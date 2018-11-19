 Страны ЕС должны покинуть Интерпол, если его возглавит россиянин Прокопчук, - евродепутат Хармс

Об этом Хармс написала в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Если вице-президент-россиянин возглавит Интерпол, страны ЕС должны покинуть Интерпол", - написала Хармс.
Необходимость в избрании нового главы Интерпола возникла после того, как в октябре пропал глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии он объявился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.
Читайте на Цензор.НЕТ: Сенаторы США готовятся ограничить право России на объявление в розыск в Интерполе
Штирлицагент фсб во главе натоинтерпола - с одной стороны нонсенс. с другой - мечта ху#ла
Вот московитка Латынина еврейского происхождения (евреи в большинстве своем леваки) и то в шоке...
Посмотрите - интересно...
https://youtu.be/HP3FoCTlyhM
Что делали вчера весь день???
Дебилы, бля..
Никто и ничего не покинет.
Эксперимент с демократизацией западной европы и план маршала провалились.
Пора это признать.
Еще когда пророссийские преседатель ОБСЕ ,а ныне президент Германии выступил против размещения США временного контингента в странах Балтии.
А щодо розміщення військ США так воно лише розширюється по всіх напрямках. І навчання з НАТО проходять. Так що варто вам отримувати новини не лише з росТВ. Бо там таких байок можна наслухатися від кремлівських пропагондонів😃
Причем здесь шкапа если я конкретно говорю о нынешнем президенте Германии,а на момент его возражений он занимал должность председателя ОБСЕ?
Европроститутки могут идти лесом.
Так що не все так однозначно для Рашки..