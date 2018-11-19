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 "Нафтогаз" может быть источником средств для монетизации субсидий, - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" может стать источником средств для монетизации субсидий, что является необходимым элементом для завершения реформы рынка газа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018 сказал председатель НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

"Я считаю, что мы находимся на опасной стадии реформ. Было сделано много чего полезного, но не популярного. Мы до сих пор не дошли до популярной стадии реформ. Критически важной составляющей реформ является монетизация субсидий. Это возможность давать реальные деньги потребителям, это возможность оставлять сэкономленные деньги тому потребителю, который потратил меньше газа, чем ожидалось по плану", - сказал Коболев.

Он отметил, что конечного потребителя не интересуют Стокгольмский арбитраж и разделение АО "Укртрансгаз".

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"Потребителю не очень интересно, состоялся ли анбандлинг, что с "Газпромом". Его интересует цена на услугу или товар, каким образом он может ее платить. Еще интересует качество, обслуживание, счета и другие дела, это главные элементы", - рассказал Коболев.

По его словам, хотя правительство пошло на повышение цены и отмену ее регулирования в будущем, без монетизации реформа будет незавершенной.

"Нафтогаз" может предоставить деньги, чтобы эти субсидии платить, мы являемся источником. Мы можем помочь Минфину провести верификацию базы потребителей. Я уверен, что в существующей системе есть мертвые души, мы их видели. К сожалению, пока нет никакого прогресса, чтобы сделать эту базу единой и публичной", - добавил Коболев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097591
 
 
 Топ комментарии
 
Берешь дешевый украинский газ, принадлежащий НАРОДУ УКРАИНЫ по Конституции, продаешь его ВЛАДЕЛЬЦУ- народу, дороже импортного, 5% - отдаешь на монетизации субсидии. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ -дербаним между своими.
Отакой бизнес ))))))) "Нафтогаз" может быть источником средств для монетизации субсидий, - Коболев - Цензор.НЕТ 2788
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Круговорот бабла в природе.
Нафтогаз наращивает цены (повышая себе зп, премии, покупая машины и т.п.), из бюджета Кобелю идут баблосы, которые Кобель будет распределять согласно своим расчетам! под наверняка скроомненький %-ик.
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СУКА, після твоїх премій якраз монетизаціцю і проводити.........
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нафтогаз это коррумпированный спрут и разложить его по полочкам время обязательно наступит.И очень длительные посадки когда наворованное уже не надо-надеюсь впереди
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Таких как Коболев не сажают, они сами с окошек прыгают после смены режима.
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Круговорот бабла в природе.
Нафтогаз наращивает цены (повышая себе зп, премии, покупая машины и т.п.), из бюджета Кобелю идут баблосы, которые Кобель будет распределять согласно своим расчетам! под наверняка скроомненький %-ик.
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Берешь дешевый украинский газ, принадлежащий НАРОДУ УКРАИНЫ по Конституции, продаешь его ВЛАДЕЛЬЦУ- народу, дороже импортного, 5% - отдаешь на монетизации субсидии. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ -дербаним между своими.
Отакой бизнес ))))))) "Нафтогаз" может быть источником средств для монетизации субсидий, - Коболев - Цензор.НЕТ 2788
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По Конституции? Так есть же Гарант!? а.........он то в схеме.........
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Раньше бабло от продажи украинского газа по завышенным ценам шло на карман Януковичу, сейчас - Кобелев хочет встроится в эту схему ))))))) Под предлогом "монетизации" ...
"Нафтогаз" может быть источником средств для монетизации субсидий, - Коболев - Цензор.НЕТ 4781
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Нафтогаз это черная дыра. точно такая же, как и Пенсионный фонд. Я так понимаю это новая схема от соевой банды?
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СУКА, після твоїх премій якраз монетизаціцю і проводити.........
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Откупиться решил?
Вот вам пример рафинированной коррупции.
Схема: заберем много у одних, отдадим немного другим, а разницу заберем себе на премии.
Субсидии - ЗЛО!!!
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Нафтогаз??? Источник коррупции и отмыва бабла для Власти и упырей иностранных подельников. Кобелев типичный Фунт....маме в США десятину перечислил от 8 лямов зелени....800 тыш. американских рублей.......А ишо сынок пламенной революционерки за "людей"...Витренчихи буйной коммуняки типа. Вот как то так.
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Не Нафтогаз, товарищь манагер Рошен, а мы с вами!)
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киндерсюрприз заберет у мамы и отдаст на субсидию - ахахах ну и комик этот кобЫлёв "Нафтогаз" может быть источником средств для монетизации субсидий, - Коболев - Цензор.НЕТ 7474
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Чому ніяке курво не каже про підвищення оплати праці до європейського рівня???
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Чувствует, что придется отдавать неправедно нажитое. И решил сделаться чьим-то кошельком. Ну а разговоры о монетизации субсидий, это что бы не спрашивали кому отдал кэш.
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Нвинки РОШЕН...цукерки со вкусом нефти, с запахом газа.....ну всё где рыло Офшоренка уже воткнулось.
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"Это возможность давать реальные деньги потребителям, это возможность оставлять сэкономленные деньги тому потребителю, который потратил меньше газа, чем ожидалось по плану", - сказал Коболев.

Интересно, какие лишние деньги могут остаться у плательщика субсиданта при таких нормах расхода?
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Посалили козла капусту стеречь…….

Крупнейшего получателя лицензий на добычу газа переписали на менеджера Порошенко
Основным владельцем одного из крупнейших получателей лицензий на добычу газа в Украине ООО "Аркона Газ-Энергия" стал Олег Ольховой, который ранее был руководителем спортклуба "5 элемент" и других структур президента Петр Порошенко и нардепа Игорь Кононенко.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3097392
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Когда вы уже нажретесь, ублюдки, вместе со своим "нафтогазом"!
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"Нафтогаз" може бути джерелом коштів для монетизації субсидій, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6130
Д.Оруэлл " Скотный двор" ... и кого мне это рыло на картинке напоминает "Нафтогаз" може бути джерелом коштів для монетизації субсидій, - Коболєв - Цензор.НЕТ 5197
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мне так все время больше и больше приходит мысль о том
что , они без кровавого месива власть,(кормушку) не отдадут.
ведь на кону стоит наворованное и кича для особо отличившихся. здесь им да же путин не поможет.
а для подкаблучников просто мест там не хватит.
придется , хош не хош а мелочь амнистировать после возврата наворованного.
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"Нафтогаз" может предоставить деньги, чтобы эти субсидии платить " Предоставить, а не дать. Т.е в долг государству с возвратом и скорее всего с процентами. А что, нормально!) Монопольно повышаешь цены на газ и монопольно даёшь кредиты для покупки их газа. Навар с двух сторон. Если речь идёт о предоставлении денег, то через год Нафтогаз будет держать всех за яйца и страну можно смело переименовывать в Нафтогаз.
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Этот барыга премию получил и не положил в "Ощадбанк",а отправил в США.А государство денег не получило за какой-то там выигранный суд.Вопрос:"Откуда деньги(премия),Зин?".
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Толковые вещи говорит Коболев: деньга к деньга идёт. Вот получит пенсионер субсидию, то может на свой манер распорядиться и лекарства закупит и надо в санаторий с'ездит и за с'економленве средства на депозит в банк деньги положит и с этого тоже получит выгоду.
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"Нафтогаз" может быть источником средств для монетизации мамы Коболева, которой он перевёл 40 млн долларов, заработанных непосильным трудом.
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Я такую схему в 5 лет слышал как лисица делила сыр между двумя зайцами Плгиатом занимается сказок начитался Осторжно товарищи субсидианты эта псина рыжая хочет сделать вас зайцами Ни учета ни реестра ни кристально чесного Вовка с НКРЕ не собранных денег с облезлого стада нет Но есть тяжелая форма болезни клептомания у
Свиней корыта
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Все эти субсидии это лохотрон, должна быть адресная социальная помощь от государства, чтобы человеку хватало оплатить коммунальные услуги, а все сэкономленное он мог бы потратить на другие нужды. Объясните мне, как можно прожить на прожиточный минимум в 1435 грн. на пенсионера, когда только хлеб подорожал с 2013 года в три раза и прожиточный минимум был 939 грн.. Кто считает это все, это же геноцид.
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Я такую схему в 5 лет слышал как лисица делила сыр между двумя зайцами Плгиатом занимается сказок начитался Осторжно товарищи субсидианты эта псина рыжая хочет сделать вас зайцами Ни учета ни реестра ни кристально чесного Вовка с НКРЕ не собранных денег с облезлого стада нет Но есть тяжелая форма болезни клептомания у
Свиней корыта
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Сегодня был в собесе. Продлял выплату помощи переселенцам. ОХ УЕ ВАЛ ОТ ТОГО, ЧТО В СОБЕС ПРИХОДЯТ В МОЛОДЫЕ, ОБРАЗОВАННЫЕ ЛЮДИ ДО 45, КОГДА РАБОТАЕТ И ЖЕНА И МУЖ И ЛЮДИ ВЫНУЖДЕНЫ ОФОРМЛЯТЬ СУБСИДИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И КОММУНАЛКУ. И ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ВСЕХ ,,ПОТУЖНЫХ РЕФОРМ".
ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ ВАМ БУДУТ ЕЩЁ СТО ЛЕТ ,,ПРОВОДИТЬ РЕФОРМЫ" И ВТИРАТЬ В УШИ О ,,СОЦИАЛЬНОЙ ЗАБОТЕ" ГОСУДАРСТВА ТОЛЬКО ЛИШЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ НЕПРОВЕСТИ ТУ ЕДИНСТВЕННУЮ РЕФОРМУ ПОСЛЕ КОТОРОЙ ГОСУДАРСТВО НАЧИНАЕТ ЖИТЬ НОРМАЛЬНОЙ И ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЖИЗНЬЮ. ДА И ВЫ ЭТОГО ОСОБЕННО ТО И НЕХОТИТЕ ПРЕДПОЧИТАЯ ПОЛУЧАТЬ СУБСИДИИ
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Да, да! Маладые абразованиые люди до 45 работают и жена и муж, зарплату получают в конвертах, официально - минималку. От этого страдают и выбивают субсидию потому, что патриоты!
Так держать! Долой Порошенко!
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ тебя-СТЕЦИК ПОСТ НИЖЕ. я ЗНАЛ ЧТО НЕУСПЕЮТ ВЫСОХНУТЬ БУКВЫ, А ты УЖЕ ВЫСРЕШСЯ.
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ВОПРОС К УМНЫМ И НЕОЧЕНЬ, А ТАКЖЕ К ПРОФФЕССИОНАЛЬНЫМ ВОЛОНТЁРАМ ДЛЯ КОТОРЫХ ЖИТЬ НА ГУМАНИТАРКУ УЖЕ ПРОФФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС НЕОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ......
СЫНОВЬЯ, ПОКА НЕПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА ГРАЖДАН ОДНОЙ ИЗ НЕСАМЫХ ДЕШЁВЫХ СТРАН ЕВРОСОЮЗА, ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ РАБОТАТЬ И ЖИТЬ НА МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ. ТАК ВОТ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ ХВАТАЛО ЧТО БЫ СНИМАТЬ ЖИЛЬЁ, КУПИТЬ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ, ЖЕНИТСЯ И СОДЕРЖАТЬ ЖЕНУ, ПОКА РЕБЁНОК МАЛ, И РОДИВШЕГОСЯ РЕБЁНКА. ДА, БЕЗ РОСКОШИ, НО И БЕЗ СУБСИДИЙ НА ЖКХ И ОТОПЛЕНИЕ.
А ТЕПЕРЬ САМ ВОПРОС, В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ ЧЕЛОВЕК РАБОТАЮЩИЙ, ПУСТЬ ДАЖЕ НА МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ, И ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЮЩИЙ МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ОБХОДИТСЯ БЕЗ СУБСИДИЙ????? И ПОЧЕМУ В ЭТИХ СТРАНАХ ПРЕЗИДЕНТЫ НЕ САМЫЕ БОГАТЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ????? А ЧИНОВНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПУСТЬ И УСПЕШНЫХ НЕПОЛУЧАЮТ МИЛЛИОННЫЕ ПРЕМИИ, КОТОРЫЕ ТУТ ЖЕ ВЫВОДЯТ ИЗ БАНКОВ ,,РОДНОЙ" СТРАНЫ??????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" может быть источником средств для монетизации субсидий, - Коболев
 
 
 
 
 
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