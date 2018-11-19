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 Судья Девятко огласил новую дату для последнего слова Януковича: "Сможет выступить как сидя, так и лежа"

Из-за травмы экс-президента Украины Виктора Януковича, о которой сообщили его адвокаты, он не смог сегодня выступить с последним словом в Оболонском райсуде, где слушается дело о госизмене. В связи с этим суд перенес заседание на 5 декабря.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Читайте также: Суд над Януковичем: беглый президент не вышел на видеосвязь для последнего слова. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

"Если обвиняемый Янукович Виктор Федорович до установленной судом даты не сможет вылечиться, суд не воспримет, как неуважение к суду, если Янукович В.Ф. выступит сидя или лежа на болничной койке, если здоровье не позволит ему перед судом стоять", - сказал судья Девятко.

Новой датой выступления Януковича с последним словом назначено 5 декабря. Заседание начнется в 9 утра. 

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Защита Януковича начала зачитывать дебатную речь 13 сентября. Вы можете ознакомится со стенограммами предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь защиты Януковича, за 29.10.2018, 26.10.2018, 12.10.2018, 5.10.2018, 3.10.2018, 2.10.2018, 1.10.2018, 18.09.2018, 17.09.2018, 14.09.2018 и 13.09.2018.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания дали экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3097588
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас выяснится, что Витя, когда падал, язык себе откусил.
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Юля вернула Рудьковскому.
Тому сейчас нужнее.
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Сейчас выяснится, что Витя, когда падал, язык себе откусил.
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в Склифе солсберецкие шпилеры ему уже "откусывают" все лишние запчасти Судья Девятко огласил новую дату для последнего слова Януковича: "Сможет выступить как сидя, так и лежа" - Цензор.НЕТ 5843
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Вангую, что Янукевич снова будет морозиться !!
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Щось той овоч симулює. Соупадєніє? Не думаю.
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а зачем такое количество постов про якуновича?
вы думаете это дерьмо так интересно?
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Как принять, сидя, лежа？
Проня Прокоповна так размышляла😀😀😀
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Де картатий плед і інвалідний візок? Невже немає?
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Юля вернула Рудьковскому.
Тому сейчас нужнее.
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Раска федераска картатими ковдрами не запаслась.
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Та нехай вже краще Овощ відразу виступить лежачи в труні... А то коли ми його ще почуємо і побачимо?😕😕😕
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последняя речь - сидя или лежа, а депортация тогда как?

тушкой или чучелом, что-ли ? Судья Девятко огласил новую дату для последнего слова Януковича: "Сможет выступить как сидя, так и лежа" - Цензор.НЕТ 4169
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Цвета не те на подбивку гроба выбрали.Она должна быть в бело голубой гамме,а подушечка в цвете рАссЕйского триколора и сверху на морде должно лежать чучело облезшего двуглавого орла,и его головы из клювов которых свисают полугнилые языки залезшие Вите в уши,должны прикрывать глаза за место пятаков.А рот стягивать две полуразложившиеся лапы,впившиеся в верхнюю и нижнюю губы!
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А формат "лежа в гробу" подойдет? Видно, завалят москали хряка. А жаль, он столько еще ценного спеть мог на подтанцовке у хуйла в Гааге. Киля, задумайся, ты следующий.
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А монжно,чтобы он лежал сразу в гробу?А по оглашению приговора его сразу заколотили гвоздями сотками,залили суперклеем и замуровали в саркофаг из титана,как минимум.
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дорого з титана буде, чугуний гроб і в море, дешево і сердито
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Чекаємо новий свиноруський вброс, про зламану щелесу Овоща.
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Шльопер прокрутив нову аферу. За ніс так буде водити до свого кінця.
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Я понимаю,что дорого.Зато надёжно,а чугун он хрупковатый, коррозии поддаётся быстрее.Да и море жалко,там и так после курортных сезонов дофига говна плавает.😁
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тоді бетоном заляти, надійно і дешево Суддя Дев'ятко оголосив нову дату для останнього слова Януковича: "Зможе виступити як сидячи, так і лежачи" - Цензор.НЕТ 2927
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Да хрен там.Наши,как обычно,большую часть цемента на сторону продадут,а из песка сами знаете сооружения не надёжные получаются...😆
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Мовимо про Януковоща розуміємо ВПХлолала.
Поперше не Овощ керував країною у період своєї каденції,- а ВПХ зі своєю командою.І вирок Овощу це вирок і ВПХлу
А по-друге суд у якому буде приймати участь ВПХ особисто ще по переду, суд над Овощем це "проба пера".
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Судячи з коментарів, останнє слово підсудного має бути таки останнім.
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Якщо путлєр встиг викачати з Овоча Проффесоровича всі вкрадені і вивезені з України бакси, то виходить, що шапкокрад вже нікому не потрібен і перетворився в кандидата на ліквідос.. Це лайно вже нікому не цікаве, навіть плешивому.
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А вот интересно, в подвешенном на гиляке виде Януковищ тоже может поиметь последнее слово?
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Кроме того ЗЭК -Янукович умудрился даже похитить достопримечательности украинской письменности. В бандитской резиденции матёрого ЗЭКА Януковича "Меживорье" активисты обнаружили сборник похищенных раритетных книг, среди которых и первая печатная украинская книга "Апостол" Ивана Федорова" из нее и началось украинское книгопечатание". Богослужебная книга "Апостол", отпечатанная Федоровым в 1574 году во Львове, - старейшая сохранившаяся книга, изданная на территории Украины. Сообщает "Украинская правда". Сбежавший ЗЭК Янукович удирая в лапотную паРашу спасаясь от гнева людей "похитил с собой драгоценности, но в панике бросил древнюю библиотеку. В подтверждение того, что эта книга - оригинал, есть фотографии научной справки Музея книги и книгопечатания Украины, подписанного заместителем директора музея Людмилой Хауха. Оригинальность книги подтверждается научной справкой Музея книги и книгопечатания Украины. Среди памятников украинской печати в Межигорье находится "Минея общая" Иннокентия Гизеля 1680-го года, "Апостол" Михаила Слезки 1654 года, Евангелие 1704 года, и "другие бесценные сокровища украинской письменности". Все книги с соответствующими научными выводами об оригинале. Все эти бесценные книги находились в хранилищах государственных музеев и были просто похищены оттуда для удовлетворения зарвавшегося продажного продажного кацапского холуя матёрого бандита -диктатора теперь матёрого ЗЭКА в бегах скрывающегося во вражеской нам паРаше. ----
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