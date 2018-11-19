 В результате ДТП в Украине ежесуточно погибает 10-11 человек, из них - один ребенок, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Fаcebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"В Украине в результате ДТП ежесуточно погибает 10-11 человек, из них - один ребенок. Это - один из самых высоких показателей в Европе. За девять месяцев этого года в нашей стране зафиксированы свыше 108 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 2 266 человек", - написала Супрун.
Она напомнила о правилах безопасного поведения на дороге, в частности, о необходимости использования ремней безопасности.
"В Украине ремни безопасности используют не более 15% автомобилистов. К примеру, во Франции - это 99%, Чехии - 97%, Словении — 93%, Польше — 83 %. Пристегиваться в дороге — наиболее действенное средство защиты водителей и пассажиров. По данным ВОЗ, они уменьшают риск смерти на переднем сидении на 40-50%, на заднем сидении - на 25-75%", - отметила Супрун.
По ее словам, в мире последствия автомобильных катастроф являются одной из ведущих причин детской смертности и травматизма.
"Около 500 детей ежедневно гибнут в автомобильных катастрофах. Эти риски можно существенно уменьшить, если внимательно подойти к выбору детского автокресла. Существует большое количество статистических данных, которые указывают, что правильный выбор и фиксация ребенка в кресле может сохранить жизнь даже в очень сложных авариях", — подчеркнула Супрун.
откуда такая статистика..?
ви ж напевно здогадуєтесь куди потрапляють жертви аварії в кращому випадку - в лікарню.
попередження - це метод профілактики і економія.
И для сравнения в 2007 году в ДТП в Украине погибло почти 8000 человек. С каждым годом число погибших в ДТП снижается, но нас кормят страшилками, вместо того, чтобы делать нормальные дороги, освещенные переходы, сажать, а не отмазывать мажоров.
Как за рулем, так и среди пешеходов. Особенно бесят товарищи, что стоят разговаривают по телефону у пешеходного и начинают резко идти, не глядя вообще на дорогу.
Да, имеешь преимущество. Но знать законы физики, что авто 2т не поезд и на раз , два не остановится! Реакция водителя тоже не мгновенная и вообще хоть какое то самосохранение надо же иметь!
Штраф за перевищення швидкості меньший ніж за відсутність аптечки
По внешнему виду открытие подобно летающей тарелке. Уфологи убеждены, что когда-то на территории вечной мерзлоты потерпел крушение НЛО. Не исключено, что воздушное судно «зелёных человечков» скрывается в Антарктиде давно, однако заметно оно стало только сейчас в связи с таянием льдов. Проверить домыслы в принципе несложно, вот только некому этим заниматься. Развитой стране несложно организовать экспедицию.
Кхе,кхе.....это не зеленые человечки.!!!!.......и...вам там нечего искать возле расставших льдов.