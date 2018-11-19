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 "Свобода", "Правый сектор", ОУН, КУН и С14 поддержали выдвижение Кошулинского в президенты

Ряд националистических организаций поддержали выдвижение "свободовца" Руслана Кошулинского в президенты.

Сегодня, 19 ноября, на сайте "Свободы" появилось заявление в поддержку кандидатуры Кошулинского, подписанное лидерами "Свободы" (Олег Тягнибок), "Правого сектора" (Андрей Тарасенко), Организации украинских националистов (Богдан Червак), Конгресса украинских националистов (Степан Брацюнь) и "С14" (Евгений Карась), передает Цензор.НЕТ.

"Обсудив политическую ситуацию, мы - полномочные представители националистических организаций - приняли решение поддержать кандидатуру Руслан Кошулинский на президентских выборах 2019 года. Призываем другие национально-патриотические силы, в целом всех украинцев поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского на должность Президента Украины!" - говорится в заявлении.

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Свобода, Правый сектор, ОУН, КУН и С14 поддержали выдвижение Кошулинского в президенты 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097606
 
   
 Топ комментарии
 
Вот и молодцы. Надо вместе держаться
А то рыги реванш готовят .
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Достойный человек! Не чета офшорной гадости в вышиванках
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ну вот и кандидат появился, за которого можно голосовать.
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А вони були при владі ? НІ.
Пропоную спочатку їх ОБРАТИ, подивитись, а вже потім ОЦІНЮВАТИ.
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А с ними жизнь наладится. Сама то хоть в это веришь?
Проплаченые разными силами организации ни больше ни меньше.
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Звичайно, вірю. Ми ще жодного разу не спробували віддати владу націоналістам. То чому б і ні...
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Кацапів , звичайно , тіпає з однієі сторони , а з іншої сторони , вони розуміють і навіть радіють від того , що прийдуть до влади націоналісти , тому що Європа ставиться до націоналістів з великою обережністю , так само , як і США !
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твои прогнозы. "за жыддя2 и юго-восточный лохторат, или дальше будешь поцю и кобеля тарифами годуваты чтобы у них было за что информационное войско содержать? "Свобода", "Правий сектор", ОУН, КУН і С14 підтримали висунення Кошулинського в президенти - Цензор.НЕТ 3784
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От националистов лично меня интересует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мнение Дмитрия Яроша.
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https://censor.net.ua/news/3096509/ne_pretenduyu_na_mandaty_i_doljnosti_a_na_vyborah_prezidenta_podderjivayu_kandidaturu_koshulinskogo
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к большому сожалению, здорового национализма в этих фамилиях и в этих организациях, я не увидел.. "Свобода" это провокаторский проект, а остальные - это радикальные маргиналы, использующие национальную риторику как прикрытие..
увы.. к сожалению..
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А що, білий вождь Білецький не підписався?
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Головне, щоб до парламентских виборів не розіспосварились, що дуже вже часто так буває.
Президентські вибори вже "заряжені" по зав"язку.
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«Кто он такой, этот потерпевший? Куда он пошёл? Я его, говорит, первый раз вижу!» (с)
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Если националисты избавятся от евроскептицизма и гомофобии,то они проходные. Господа,нужно менятся. Даже церковь когда то не верила,что земля вертится ))
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Згадайте, коли свободівці були у ВР, то в них не було ні одної смердячої "тушки", які допомогли Януковичу узурпувати владу і ригаанали сиділи тихо і не було побиття дем. депутатів, як це було в попередньому скликанні!
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И именно поэтому Хряк-2 с Пидрахуем-2 подтасовали выборы, забрав голоса у Свободы. Хотя ВСЕ экзит-полы показывали вхождение Свободы в ВР. А экзит-полы (все в массе) не врут
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Пойми, дура, "Свобода", "Правый сектор", ОУН, КУН и С14 - не вся Украина!
Увидим результат, тогда и поговорим на эту тему.
Вы тут все уже шапками закидали.
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прикольно вату від націоналістів тіпає..
йди вже обійми портрет хйула, поцьомкай, може заспокоїшся.
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Читай выше.
"Свобода", "Правый сектор", ОУН, КУН и С14 - не вся Украина.
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Я знаю, що не вся, є в нас ватка залежана..
Чекає на реванш і потирає ручкі
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может полпроцента у пепы и оттяпает
он же у нас главный патриот и борец за свободу сегодня
псы. можете в меня кидать памидоры, но Кошулинский не тот человек, который способен возглавить национально-освободительное движение в сегодняшних условиях, противники гораздо жестче, циничнее и хитрее, не в обиду ему будет сказано
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Давно так треба було зробити. Тепер треба розумно провести рекламну кампанію.
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У Путіна і Януковича одне спільне бажання - кардинально змінити владу в Україні. Путін, та Янукович хочуть покращення свого життя. Путіну потрібна відміна санкцій, Януковичу - повне відновлення контролю над фінансовими потоками, втраченими після втечі з Києва. Путін упевнений, що новому президенту потрібно буде з ним домовлятися - бо інакше продовжиться війна, інакше величезну кількість коштів Україна продовжить витрачати на оборону, інакше доведеться виконувати вимоги МВФ замість того, щоб просто взяти у Кремля черговий кредит. І я не скажу, що він зовсім не має рації. Поки величезні ресурси витрачаються на оборону, поки російський ринок для нас закритий, поки Москва робить все можливе, щоб позбавити нас можливостей транзиту і прийому вантажів - від будівництва нових газопроводів до провокацій у Азовському морі - серйозно підняти життєвий рівень населення не вдасться жодному президенту і уряду. Такими є реалії, які багато хто з наших співвітчизників не хоче усвідомлювати.

Це означає одне - президенту, який буде обраний наступного року, доведеться або продовжити виснажливу боротьбу, або капітулювати в обмін на закінчення війни та економічні преференції. Ну і зрозуміло, домовитися із Путіним про все, що турбує російського президента - а серед іншого і про долю Януковича. Так, це може призвести до нових повстань і повалення такого президента. Але Путін і Янукович - не зважаючи на два українських Майдани - не вірять у повстання. Вони вірять у гроші і технології.

Весь їхній розрахунок сьогодні - чекання на чергового зрадника. Янукович чекає на нового Януковича. Саме тому йому нема чого зараз йти до суду.
Націоналісти не спасуть Украіну , Украіну спасуть розумні політики і народ !
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это какой то трэш..хоть вали в пшэкию....вы б еще написали гришин поросюк...на писульке этой...это конец
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Все, що я зрозумів з твого потоку свідомості: твоя пісюлька - це конєц.
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нормальный и достойный мужик .воевал старшим сержантом . не прятался как некоторые например гриценко .и прочая шушера
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"Майстер приготування страв узбецької кухні (плови)."
Це з вікіпедії про Кошулинського. Освіти нормальної немає у нього - в 37 років закінчив провінціальний Виш. Липові у нас націоналісти, якщо висувають таку людину зі свого середовища.
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для початку прекратіть бути дебилами, потім висувайте
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Кошулинський разом із Тягнибоком несуть персональну відповідальність за припинення повноважень парламенту в 2014 році без прийняття нового закону про вибори, вони це зробили на прохання Потроха, і колосальна шкода, шо вони нанесли своєю тодішньою зрадою прагнень українців, набагато важливіша, ніж особиста свідомість та хоробрість Кошулинського. Тож не вийде з нього політичний діяч аж ніяк, бо, впевнений, то була не його злочинна ідейка, йому "підказали", тож заслабкий розумом і схильний до чужих впливів.
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Что то данное объединение, как то не очень смахивает на крепких хозяйственников.Ну стекло там в банке разбить,памятник снести,отжать что нибудь,это я еще понимаю.
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С промокшанской "свободой" им светит максимум 4% - ну если мозгов нет, то и нормального повода для срача тоже не видно)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Свобода", "Правый сектор", ОУН, КУН и С14 поддержали выдвижение Кошулинского в президенты
 
 
 
 
 
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