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 В течение прошедшей недели на пожарах погибли 78 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

В течение прошедшей недели во время пожаров в Украине погибли 78 человек, на водных объектах - 9.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, по данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 2 тыс. 109 чрезвычайных событий, в результате принятых мер спасено 107 человек.

"Ликвидировано 1 тыс. 768 пожаров, спасены на пожарах 100 человек и не допущено уничтожение огнем 665 зданий и 44 ед. техники. На пожарах погибли 78 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 446 тыс. грн.", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года при пожарах в Украине погибли 1471 человек, - ГСЧС

Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 210 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 779 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3097587
 
 
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Я извиняюсь,на водных объектах 9.Это что?Сгорело 9 водных объектов?Или они затонули?Если статья о пожарах,до чого тут водные объекты?Кто у Вас там подбирает новости в ленту?
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Наконец-то приходит реальное понимание что такое струя. И что получается если в нее что-то добавить....творчески (см.манускрипт Войнича) Вот темы амеровской прессы.

Воистину, в этом сценарии Firegeddon так много искусственных элементов, что они не могут быть охвачены в этом отчете. Например, посмотрите на расплавленные металлические крышки концентратора из этого движущегося видео, в котором показаны обугленные тела нескольких людей, попавших в их сжигаемые транспортные средства.
Фотографии в следующей ссылке показывают дорогу в Малибу, которая выгорела, несмотря на то, что не было ничего примечательного, которое могло бы гореть до высоких температур, необходимых для расплавления асфальта и скручивания стальных ограждений. Действительно, как это произошло, если оно не было каким-то образом сгорело сверху мощным пиро-оружием(стиль автора)
Дома невозможно сжигать на земле, и все виды деревьев и других сооружений поблизости остаются полностью нетронутыми пламенем(вспоминаем Грецию, там то же самое). Также невозможно, чтобы транспортные средства были настолько сожжены, что диски автомобилей расплавились в потоки расплавленной жидкости, особенно когда деревья в нескольких футах от них не пострадали от огня!!! Это вааще полная уже ржака.
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Какой бы был шум если бы столько погибло на войне ! Добавьте количество погибших на дорогах страны , от алкоголя, убийств, авто , самоубийств и т.д.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение прошедшей недели на пожарах погибли 78 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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