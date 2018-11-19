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 Политика Украины, Экономика
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 Украина может быть одним из ключевых игроков энергорынка ЕС, - Мингарелли

Украина может стать одним из ключевых игроков энергорынка Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018 сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"С 2014 года Украина импортирует газ из ЕС, это стало уже привычным. Но в будущем Украина может стать экспортером, есть потенциал стать одним из самых мощных газовых рынков Европы. Мы понимаем, что Украина должна приобретать все большую энергетическую независимость", - сказал Мингарелли.

Он подчеркнул, что транзит газа в Украине все годы работал очень хорошо. Также он генерирует значительную прибыль для Украины.

"Если однажды Украина потеряет свою роль транзитера, то каждый год ее бюджет будет терять 2-3 млрд долл. Вот почему мы говорим, что Украина должна оставаться транзитером. Мы работаем с Еврокомиссией, Россией и Украиной, чтобы найти новые рамки для долгосрочного контракта. Все согласились, что он должен быть составлен по европейским правилам", - рассказал Мингарелли.

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Он подчеркнул, что представительство ЕС будет прилагать все усилия, чтобы Украина осталась транзитером.

"Учитывая энергетическую безопасность, те усилия, которые мы прилагаем, окупятся", - прибавил Мингарелли.

Вместе с тем, он напомнил, что Украина должна приложить усилия к проведению анбандлинга, чтобы он был завершен до 1 января 2020 года.

"Если этого не удастся сделать, это может иметь серьезные последствия", - подчеркнул глава представительства ЕС.

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Как известно, наблюдательные советы НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) 19 сентября текущего года представили дорожную карту процесса отделения оператора газотранспортной системы до 1 января 2020 года. "Нафтогаз" привлек к процессу опытных консультантов, которые будут заниматься юридическими, техническими и операционными аспектами анбандлинга.

Источник: https://censor.net.ua/n3097604
 
 
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первая по откатам? Это давно известно. Сегодня взяли очередного.
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анбандлинг -это такой особый вид линчевания чиновников?
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За границу за копейки, а нам платите выж лохи. Украина может быть одним из ключевых игроков энергорынка ЕС, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 4056
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Газ собственного производства пойдет в Европу по дешевке, а для населения будут закупать дорогой зарубежный газ. Звучит дико и крайне глупо, но не удивлюсь если при потужных рехформаторах именно так и будет.
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Что значит "собственного"? Вы лично будете его добывать? Или всё таки коммерчекие компании?
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Ааааа)))) "белой балаклавой" оказался помошник гади мисийко... которого вчера полиция задерживала😂
.
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"Если однажды Украина потеряет свою роль транзитера, то каждый год ее бюджет будет терять 2-3 млрд долл. Украсть можно будет намного меньше. Вот почему мы говорим, что Украина должна оставаться транзитером."

Украина может быть, а может и не быть, но такого не должно быть, чтобы было нечего красть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина может быть одним из ключевых игроков энергорынка ЕС, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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