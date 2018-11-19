 Враг осуществил 3 обстрела позиций ВСУ, ранены двое украинских воинов, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Около 04:00, на луганском направлении в районе н.п. Желобок оккупанты выпустили по позициям защитников Украины 3 мины 120-мм калибра, запрещеные к применению минскими соглашениями. Также враг вел провокационный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил подавляли вражескую активность адекватным ответным огнем, применяя штатное пехотное вооружение.

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"После 07:30 оккупанты осуществили обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вольный, а после 09:00 - из стрелкового оружия вблизи Новотроицкого.

В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Их эвакуировали в медицинские учреждения, где наши защитники получают всю необходимую квалифицированную помощь", - сообщили в пресс-службе Минобороны.