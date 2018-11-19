 Филарет опроверг слухи о его самовыдвижении на предстоятеля автокефальной УПЦ: "Не допускается канонами"

Об этом говорится в заявлении Филарета, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в церкви не допускается канонами. Я благодарен епископату за выражение доверия ко мне, так же, как благодарен за мощную поддержку со стороны полноты Киевского патриархата и всего общества.

Какой будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на Соборе – я также официально сообщу Собору, обосновав перед ним свое видение и решение, и ожидая от него поддержки моей позиции", - говорится в сообщении.

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"Одновременно недопустимо, чтобы повод изменений в Церкви был использован недоброжелателями чтобы подорвать ее единство или превратить в орудие чужих интересов, - такое орудие, которым, к сожалению, сейчас является Митрополия Московского Патриархата в Украине. Нашему народу и стране нужна действительно независимая Церковь, а не чужой инструмент, только прикрытый наименованием независимости.

Противники понимают историческую важность происходящего, так же как и чувствительность процесса подготовительного диалога. Поэтому и делают все, на что способны, чтобы помешать успеху, задействовав различные средства - деньги, дипломатию, спецслужбы, зависимые от них СМИ, употребляя полуложь и откровенную ложь.

Я призываю и всю полноту Церкви, и украинское общество, и всех участников объединительного процесса - сохранять мудрость и трезвость. Цель врагов - посеять недоверие и замешательство. Наша общая цель - успешно завершить начатое дело", - добавил патриарх.





Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.



