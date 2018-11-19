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 Российский Первый канал хочет 40 млрд рублей господдержки из бюджета

В ближайшие семь лет российскому Первому каналу потребуется около 40 миллиардов рублей субсидий из федерального бюджета для поддержания стабильности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришла компания PwC, готовившая исследование по заказу канала.

Компания представила прогнозные сценарии развития канала до 2025 года, которые показывают необходимость регулярной господдержки. По оценке PwC, в 2018 — 2021 годах бюджетные выплаты в год должны составлять 6,5 миллиарда рублей, а в 2022–2025 годах — по пять миллиардов. Таким образом, с учетом того, что 2018 год подходит к концу, на ближайшие семь лет господдержка должна составлять 39,5 миллиарда рублей.

Исследователи отметили, что текущая система выделения субсидий "не учитывает общественно-политическую миссию Первого канала", выполнение которой является одной из причин его убыточности, говорит источник газеты, знакомый с докладом. Финансовое положение канала также усугубляется экономической ситуацией в стране, падением телепросмотров и ужесточением конкуренции со стороны тематических каналов.

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В ближайшее время совет директоров Первого канала поручит его гендиректору Константину Эрнсту обратиться в правительство с просьбой предоставить необходимые субсидии. Близкий к правительству источник издания "Коммерсант" подтвердил, что канал уже обращался с подобной просьбой и до выводов PwC.

Также отмечается, что российский Первый канал третий год с небольшим разрывом уступает "России 1" по аудитории. Знакомый с ситуацией источник говорит, что конкуренцию усложняет существенная разница в размере субсидий этим каналам. Субсидия на шесть телеканалов семейства Первого в 2018 году составила 8,98 миллиарда рублей, а в 2019-ом снизится до семи миллиардов. Это средства на контент и его распространение в городах с населением менее 100 тысяч человек. В свою очередь, российский государственный холдинг ВГТРК в 2016 году получил субсидий 25,68 миллиарда рублей, в 2017-ом — 25,82 миллиарда, а в 2018 году — 24,9 миллиарда рублей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097617
 
 
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Дайте їм 140, каци скинуться, не даром їм піднімають ПДВ до 25%.
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ивановы... пертовы... хутины... блядьвсех расстрелять...
где пулемёты...?
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там всё больше бабыишонарожают и настамнеты..........
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То перший брехливий виявляється збитковий ??? Российский Первый канал хочет 40 млрд рублей господдержки из бюджета - Цензор.НЕТ 7694
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пока ржавая бензоколонка качает..........................
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а звиздеть так же будете???))))..тогда дадим)))
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Путин : В детстве мне не разрешали надувать лягушек через сломинку в жёпе.Потому и надуваю русский народ вставив ему в зад Останкинскую башню

Российский Первый канал хочет 40 млрд рублей господдержки из бюджета - Цензор.НЕТ 3160
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правдо шо пепа еще один канал себе прикупил?)
прямий называется?))
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Ну ЧЁ там у Хахлов?! Дорого придумывать стоит! Российский Первый канал хочет 40 млрд рублей господдержки из бюджета - Цензор.НЕТ 2134
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Русские получили невероятный подарок: 10 лет дорогой нефти. Но эти деньги они пустили не на развитие, а на Первый канал и самолюбование.
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Ну так пропагандоны первого канала кушать хотят и желательно - в Европах-америках!
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Винторогие пенсы еще за мост не рассчитались...а тут уже за первый канал платить надо....
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРоссийский Первый канал хочет 40 млрд рублей господдержки из бюджета
 
 
 
 
 
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