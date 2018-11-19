 Российский Первый канал хочет 40 млрд рублей господдержки из бюджета

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришла компания PwC, готовившая исследование по заказу канала.

Компания представила прогнозные сценарии развития канала до 2025 года, которые показывают необходимость регулярной господдержки. По оценке PwC, в 2018 — 2021 годах бюджетные выплаты в год должны составлять 6,5 миллиарда рублей, а в 2022–2025 годах — по пять миллиардов. Таким образом, с учетом того, что 2018 год подходит к концу, на ближайшие семь лет господдержка должна составлять 39,5 миллиарда рублей.

Исследователи отметили, что текущая система выделения субсидий "не учитывает общественно-политическую миссию Первого канала", выполнение которой является одной из причин его убыточности, говорит источник газеты, знакомый с докладом. Финансовое положение канала также усугубляется экономической ситуацией в стране, падением телепросмотров и ужесточением конкуренции со стороны тематических каналов.

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В ближайшее время совет директоров Первого канала поручит его гендиректору Константину Эрнсту обратиться в правительство с просьбой предоставить необходимые субсидии. Близкий к правительству источник издания "Коммерсант" подтвердил, что канал уже обращался с подобной просьбой и до выводов PwC.

Также отмечается, что российский Первый канал третий год с небольшим разрывом уступает "России 1" по аудитории. Знакомый с ситуацией источник говорит, что конкуренцию усложняет существенная разница в размере субсидий этим каналам. Субсидия на шесть телеканалов семейства Первого в 2018 году составила 8,98 миллиарда рублей, а в 2019-ом снизится до семи миллиардов. Это средства на контент и его распространение в городах с населением менее 100 тысяч человек. В свою очередь, российский государственный холдинг ВГТРК в 2016 году получил субсидий 25,68 миллиарда рублей, в 2017-ом — 25,82 миллиарда, а в 2018 году — 24,9 миллиарда рублей.

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