телефону у пешеходного и начинают резко идти, не глядя вообще на дорогу.
Да, имеешь преимущество. Но знать законы физики, что авто 2т не поезд и на раз , два не остановится! Реакция водителя тоже не мгновенная и вообще хоть какое то самосохранение надо же иметь!
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Супрун, Супрун... це з поліції чи Держстату?
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полісмени спинять нещасного жигуля і шманають на всю катушку, а п'яне бидло в них перед носом ганяє калічить і вбиває людей.
Штраф за перевищення швидкості меньший ніж за відсутність аптечки
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Такое ощущение, что даже если Супрун скажет про пользу дыхания - обязательно найдётся кто-то, кто прекратит дышать чисто ей на зло. Ну и полтора десятка отписантов про то, что "вы сначала воздух почистите - а потом заставляйте дышать", "вот сейчас налог на воздух введут - и задышим", "дышать по-новому" и т.п.
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Надо увеличить стотимость спиртного до 50000 грн за бутылку и за езду из запахом попробовать расстреливать
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А она каким боком, за Минздравом следи чуча)
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Тут еще одна деталь вылезла.....

По внешнему виду открытие подобно летающей тарелке. Уфологи убеждены, что когда-то на территории вечной мерзлоты потерпел крушение НЛО. Не исключено, что воздушное судно «зелёных человечков» скрывается в Антарктиде давно, однако заметно оно стало только сейчас в связи с таянием льдов. Проверить домыслы в принципе несложно, вот только некому этим заниматься. Развитой стране несложно организовать экспедицию.
Кхе,кхе.....это не зеленые человечки.!!!!.......и...вам там нечего искать возле расставших льдов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате ДТП в Украине ежесуточно погибает 10-11 человек, из них - один ребенок, - Супрун
 
 
 
 
 
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