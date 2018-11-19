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Все про:ГТС (887) Нафтогаз (2588) Коболев (268)

 Стоимость украинской ГТС составляет около $14 млрд, - Коболев

Стоимость украинской газотранспортной системы оценивается примерно в 14 млрд долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018 сказал председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долл. Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор. Независимо от формата, надо найти такой механизм, который этот доход обеспечит государству", - сказал Коболев.

Он отметил, что сейчас у европейских партнеров нет желания покупать украинскую ГТС по такой оценке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" может быть источником средств для монетизации субсидий, - Коболев

Как сообщалось, консорциум с европейскими партнерами для управления украинской газотранспортной системой может появиться уже в первом полугодии 2019 года. Об этом 1 октября нынешнего года заявлял Коболев, добавляя, что переговоры о консорциуме "очень активные". Глава "Нафтогаза" высказывал убеждение, что правительство Украины в ближайшее время внесет в Верховную Раду предложения относительно условий консорциума.

Источник: https://censor.net.ua/n3097602
 
   
 Топ комментарии
 
Срочно премию 100 миллилнов миллиардов!
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Это он ее на торги выставляет, или прикупить хочет. Наверняка за счет долгов по зп.
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А по чем сейчас килограмм металлолома?
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Это он ее на торги выставляет, или прикупить хочет. Наверняка за счет долгов по зп.
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ДАЁШЬ БОЛЬШУЮ ДОХОДНОСТЬ НАФТОГАЗА! Стоимость украинской ГТС составляет около $14 млрд, - Коболев - Цензор.НЕТ 3804
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смешнее только то что НАФТОГАЗ государственная компания, которая принадлежит народу Украину) который получается сам себя имеет))
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Чим, тим що Нафтогаз приносить прибуток у бюджет?
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Нехай скільки завгодно, але щоби без мого лічильника газу. Я собі його сам купував.
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он "маме" в США премии высылает... СУКА!!!
жиреет "мама" на наших "копейках"...
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Правильнее написать - до начала пиздежули 132 дня.
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между петей и юлей есть какая то существенная разница?
кроме того что он мальчик, а она девочка?
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ви вважаєте, що вам до хати газ наливають з автомобільної цистерни? ГТС - це не тільки транзит))
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Так ГТС, це саме транзит, нехай навіть частково внутрішній. Так, у нас є приклади, коли в гірських селах кладуть сучасну автономну пропанову газову систему де автомобіль, з цестерни заливає.

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С Наступающим 2019 , Годом перемен от УПЫРЕЙ и Барыг с ОПГ коррупционеров.
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Кобелек, сколько на этот раз от этого гешефта маменьке пошлешь?
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Сколько ПАПенька разрешит откусить... Вартість української ГТС становить близько $14 млрд, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7589
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Всё гуд! Премия Нафтогаз - 45 млн.$
Стоимость украинской ГТС, которую с успехом эти болваны опустили ниже плинтуса -14млн.$.

Болваны и мородёры, которые протсрали Украину.
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Таки да, думала что это уже полный абзац!
Но суть власти от этого не меняется.
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мілліард $ це кімната до стелі наповнена 100 $ купюрами, а міліон це 1 валіза чи дипломат.
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Надо было раньше думать головой о консорциуме, а не @опой сейчас... Какой сейчас может быть консорциум, когда строиться СП-2... Думаете, что Запад можно также кинуть, как вы кидаете постоянно собственных граждан...
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Хреновый с тебя, Коболев, политик. Надо говорить"...маханизм, который этот доход обеспечил БЫ государству"! А после того ,как приватизируешь-если БЫ у бабушки были БЫ яйца...Если БЫ да каБЫ...и т.п. до бесконечности и было БЫ тебе неопровержимое оправдание! И была БЫ у тебя, бедного, головная боль-что делать с14тью миллиардами $!
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О, началось) Щас обесценят и Пэдро купит...
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Ну что за идиоты.....
Газотранспортная система приносит доход за счёт транспортировки РОССИЙСКОГО газа на Запад. А Расия строит северный обход Украины. Нет российского газа - нет дохода. И система НАХРЕН никому не нужна.
Обеспечить прокачку расийского газа можно только если ГТС продать Западу (частично?) и ЗАПАД будет у Расии газ закупать и качать.
ТАК ПОНЯТНО?
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ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО Биг борды........Прочь от МАЦКВЫ.........бензинн . газ. нефть, Топлдиво для АЭТ УКРАИНЫ!!!!! уже не говорю о Липецке и прочих Бизнесах!!!!!!!!!!
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"...согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор."

Ну раз стоимость актива устанавливает регулятор, почему бы не поднять стоимость ГТС до $14 триллионов а заодно увеличить тарифы доход государства?
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приценились, хватит ли нароттердамленых денег на приватизацию трубы.
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Сказал Кобелев и подумал: " Это ж, если кому-то впарить, лярда полтора премии моно себе выписать!!! Вартість української ГТС становить близько $14 млрд, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3189 ".
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСтоимость украинской ГТС составляет около $14 млрд, - Коболев
 
 
 
 
 
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