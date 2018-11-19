 Предлагаем предоставить ВР возможность инициировать санкции относительно информационных ресурсов, которые ведут подрывную деятельность против нашего государства, - Пашинский

Выступая во время Согласительного совета в понедельник, 19 ноября, Сергей Пашинский, в частности, отметил: "Все понимают, что Украина, к сожалению, стала полем не только военной, но и информационной российской агрессии. И, к сожалению, если мы остановили военное нашествие России на крайнем востоке, то информационная агрессия и диверсии проходят ежедневно", - сообщили в пресс-службе НФ.
"Именно поэтому мы предлагаем внести изменения в закон о санкциях - о праве предоставить исключительно Верховной Раде возможность инициировать введение санкций против информационных ресурсов, которые ведут подрывную деятельность против нашего государства", - сообщил представитель "Народного фронта".
"Я еще раз хочу подчеркнуть: это - очень простой и понятный закон, а все, кто говорит, что документ направлен против свободы слова - это либо агенты Кремля, или просто невежественные люди", - добавил народный депутат.
Сергей Пашинский также попросил во вторник, 20 ноября, поставить на голосование законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".
"На сегодня согласно действующему законодательству Министерство обороны, Нацгвардия и пограничники не могут осуществлять закупки напрямую, поскольку существуют так называемые спецэкспортеры, которые несомненно являются как бы пережитком еще советской эпохи. Именно поэтому, чтобы упростить, сделать более прозрачными и убрать коррупционные риски, мы предлагаем в законопроекте №9122 дать возможность субъектам государственного оборонного заказа напрямую, без посредников закупать по импорту товары военного назначения", - пояснил руководитель профильного комитета.
"Надеюсь, что этот законопроект найдет поддержку в зале", - подытожил он.
а как по невинным стрелять?...
пиарщиков - ГЕТЬ!
ничего личного, просто так спросил
кстати мтс и вымпеоком у нас неплохо себя чухают
и кстати альфы со сьерами тоже!!!!
и кидают клиентов - а монополька - бывший АМКУ - в упор ничего не видит!!!
сергей владимирович показывает коллегам чёрта
От "Бандитам - тюрьмы" до концепции вынужденного воровства.
Надо выбирать президентом того, кто больше всех вынужденно наворовал. Вот и определились.
це саме такими словами "вміняємиє гражданє" висловлюють свою позицію й ведуть дискусію з представниками протилежної точки зору?!
це більш схлже на розмову бидла, а не інтелектуальних людей...
А Пашинський нехай поки що займається своїми прямими обов'язками і менше бикує.
Пропоную надати народу право на відстріл осіб, які підривають суспільні і державні основи, агентів Московії і юдоглобалізму.