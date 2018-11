 Фильм Санина "Переломный момент: Война за демократию в Украине" поборется за Оскар

Об этом сообщает вебсайт Американской Киноакадемии. Шортлист из 15 фильмов будет объявлен 17 декабря.

Напомним, ранее лента о борьбе украинцев за свободу получила многочисленные награды на кинофестивалях в США и Канаде. А в марте этого года "Переломный момент" вышел в американский прокат. Фильм демонстрировался в кинотеатрах Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса и других городов. По итогам этого проката, фильм Олеся Санина получил 100% положительный рейтинг по оценкам авторитетных кинокритиков, собранных на популярном сайте Rotten Tomatoes.



Одобрительные рецензии на "Переломный момент" написали ведущие американские издания - New York Times, Los Angeles Times, Variety, Hollywood Reporter. СМИ подчеркивают актуальность украинского опыта для Америки после избрания Трампа и российского влияния на информационное пространство:



"Фильм Марка Джонатана Харриса и Олеся Санина предлагает яркую и наглядную документацию борьбы за демократию, что еще год назад была бы не столь важной для американской аудитории, как сегодня - когда мы и сами столкнулись с Кремлевским агитпропом и ложью", - пишет The Village Voice.



"Переломный момент" - это взгляд на войну и революцию в Украине глазами простых участников этих событий. Среди главных героев - детский театральный режиссер Андрей "Богема" Шараскин, врач Всеволод Стеблюк, раввин Натан Хазин и другие участники революции на Майдане и войны на востоке Украины .



Фильм охватывает период 2013-2016 годов. В фильме собраны киносвидетельства политических, уголовных, военных преступлений и терактов на территории Украины. За время работы над фильмом было записано 86 интервью с участниками событий на Майдане и востоке Украины и снято почти 600 часов рабочего киноматериала.



Украинская премьера фильма на ведущих телеканалах страны состоялась в феврале 2017 года, к годовщине памяти Небесной сотни.



Марк Джонатан Харрис - номинант на Эмми, почетный профессор Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии. Его фильм The Redwoods получил Оскар за лучший короткометражный документальный фильм в 1968 году, а фильмы The Long Way Home и Into the Arms of Strangers: Stories of the Kindertransport были награждены Оскарами за лучший полнометражный документальный фильм в 1997 и 2000 годах соответственно.



Олесь Санин - режиссер художественных фильмов "Мамай" (2003) и "Поводырь" (2014), выдвигавшихся от Украины на премию Оскар как лучший фильм на иностранном языке. Продюсер десятков документальных фильмов для Internews Network, Canal + и других украинских и мировых телеканалов. Сейчас работает над своей третьей художественной лентой "Довбуш".



Сайт фильма: http://www.breakingpointfilm.com/



За дополнительной информацией и запросами на интервью обращайтесь:

Сашко Чубко, sashko@pronto.kiev.ua, +380955767743