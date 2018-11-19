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 Пограничники РФ задержали катер украинских рыбаков в Азовском море, судно конфисковано

Российские пограничники задержали в Азовском море в акватории Ейска украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник.

"Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере типа "Тунец" были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей", - говорится в сообщении.

Задержанные рыбаки смогли пояснить, в какой части Азовского моря они добыли морские биоресурсы. Находившийся на борту улов и запрещенные орудия промысла были изъяты.

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Согласно протоколу Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, страны-участники в пределах пятикилометровой прибрежной зоны осуществляют регулирование вопросов рыболовства на основе внутреннего законодательства.

В настоящее время, отмечается в сообщении, за нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) капитан задержанного судна привлечен мировым судом Ейска к административной ответственности. Ему назначен штраф в сумме 5 тыс. рублей. Кроме этого, по решению суда, плавсредство и орудия промысла конфискованы.

В соответствии с Консульской конвенцией между Российской Федерацией и Украиной от 1993 года, сотрудники краевого пограничного управления направили информацию о совершении административного правонарушения в территориальный орган МИД России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация РФ по рыболовству состоит из грабителей, которые захватили украинский "ЮгНИРО" в Керчи. А их принимают и кормят на народные средства, - журналист Клименко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3097598
 
 
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Что то Рашка не очень любит рузгоязычных рыбаков Пограничники РФ задержали катер украинских рыбаков в Азовском море, судно конфисковано - Цензор.НЕТ 3505
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Браконьеры? Ну тут не поспоришь,а главное политику не пришьешь.
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Хто тим рибалкам винний ?
Самі попливли.
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Что то Рашка не очень любит рузгоязычных рыбаков Пограничники РФ задержали катер украинских рыбаков в Азовском море, судно конфисковано - Цензор.НЕТ 3505
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лица донбасяцкой национальности думали что им можно возле рашки потусить))
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Она, как ни странно, браконьеров не любит.
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Да хоть кого. Браконьер - он и в Африке браконьер.

Другое дело, что дет в Забайкалье на своих браконьеров с танками ходить надо бо может прилететь. Прикордонники РФ затримали катер українських рибалок в Азовському морі, судно конфісковано - Цензор.НЕТ 8804
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Браконьеры? Ну тут не поспоришь,а главное политику не пришьешь.
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Хто тим рибалкам винний ?
Самі попливли.
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Это были "промысловики"... А им сетями ловить не запрещается... Другое дело - какого чёрта они попёрлись под российский берег... Не иначе, как точно были "донбасситы"-"почти рассеяне"... Так их и не жалко...
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там все такие.регулярно на рыбалке общаюсь.
ватосодержание черепных коробок достигает иногда абсолютных 100%.
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У россиян все украинцы браконьеры,пьяницы, лентяи и т.д. все то чем страдают россияне.
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загандонили свое побережье и теперь ломанули бомбить кацапов...Вот так должна работать наша рібинспекция и погранці,вместо "кришевания" браконьеров.Стидно сказать но на пятом году войни бардак остался .Море пашут тралами и завалили весь берег сетями,а рібинспекция и пограничники успешно крішуют єтот беспредел.Ссучари мля
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Какой ты наблюдательный! Продолжай наблюдать...
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По максимуму пользуют,пока есть что пользовать.Очень возможно,что скоро морей в Украине,окромя Киевского гнилого водохранилища,не останется.Если представители рАссЕйского рыбного флота в Азове на четвёртом году войны,прямо в киеве договорняки устраивают,невольно возникает вопрос,кто же на уровне нашего правительства,так активно участвует в деребане Украины?
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Я помню,как ещё до войны наших рыбаков и в рабство захватывали,потом концов пропавших не могли,и пограничными катерами,рАссЕйские вежливые люди,давили рыбацкие лодки и трупы были..Часто и густо.И наша сторона не особо напрягалась,как-то разруливать ситуации.А теперь то чему удивлятся?
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Прикордонники РФ затримали катер українських рибалок в Азовському морі, судно конфісковано - Цензор.НЕТ 9438
Представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко заявила, что в случае перекрытия Азовского моря для наших судов реакция Украины будет жесткой.Об этом она сказала на брифинге в Киеве, сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". источник:https://censor.net.ua/n3097303твой выход Ирка, можешь с собой Клима взять, на пару будете жесткую озабоченность изображать, клоуны
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Она же не уточнила что реакция будет жестокой по отношению к Рашке. Скорее всего закончится очередными жестоким повышениями налогов и тарифов для украинцев. На етом вся жесть и закончится. Как говорится бей своих чтобы чужие боялись.
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мне больше интересно
если её кум сольёт выборы
куда будет рвать когти сегодняшняя злочинна влада?
или ЮВ всем амнистию пообещает? по достоинству оценит профессиАнализм?
будут лижбанить всей семьёй юле а не пете?
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ПРодал соевый паБЕДОНОСЕЦ по сходной цене торговому партнеру Азов.
а ведь еще в 2015 году многие эксперты, в том числе и в США акцентировали на этом.
но для предупреждения этого ничего сделано не было.
опять вопли и сопли только постфактум.
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Ховард - политический и военный эксперт, специалист в области международных отношений, который ранее работал консультантом частных компаний и государственных учреждений, в том числе Пентагона и Национального совета по разведке США.
Мы наблюдаем за этими процессами достаточно давно и заранее знали, что так произойдет после того, как Россия потихонечку начала строить мост через Керченский пролив. Мой вопрос: что делали люди в Киеве - руководство государства, Министерства обороны, - почему они не предвидели эту ситуацию? Почему Украина не обращала внимания ООН на эту проблему? Никто и руки не поднял. Никто не обращался с этим вопросом в Госдепартамент США. Даже посол Украины в Вашингтоне ни разу не поднял вопрос о ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Почему Украина этого не сделала - это для меня большая загадка...
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А почему Крым отдали?А почему колоны засланых представителей паребрика,переодетых в сепаров пропустили в Донецк,а почему при выходе из Иловайска,колону с нашими вояками пропустили,а добровольцев расхерачили из всех видов тяжёлого вооружения?И очень много всяких почему...
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Нет,стараюсь дочитывать до конца.Хотя некоторые статьи,тяжело даются.Очень много текста и мало смыслового посыла.
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"В настоящее время, отмечается в сообщении, за нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) капитан задержанного судна привлечен мировым судом Ейска к административной ответственности. Ему назначен штраф в сумме 5 тыс. рублей. Кроме этого, по решению суда, плавсредство и орудия промысла конфискованы." Источник: https://censor.net.ua/n3097598
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За рішенням Єйского суду ...так і було
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В Бердянске уже бычков нету, все тралами выцедили, вот и лезут в охранную зону.
Кирилловские жаловались на этих беспредельщиков, что уже во всю вылавливают и вокруг их Федотовой косы 👿
Таких не жалко, даже если есть разрешение на вылов...
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Це що сепари вирішили у своїх друзів рибку половити? Наївні, та дурні...
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Рибалки мАлАдих республік сподівались, що у "сваїх бєрєгов" можна рибкою посмакувати?
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Рашисты всё делают под копирку как беспроизвольничала Германия перед Второй мировой.
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