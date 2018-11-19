 "Нафтогаз" может быть источником средств для монетизации субсидий, - Коболев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018 сказал председатель НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.
"Я считаю, что мы находимся на опасной стадии реформ. Было сделано много чего полезного, но не популярного. Мы до сих пор не дошли до популярной стадии реформ. Критически важной составляющей реформ является монетизация субсидий. Это возможность давать реальные деньги потребителям, это возможность оставлять сэкономленные деньги тому потребителю, который потратил меньше газа, чем ожидалось по плану", - сказал Коболев.
Он отметил, что конечного потребителя не интересуют Стокгольмский арбитраж и разделение АО "Укртрансгаз".
"Потребителю не очень интересно, состоялся ли анбандлинг, что с "Газпромом". Его интересует цена на услугу или товар, каким образом он может ее платить. Еще интересует качество, обслуживание, счета и другие дела, это главные элементы", - рассказал Коболев.
По его словам, хотя правительство пошло на повышение цены и отмену ее регулирования в будущем, без монетизации реформа будет незавершенной.
"Нафтогаз" может предоставить деньги, чтобы эти субсидии платить, мы являемся источником. Мы можем помочь Минфину провести верификацию базы потребителей. Я уверен, что в существующей системе есть мертвые души, мы их видели. К сожалению, пока нет никакого прогресса, чтобы сделать эту базу единой и публичной", - добавил Коболев.
Нафтогаз наращивает цены (повышая себе зп, премии, покупая машины и т.п.), из бюджета Кобелю идут баблосы, которые Кобель будет распределять согласно своим расчетам! под наверняка скроомненький %-ик.
Отакой бизнес )))))))
Вот вам пример рафинированной коррупции.
Схема: заберем много у одних, отдадим немного другим, а разницу заберем себе на премии.
Субсидии - ЗЛО!!!
даёшь Кобелёва в президенты!
Интересно, какие лишние деньги могут остаться у плательщика субсиданта при таких нормах расхода?
Крупнейшего получателя лицензий на добычу газа переписали на менеджера Порошенко
Основным владельцем одного из крупнейших получателей лицензий на добычу газа в Украине ООО "Аркона Газ-Энергия" стал Олег Ольховой, который ранее был руководителем спортклуба "5 элемент" и других структур президента Петр Порошенко и нардепа Игорь Кононенко.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3097392
Д.Оруэлл " Скотный двор" ... и кого мне это рыло на картинке напоминает
что , они без кровавого месива власть,(кормушку) не отдадут.
ведь на кону стоит наворованное и кича для особо отличившихся. здесь им да же путин не поможет.
а для подкаблучников просто мест там не хватит.
придется , хош не хош а мелочь амнистировать после возврата наворованного.
Свиней корыта
Свиней корыта
ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ ВАМ БУДУТ ЕЩЁ СТО ЛЕТ ,,ПРОВОДИТЬ РЕФОРМЫ" И ВТИРАТЬ В УШИ О ,,СОЦИАЛЬНОЙ ЗАБОТЕ" ГОСУДАРСТВА ТОЛЬКО ЛИШЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ НЕПРОВЕСТИ ТУ ЕДИНСТВЕННУЮ РЕФОРМУ ПОСЛЕ КОТОРОЙ ГОСУДАРСТВО НАЧИНАЕТ ЖИТЬ НОРМАЛЬНОЙ И ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЖИЗНЬЮ. ДА И ВЫ ЭТОГО ОСОБЕННО ТО И НЕХОТИТЕ ПРЕДПОЧИТАЯ ПОЛУЧАТЬ СУБСИДИИ
Так держать! Долой Порошенко!
СЫНОВЬЯ, ПОКА НЕПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА ГРАЖДАН ОДНОЙ ИЗ НЕСАМЫХ ДЕШЁВЫХ СТРАН ЕВРОСОЮЗА, ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ РАБОТАТЬ И ЖИТЬ НА МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ. ТАК ВОТ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ ХВАТАЛО ЧТО БЫ СНИМАТЬ ЖИЛЬЁ, КУПИТЬ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ, ЖЕНИТСЯ И СОДЕРЖАТЬ ЖЕНУ, ПОКА РЕБЁНОК МАЛ, И РОДИВШЕГОСЯ РЕБЁНКА. ДА, БЕЗ РОСКОШИ, НО И БЕЗ СУБСИДИЙ НА ЖКХ И ОТОПЛЕНИЕ.
А ТЕПЕРЬ САМ ВОПРОС, В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ ЧЕЛОВЕК РАБОТАЮЩИЙ, ПУСТЬ ДАЖЕ НА МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ, И ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЮЩИЙ МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ОБХОДИТСЯ БЕЗ СУБСИДИЙ????? И ПОЧЕМУ В ЭТИХ СТРАНАХ ПРЕЗИДЕНТЫ НЕ САМЫЕ БОГАТЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ????? А ЧИНОВНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПУСТЬ И УСПЕШНЫХ НЕПОЛУЧАЮТ МИЛЛИОННЫЕ ПРЕМИИ, КОТОРЫЕ ТУТ ЖЕ ВЫВОДЯТ ИЗ БАНКОВ ,,РОДНОЙ" СТРАНЫ??????