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 С начала суток враг осуществил 3 прицельных обстрела по позициям ВСУ, ранены двое украинских воинов, - Минобороны

Начиная с полуночи и до 12:00 сегодняшнего дня со стороны российско-оккупационных войск подразделениями Объединенных сил зафиксировано 3 прицельных обстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Около 04:00, на луганском направлении в районе н.п. Желобок оккупанты выпустили по позициям защитников Украины 3 мины 120-мм калибра, запрещеные к применению минскими соглашениями. Также враг вел провокационный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил подавляли вражескую активность адекватным ответным огнем, применяя штатное пехотное вооружение.

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"После 07:30 оккупанты осуществили обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вольный, а после 09:00 - из стрелкового оружия вблизи Новотроицкого.

В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Их эвакуировали в медицинские учреждения, где наши защитники получают всю необходимую квалифицированную помощь", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3097620
 
 
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