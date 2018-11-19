 Стоимость украинской ГТС составляет около $14 млрд, - Коболев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018 сказал председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долл. Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор. Независимо от формата, надо найти такой механизм, который этот доход обеспечит государству", - сказал Коболев.
Он отметил, что сейчас у европейских партнеров нет желания покупать украинскую ГТС по такой оценке.
Как сообщалось, консорциум с европейскими партнерами для управления украинской газотранспортной системой может появиться уже в первом полугодии 2019 года. Об этом 1 октября нынешнего года заявлял Коболев, добавляя, что переговоры о консорциуме "очень активные". Глава "Нафтогаза" высказывал убеждение, что правительство Украины в ближайшее время внесет в Верховную Раду предложения относительно условий консорциума.
ДАЁШЬ БОЛЬШУЮ ДОХОДНОСТЬ НАФТОГАЗА!
жиреет "мама" на наших "копейках"...
кроме того что он мальчик, а она девочка?
И шо там сталось с доходностью))?
Стоимость украинской ГТС, которую с успехом эти болваны опустили ниже плинтуса -14млн.$.
Болваны и мородёры, которые протсрали Украину.
Но суть власти от этого не меняется.
Газотранспортная система приносит доход за счёт транспортировки РОССИЙСКОГО газа на Запад. А Расия строит северный обход Украины. Нет российского газа - нет дохода. И система НАХРЕН никому не нужна.
Обеспечить прокачку расийского газа можно только если ГТС продать Западу (частично?) и ЗАПАД будет у Расии газ закупать и качать.
ТАК ПОНЯТНО?
Ну раз стоимость актива устанавливает регулятор, почему бы не поднять стоимость ГТС до $14 триллионов а заодно увеличить
тарифыдоход государства?