EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
  1849  20
Материалы по теме:
Все про:УПЦ (762) УПЦ КП (430) Филарет (337) автокефалия (272) Томос (72)

 Филарет опроверг слухи о его самовыдвижении на предстоятеля автокефальной УПЦ: "Не допускается канонами"

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет подчеркивает, что даст ответ на предложение епископата УПЦ-КП о выдвижении его кандидатуры на предстоятеля Украинской православной церкви уже на самом Объединительном соборе.

Об этом говорится в заявлении Филарета, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в церкви не допускается канонами. Я благодарен епископату за выражение доверия ко мне, так же, как благодарен за мощную поддержку со стороны полноты Киевского патриархата и всего общества.

Какой будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на Соборе – я также официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение, и ожидая от него поддержки моей позиции", - говорится в сообщении.

Читайте также: Объединительный собор православной церкви пройдет в начале декабря в Киеве, после утверждения текста томоса Синодом Вселенского патриархата, - Парубий

"Одновременно недопустимо, чтобы повод изменений в Церкви был использован недоброжелателями чтобы подорвать ее единство или превратить в орудие чужих интересов, - такое орудие, которым, к сожалению, сейчас является Митрополия Московского Патриархата в Украине. Нашему народу и стране нужна действительно независимая Церковь, а не чужой инструмент, только прикрытый наименованием независимости.

Противники понимают историческую важность происходящего, так же как и чувствительность процесса подготовительного диалога. Поэтому и делают все, на что способны, чтобы помешать успеху, задействовав различные средства - деньги, дипломатию, спецслужбы, зависимые от них СМИ, употребляя полуложь и откровенную ложь.

Я призываю и всю полноту Церкви, и украинское общество, и всех участников объединительного процесса - сохранять мудрость и трезвость. Цель врагов - посеять недоверие и замешательство. Наша общая цель - успешно завершить начатое дело", - добавил патриарх.

Филарет опроверг слухи о его самовыдвижении на предстоятеля автокефальной УПЦ: Не допускается канонами 01
Филарет опроверг слухи о его самовыдвижении на предстоятеля автокефальной УПЦ: Не допускается канонами 02

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Филарет опроверг слухи о его самовыдвижении на предстоятеля автокефальной УПЦ: Не допускается канонами 03
Филарет опроверг слухи о его самовыдвижении на предстоятеля автокефальной УПЦ: Не допускается канонами 04

Источник: https://censor.net.ua/n3097600
 
   
 Топ комментарии
 
Ого, мокшан сюди набігло. У них свято - Томос буде на два тижні пізніше, ніж вони думали! Ета пабєда над біндеравцамі!
 показать весь комментарий
 
Лапоть, досить вже смердіти тут під кожною новиною.
Вже сто разів було сказано, що буде з церквами після Собору.
Буде не так, як ви за поребриком хочете, і це головне.
 показать весь комментарий
 
Жили себе тихо, всё типа спокойно ДЛЯ общества, но не для Руководителей и Мозго трепателей паствы....А Тут нашлчсь политтехнологи с Банковой....БЛЯ заебали. Церковь то должна быть только Украинская! НО!!!! Под выборы ублюдки решили схлестнуть? Умоеетесь своим баблом украденным за 4.5 года...................
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну и правильно....- слишком много зашкваров...
Может работать в Нафтогазе с Коболевым...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Определились бы уже для начала как правильно называть эту новую церковь - "православная церковь в Украине" или "украинская православная церковь".
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
К тому же Варфоломей, когда упразнил московский патриархат на територии Украины, почему-то - ничего не сказал о киевском. патриархате. Так и не понятно - нынче киевский патриархат уже признано или нет.
 показать весь комментарий
 
Лапоть, досить вже смердіти тут під кожною новиною.
Вже сто разів було сказано, що буде з церквами після Собору.
Буде не так, як ви за поребриком хочете, і це головне.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А чего истерим, убогое? Філарет спростував чутки про його самовисування на предстоятеля автокефальної УПЦ: "Не допускається канонами" - Цензор.НЕТ 2752
Есть по теме что сказать - говори. А нет - нечего тогда и портить воздух.
 показать весь комментарий
 
Это вопрос эпохальный и требует лет триста для вызначення.
 показать весь комментарий
 
Жили себе тихо, всё типа спокойно ДЛЯ общества, но не для Руководителей и Мозго трепателей паствы....А Тут нашлчсь политтехнологи с Банковой....БЛЯ заебали. Церковь то должна быть только Украинская! НО!!!! Под выборы ублюдки решили схлестнуть? Умоеетесь своим баблом украденным за 4.5 года...................
 показать весь комментарий
 
 
"Жили себе тихо, всё типа спокойно ДЛЯ общества"... до 16 марта 2014 -го, правда Філарет спростував чутки про його самовисування на предстоятеля автокефальної УПЦ: "Не допускається канонами" - Цензор.НЕТ 7432 ?
 показать весь комментарий
 
 
До конца февраля 2014-го... (А если, по-правде, так никогда спокойно и не жили... Ни русские, ни украинцы... Всё время рассеянам "хахлы" жить мешали...). Только что разговаривал со знакомой - молодой женщиной. Мать у неё - украинка, а отец - русский, с Костромы. Сама - прихожанка УПЦ МП. Всё прикалываюсь с неё: "Смотри, рано или поздно, всех прихожанок УПЦ МП раздадут либо в наложницы (незамужних и разведёнок), либо в горничные, "хахлам"... А самых строптивых - на плантации или на фермы, "хахлам " свиней на сало выращивать... Так что решай, что лучше... Жену мою знаешь - думаю, помиритесь...". Смеётся..."Я сама родню не понимаю... У нас пьяницы под магазином так не матерятся, как у них дети десятилетние... Да ещё и ленивые донельзя... Ленятся даже себе покушать вкусно приготовить...На родительские дни к ним езжу, так постоянно голодная хожу..."
 показать весь комментарий
 
 
Ой, извини, что я тебя, "рассеянина", к "русским " причислил... Я исправлюсь... Действительно, "срёшь" на ветке "чисто па-рассеянски"...
 показать весь комментарий
 
 
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета..

Сказали: "Всё, пацаны, вы теперь независимая фирма, а директор ваш вообще попадает под амнистию."
 показать весь комментарий
 
 
Учредителей возобновили, узурпаторов переписали...всё по понятиям.......Ой по Новой Судебной Рехформе. Филарет опроверг слухи о его самовыдвижении на предстоятеля автокефальной УПЦ: "Не допускается канонами" - Цензор.НЕТ 9300
 показать весь комментарий
 
 
Две тысячи лет идут поповские войны и вере там места нет. Некогда. Иисус сто раз наверное пожалел, что за людишек на Крест пошел.
 показать весь комментарий
 
хм.....а был ли ОН....вот Вятрович всем и раскажет.
 показать весь комментарий
 
запасаемся попкорном. это будет сериал, про объединение церквей, и выборов единого "пахана". во попы и передерутся. жалко прямой трансляции не будет. Філарет спростував чутки про його самовисування на предстоятеля автокефальної УПЦ: "Не допускається канонами" - Цензор.НЕТ 1603
 показать весь комментарий
 
Ого, мокшан сюди набігло. У них свято - Томос буде на два тижні пізніше, ніж вони думали! Ета пабєда над біндеравцамі!
 показать весь комментарий
 
 
Для "мокшан" предложение - сменить "рассеянские порты" на шотландские "килты"... Нам всё равно, а им - удобнее... Сейчас пока на ветку зайдут, штаны спустят, "кактус" посадят, а потом штаны одевать надо... (Можно, конечно, и "со спущенными штанами" по веткам носиться, но, опять неудобство - перецепиться можно, упасть, рожу разбить...). А в "килте" - кр-расота... Забежал, присел, "серанул", поднялся, и дальше помчался... Правда, область "кактусонакладывания" сужается с каждым днём... "Хахлы" замерзать не собираются, армию восстановили, "Джавелины" получили, безвиз - тоже... А там и с Томосом та же история произойдёт...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФиларет опроверг слухи о его самовыдвижении на предстоятеля автокефальной УПЦ: "Не допускается канонами"
 
 
 
 
 
 вверх