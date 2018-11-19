 "Свобода", "Правый сектор", ОУН, КУН и С14 поддержали выдвижение Кошулинского в президенты

Сегодня, 19 ноября, на сайте "Свободы" появилось заявление в поддержку кандидатуры Кошулинского, подписанное лидерами "Свободы" (Олег Тягнибок), "Правого сектора" (Андрей Тарасенко), Организации украинских националистов (Богдан Червак), Конгресса украинских националистов (Степан Брацюнь) и "С14" (Евгений Карась), передает Цензор.НЕТ.
"Обсудив политическую ситуацию, мы - полномочные представители националистических организаций - приняли решение поддержать кандидатуру Руслан Кошулинский на президентских выборах 2019 года. Призываем другие национально-патриотические силы, в целом всех украинцев поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского на должность Президента Украины!" - говорится в заявлении.
Пропоную спочатку їх ОБРАТИ, подивитись, а вже потім ОЦІНЮВАТИ.
Проплаченые разными силами организации ни больше ни меньше.
увы.. к сожалению..
розіспосварились, що дуже вже часто так буває.
Президентські вибори вже "заряжені" по зав"язку.
Увидим результат, тогда и поговорим на эту тему.
Вы тут все уже шапками закидали.
йди вже обійми портрет хйула, поцьомкай, може заспокоїшся.
"Свобода", "Правый сектор", ОУН, КУН и С14 - не вся Украина.
Чекає на реванш і потирає ручкі
он же у нас главный патриот и борец за свободу сегодня
псы. можете в меня кидать памидоры, но Кошулинский не тот человек, который способен возглавить национально-освободительное движение в сегодняшних условиях, противники гораздо жестче, циничнее и хитрее, не в обиду ему будет сказано
Це означає одне - президенту, який буде обраний наступного року, доведеться або продовжити виснажливу боротьбу, або капітулювати в обмін на закінчення війни та економічні преференції. Ну і зрозуміло, домовитися із Путіним про все, що турбує російського президента - а серед іншого і про долю Януковича. Так, це може призвести до нових повстань і повалення такого президента. Але Путін і Янукович - не зважаючи на два українських Майдани - не вірять у повстання. Вони вірять у гроші і технології.
Весь їхній розрахунок сьогодні - чекання на чергового зрадника. Янукович чекає на нового Януковича. Саме тому йому нема чого зараз йти до суду.
Націоналісти не спасуть Украіну , Украіну спасуть розумні політики і народ !
Це з вікіпедії про Кошулинського. Освіти нормальної немає у нього - в 37 років закінчив провінціальний Виш. Липові у нас націоналісти, якщо висувають таку людину зі свого середовища.