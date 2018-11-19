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 Политика Украины
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Все про:Пашинский (592) пропаганда (2082)

 Предлагаем предоставить ВР возможность инициировать санкции относительно информационных ресурсов, которые ведут подрывную деятельность против нашего государства, - Пашинский

Народный депутат фракции "Народный фронт", глава профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил о необходимости принять законопроект №9275 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного пространства".

Выступая во время Согласительного совета в понедельник, 19 ноября, Сергей Пашинский, в частности, отметил: "Все понимают, что Украина, к сожалению, стала полем не только военной, но и информационной российской агрессии. И, к сожалению, если мы остановили военное нашествие России на крайнем востоке, то информационная агрессия и диверсии проходят ежедневно", - сообщили в пресс-службе НФ.

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"Именно поэтому мы предлагаем внести изменения в закон о санкциях - о праве предоставить исключительно Верховной Раде возможность инициировать введение санкций против информационных ресурсов, которые ведут подрывную деятельность против нашего государства", - сообщил представитель "Народного фронта".

"Я еще раз хочу подчеркнуть: это - очень простой и понятный закон, а все, кто говорит, что документ направлен против свободы слова - это либо агенты Кремля, или просто невежественные люди", - добавил народный депутат.
Сергей Пашинский также попросил во вторник, 20 ноября, поставить на голосование законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".

"На сегодня согласно действующему законодательству Министерство обороны, Нацгвардия и пограничники не могут осуществлять закупки напрямую, поскольку существуют так называемые спецэкспортеры, которые несомненно являются как бы пережитком еще советской эпохи. Именно поэтому, чтобы упростить, сделать более прозрачными и убрать коррупционные риски, мы предлагаем в законопроекте №9122 дать возможность субъектам государственного оборонного заказа напрямую, без посредников закупать по импорту товары военного назначения", - пояснил руководитель профильного комитета.

"Надеюсь, что этот законопроект найдет поддержку в зале", - подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3097621
 
 
 Топ комментарии
 
Новейшая история Украины.
От "Бандитам - тюрьмы" до концепции вынужденного воровства.
Надо выбирать президентом того, кто больше всех вынужденно наворовал. Вот и определились.

Предлагаем предоставить ВР возможность инициировать санкции против информационных ресурсов, которые ведут подрывную деятельность против нашего государства, - Пашинский - Цензор.НЕТ 351
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В том, что пашинского не пристрелили, не его заслуга, а наша недоработка
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Прозрело...
а как по невинным стрелять?...
пиарщиков - ГЕТЬ!
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а нету точно такого же с Петром Алексеевичем?
ничего личного, просто так спросил
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Є. Лише швейцарський і ізраїльський.
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В том, что пашинского не пристрелили, не его заслуга, а наша недоработка
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а я думал это гавно давно отрубили - ан нет - снова здорово
кстати мтс и вымпеоком у нас неплохо себя чухают
и кстати альфы со сьерами тоже!!!! Предлагаем предоставить ВР возможность инициировать санкции против информационных ресурсов, которые ведут подрывную деятельность против нашего государства, - Пашинский - Цензор.НЕТ 7157
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кстати воруют включая псевдотурецкий лайф как и их прародина ударными темпами
и кидают клиентов - а монополька - бывший АМКУ - в упор ничего не видит!!! Предлагаем предоставить ВР возможность инициировать санкции против информационных ресурсов, которые ведут подрывную деятельность против нашего государства, - Пашинский - Цензор.НЕТ 6455
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ты это про себя или свою банду панамских друззей Предлагаем предоставить ВР возможность инициировать санкции относительно информационных ресурсов, которые ведут подрывную деятельность против нашего государства, - Пашинский - Цензор.НЕТ 2103
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Предлагаем предоставить ВР возможность инициировать санкции против информационных ресурсов, которые ведут подрывную деятельность против нашего государства, - Пашинский - Цензор.НЕТ 801
сергей владимирович показывает коллегам чёрта
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Новейшая история Украины.
От "Бандитам - тюрьмы" до концепции вынужденного воровства.
Надо выбирать президентом того, кто больше всех вынужденно наворовал. Вот и определились.

Предлагаем предоставить ВР возможность инициировать санкции против информационных ресурсов, которые ведут подрывную деятельность против нашего государства, - Пашинский - Цензор.НЕТ 351
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Плешивый стрелок )) Проснулся к концу президентства вора.
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Пашинского поддержат все вменяемые граждане Украины. А гниды, которые здесь постоянно комментируют, никакой роли в обществе не играют, их мнение никого не интересует, их мысли и жизнь - дерьмо.
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поддерживаю если это просто не желание сохранить себя у корыта!!!
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А гниды, которые здесь постоянно комментируют, никакой роли в обществе не играют, их мнение никого не интересует, их мысли и жизнь - дерьмо.

це саме такими словами "вміняємиє гражданє" висловлюють свою позицію й ведуть дискусію з представниками протилежної точки зору?!

це більш схлже на розмову бидла, а не інтелектуальних людей...
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Те, що деякі відомі інформаційні ресурси напряму працюють на Рашку і її холуїв давно відомо і давно вже було потрібно припинити їхню діяльність, як платформи антиукраїнських дєятєлєй... Але те, що це питання прозвучало від Пашинського дещо дивує. Хоча за великим рахунком - важливий результат.
А Пашинський нехай поки що займається своїми прямими обов'язками і менше бикує.
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Да ты, падаль маланская, и есть тот ресурс который работает против Украины, что СМИ против тебя и рядом не стояли!!!
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Бояться, суки кучеряві.

Пропоную надати народу право на відстріл осіб, які підривають суспільні і державні основи, агентів Московії і юдоглобалізму.
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Пашинский - верный ленинец, свободу слова он видит точно, как большевики. Очень хочется сохраниться у власти и путь он видит один - партии большинства под предлогом войны заткнут решением Рады глотки всем полит. меньшинствам, Оппоблоку- т.к. пророссийские, радикалам - т.к. провокаторы на содержании РФ. Теория разделения властей противна украинцам, вся надежда - на доброго гетьмана, которого будем сто лет переизбирать, пока такой не найдется.
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слишком много внимания этому будущему урке
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредлагаем предоставить ВР возможность инициировать санкции относительно информационных ресурсов, которые ведут подрывную деятельность против нашего государства, - Пашинский
 
 
 
 
 
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