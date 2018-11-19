 Расследование в отношении замглавы Днепровского райсуда Киева о вынесении заведомо неправосудных решений в отношении "евромайдановцев" завершено, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

"Завершено расследование в отношении заместителя председателя Днепровского районного суда г.. Киева по фактам вынесения заведомо неправосудных решений о применении мер пресечения, в том числе содержания под стражей, в отношении 4 лиц, которые 18.02.2014 г. сотрудниками правоохранительных органов были незаконно задержаны по сфальсифицированным материалам производства и привлечены к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках, а в суд поданы незаконные ходатайство об их аресте", - говорится в сообщении.

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"Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний, митингов), ч. 2 ст. 375 УК (постановление судьей заведомо неправосудного решения, что повлекло тяжкие последствия)", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В настоящее время стороне защиты открыт доступ к материалам, после ознакомления подозреваемого с материалами производства обвинительный акт будет направлен в суд.

В Генпрокуратуре также отметили, что следственные судьи Печерского райсуда неоднократно отказывали в аресте судей, привлекающихся к уголовной ответственности, Апелляционный суд отменял ряд решений такого рода. В пресс-службе ведомства добавили, что на действия судей Печерского райсуда направлялись жалобы в Высший совет правосудия, на которые надлежащего реагирования не последовало.

"Необходимо отметить, что несмотря на позицию ряда следственных судей Печерского районного суда г.. Киев, решениями которых неоднократно отказано в применении любых (даже наименее суровых) мер относительно привлеченных к уголовной ответственности судей, даже несмотря на имеющиеся факты их уклонения от следствия (например, неявки к следователю, выезд за границу), по результатам рассмотрения апелляций прокуроров и последовательного отстаивания своей правовой позиции, Апелляционным судом г. Киева отменен ряд незаконных постановлений указанного районного суда и, в частности, указанному подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства. И вообще практика рассмотрения следственными судьями Печерского района Киева ходатайств следователей об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых судей и предоставления разрешений на проведение следственных действий, касающихся судей, которая в абсолютном большинстве завершается отказами, со случаями предварительного затягиванием рассмотрения на недели и месяцы по ряду необоснованных самоотводов, существенно отличается от решений этих же следственных судей при рассмотрении аналогичных ходатайств по другим категориям подозреваемых. В связи с признаками незаконных действий следственных судей в таких случаях управлением специальных расследований неоднократно вносились жалобы в Высший совет правосудия, на которые, к сожалению, должного реагирования не получено", - добавили в ведомстве.

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В ГПУ напомнили, что по данному эпизоду незаконного задержания и противоправного преследования участников митингов и собраний в суд еще в декабре 2016 г. и январе 2017 г. направлены обвинительные акты в отношении заместителя начальника Днепровского РУ ГУ МВД Украины в г.. Киеве - начальника следственного отдела, его заместителя, 6 следователей, а также прокурора отдела прокуратуры г. Киев. Кроме того, по этим же эпизодам неправомерных действий привлекается к уголовной ответственности бывший заместитель прокурора Днепровского района, г.. Киева объявленный в розыск и который, по имеющейся информации, в настоящее время находится на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.