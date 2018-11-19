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Все про:Интерпол (416) Хармс Ребекка (103)

 Страны ЕС должны покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин Прокопчук, - евродепутат Хармс

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала страны Европейского Союза выйти из Интерпола, если организацию возглавит российский генерал-майор Александр Прокопчук.

Об этом Хармс написала в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Если вице-президент-россиянин возглавит Интерпол, страны ЕС должны покинуть Интерпол", - написала Хармс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Назначение россиянина Прокопчука президентом Интерпола позволит Кремлю усилить преследование неугодных, - Аваков

Страны ЕС должны покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин Прокопчук, - евродепутат Хармс 01

Необходимость в избрании нового главы Интерпола возникла после того, как в октябре пропал глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии он объявился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сенаторы США готовятся ограничить право России на объявление в розыск в Интерполе

Источник: https://censor.net.ua/n3097589
 
   
 Топ комментарии
 
Это же надо быть какими диб-ми, что бы выбрать председателем представителя страны х-й ложившей на международные суды!
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А вышвырнуть Роисю из Интерпола слабо?
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А почему бы теперь и Лаврова не назначить руководителем ООН?
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Много кто чего "должен". Страны ЕС должны покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин Прокопчук, - евродепутат Хармс - Цензор.НЕТ 8841
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А вышвырнуть Роисю из Интерпола слабо?
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Это же надо быть какими диб-ми, что бы выбрать председателем представителя страны х-й ложившей на международные суды!
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Шо такое? Шо кремль усех до такой степени купил?
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Штирлиц агент фсб во главе нато интерпола - с одной стороны нонсенс. с другой - мечта ху#ла
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А тут праздник идиотизма в апогее!А не проще ли не назначать рАссЕйского мента главой интерпола!Что во всем мире ни одного претендента на данное место не нашлось?
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Ну тоді Інтерпол припинить своє існування, як Інтерпол.. Думаю, що до цього не дійде і держиморду з Рашки просто проігнорують..😕😕😕
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страны ЕС и США превратились в отстой леваков....
Вот московитка Латынина еврейского происхождения (евреи в большинстве своем леваки) и то в шоке...

Посмотрите - интересно...
https://youtu.be/HP3FoCTlyhM

Страны ЕС должны покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин Прокопчук, - евродепутат Хармс - Цензор.НЕТ 3712
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Может логичнее выкинуть это уе...ще вон и обнести территорию колючей проволокой с вышками чем покидать все что построено на Земле
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Еще не проголосовали???
Что делали вчера весь день???
Дебилы, бля..
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А почему бы теперь и Лаврова не назначить руководителем ООН?
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Бабки "Газпрома" і в Інтерполі роблять свою чорну справу. Можливо хтось підкаже чим закінчилась історія з корупцією в ФІФА? Тим самим закінчиться і історія з обранням орла хуйла очолювати Інтерпол.
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Проблема в том что членами Интерпола являются 190 стран, а членами ЕС - 28 стран.
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Эксперимент с глобализацией не удался. "Интерпол" - один из пережитков этого эксперимента. Демократические, развитые страны в итоге сформируют свой Интерпол; а то что останется - там будут всякие диктаторские режимы, в основном держащие своё население в нищете и бесконечных войнах.
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Ребека Хармс это только один депутат,а не весь парламент.
Никто и ничего не покинет.
Эксперимент с демократизацией западной европы и план маршала провалились.
Пора это признать.
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Типа, Европа разорвёт отношения с Америкой, и примкнёт к кому ?
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Гибридно уже давно примкнула.
Еще когда пророссийские преседатель ОБСЕ ,а ныне президент Германии выступил против размещения США временного контингента в странах Балтии.
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Звідки такі дані, чи не від Унилої Шкапи випадково?😁😁😁
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Шкапа українською мовою це Лошадь. Відомий всім міністр МЗС РФ Лавров😃😃😃

А щодо розміщення військ США так воно лише розширюється по всіх напрямках. І навчання з НАТО проходять. Так що варто вам отримувати новини не лише з росТВ. Бо там таких байок можна наслухатися від кремлівських пропагондонів😃
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Вы наверное читать не умеете?
Причем здесь шкапа если я конкретно говорю о нынешнем президенте Германии,а на момент его возражений он занимал должность председателя ОБСЕ?
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То что немцы давно в платёжной ведомости Газпрома - это не секрет. По секрету: страны Балтии клали с прибором на всех российских агентов, даже если они по германски говорят без акцента. Балтия, Польша, Украина - все будут опираться на союз с США.
Европроститутки могут идти лесом.
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Швидше всього це може так і відбутися. США, ЕС з однієї сторони, а РФ та Бургундія з іншої..😃
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Згідно з ст.14 Стату цієї Міжнародної організації рішення приймаються простою більшістю голосів, за винятком тих рішень, для прийняття яких згідно з Статутом вимагається 2/3 голосів.
Так що не все так однозначно для Рашки..
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мені смішно стало, це всеїдно що Гітлер буде головувати в Гаазі.
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Еще та канторка! Прошлого голову интерпола своя страна взяла за жопу из за его коррупции,сейчас лезет рашист,а чего не северокоррец ?
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Хуйлу не представляет сложности купить "за копейки" пару-тройку десятков голосов стран из 190 членов Интерпола. Увы, продажные чиновники - древнейшая профессия. Так что опасность вполне реальна. Хуже того, - при выходе стран ЕС из организации Тупин будет доволен, ведь его цель - "возглавить или развалить" будет дрстигнута.
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"С прискорбием сообщаем о внезапной кончине международной организации Интерпол"
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Його прізвище Прокопчук він хохол перекрашений то може буде за Україну.
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у ЕС есть европол, давно пора выйти из интерпола
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтраны ЕС должны покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин Прокопчук, - евродепутат Хармс
 
 
 
 
 
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