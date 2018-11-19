Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Так, по данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 2 тыс. 109 чрезвычайных событий, в результате принятых мер спасено 107 человек.
"Ликвидировано 1 тыс. 768 пожаров, спасены на пожарах 100 человек и не допущено уничтожение огнем 665 зданий и 44 ед. техники. На пожарах погибли 78 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 446 тыс. грн.", - сказано в сообщении.
Кроме того, в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 210 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 779 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.
Воистину, в этом сценарии Firegeddon так много искусственных элементов, что они не могут быть охвачены в этом отчете. Например, посмотрите на расплавленные металлические крышки концентратора из этого движущегося видео, в котором показаны обугленные тела нескольких людей, попавших в их сжигаемые транспортные средства.
Фотографии в следующей ссылке показывают дорогу в Малибу, которая выгорела, несмотря на то, что не было ничего примечательного, которое могло бы гореть до высоких температур, необходимых для расплавления асфальта и скручивания стальных ограждений. Действительно, как это произошло, если оно не было каким-то образом сгорело сверху мощным пиро-оружием(стиль автора)
Дома невозможно сжигать на земле, и все виды деревьев и других сооружений поблизости остаются полностью нетронутыми пламенем(вспоминаем Грецию, там то же самое). Также невозможно, чтобы транспортные средства были настолько сожжены, что диски автомобилей расплавились в потоки расплавленной жидкости, особенно когда деревья в нескольких футах от них не пострадали от огня!!! Это вааще полная уже ржака.