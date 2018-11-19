 Пограничники РФ задержали катер украинских рыбаков в Азовском море, судно конфисковано

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник.
"Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере типа "Тунец" были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей", - говорится в сообщении.
Задержанные рыбаки смогли пояснить, в какой части Азовского моря они добыли морские биоресурсы. Находившийся на борту улов и запрещенные орудия промысла были изъяты.
Согласно протоколу Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, страны-участники в пределах пятикилометровой прибрежной зоны осуществляют регулирование вопросов рыболовства на основе внутреннего законодательства.
В настоящее время, отмечается в сообщении, за нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) капитан задержанного судна привлечен мировым судом Ейска к административной ответственности. Ему назначен штраф в сумме 5 тыс. рублей. Кроме этого, по решению суда, плавсредство и орудия промысла конфискованы.
В соответствии с Консульской конвенцией между Российской Федерацией и Украиной от 1993 года, сотрудники краевого пограничного управления направили информацию о совершении административного правонарушения в территориальный орган МИД России.
Другое дело, что дет в Забайкалье на своих браконьеров с танками ходить надо бо может прилететь.
Самі попливли.
ватосодержание черепных коробок достигает иногда абсолютных 100%.
Представитель Президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко заявила, что в случае перекрытия Азовского моря для наших судов реакция Украины будет жесткой.Об этом она сказала на брифинге в Киеве, сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". источник:https://censor.net.ua/n3097303твой выход Ирка, можешь с собой Клима взять, на пару будете жесткую озабоченность изображать, клоуны
если её кум сольёт выборы
куда будет рвать когти сегодняшняя злочинна влада?
или ЮВ всем амнистию пообещает? по достоинству оценит профессиАнализм?
будут лижбанить всей семьёй юле а не пете?
а ведь еще в 2015 году многие эксперты, в том числе и в США акцентировали на этом.
но для предупреждения этого ничего сделано не было.
опять вопли и сопли только постфактум.
Мы наблюдаем за этими процессами достаточно давно и заранее знали, что так произойдет после того, как Россия потихонечку начала строить мост через Керченский пролив. Мой вопрос: что делали люди в Киеве - руководство государства, Министерства обороны, - почему они не предвидели эту ситуацию? Почему Украина не обращала внимания ООН на эту проблему? Никто и руки не поднял. Никто не обращался с этим вопросом в Госдепартамент США. Даже посол Украины в Вашингтоне ни разу не поднял вопрос о ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Почему Украина этого не сделала - это для меня большая загадка...
Кирилловские жаловались на этих беспредельщиков, что уже во всю вылавливают и вокруг их Федотовой косы 👿
Таких не жалко, даже если есть разрешение на вылов...