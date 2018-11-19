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 Назначение россиянина Прокопчука президентом Интерпола позволит Кремлю усилить преследование неугодных, - Аваков

Возможное назначение представителя Российской Федерации на пост президента Интерпола позволит Кремлю расширить практику использования инструментов Интерпола для преследования политических оппонентов путинского режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на странице в Facebook.

"Генеральная ассамблея решает судьбу Интерпола, отражая очередную гибридную атаку путинского режима. Сегодня открылась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, на которой будут приняты крайне принципиальные решения, которые повлияют на всю мировую систему безопасности. По сути, решается вопрос, останется ли эта крупнейшая Международная организация уголовной полиции верна принципу сотрудничества только по делам об общеуголовных преступлениях и отказе по делам политического, религиозного, расового (этнического) или военного характера, как это записано в ее Уставе", - написал он.

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Аваков отметил, что на пост главы ICPO претендует ветеран МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук.

"И это при том, что путинский режим ведет открытую гибридную войну против значительной части цивилизованного мира. Ведет прямую гибридную войну против Украины, используя, в том числе, такие специфические методы, как контролируемый ФСБ и ГРУ РФ заброс на нашу территорию криминальных авторитетов и организация ОПГ и многочисленных нареканий в адрес России за злоупотребление инструментами Интерпола для политического преследования оппонентов", - написал министр.

"Если Прокопчук станет президентом Интерпола, это позволит российскому режиму еще больше расширить практику использования "красных циркуляров" для ограничения свободы передвижения и преследования неугодных, в интересах одиозного режима", - подчеркнул глава МВД Украины.

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Он выразил убеждение, что мировому сообществу наконец надо признать токсичность режима президента России Владимира Путина и выработать меры профилактики, "а не легализовывать его через посты в руководстве Интерпола".

"Украина, которая первой пострадала от его агрессии и сегодня фактически сдерживает эту агрессию от продвижения дальше в Европу, может и должна быть услышана. Для этого мы плотно работаем на Генеральной ассамблее Интерпола в Дубаи. С помощью наших партнёров, надеемся предотвратить эту очередную гибридную угрозу Украине и всему цивилизованному миру", - написал министр.

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В свою очередь, как сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко, у Украины есть "неопровержимая информация, что Александр Прокопчук, главный кандидат на пост нового президента Интерпола, является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрованным в Интерпол".

"В конце 1980-х годов он был сотрудником первого отдела управления РТ ПГУ КГБ СССР. Работал под прикрытием Института русского языка им.Пушкина. Занимался разработкой перспективной агентуры среди студентов из США и Европы. В 1991 году переведен "американский" отдел первого главного управления КГБ (стратегическая разведка). Во второй половине 1990-х являлся сотрудником резидентуры СВР в Вашингтоне. Занимался шпионажем против США. В 2003 году Прокопчук был переведен в органы МВД РФ в рамках кампании укрепления милиции кадрами из спецслужб. Но он по-прежнему был и остается сотрудником спецслужб РФ", - написал Геращенко.

Нардеп указал, что эта информация "получена от первоисточника, который лично знает и работал с Александром Прокопчуком в разведслужбах СССР и РФ".

Геращенко отметил, что с тех пор, как в 2011 году Прокопчук возглавил российское бюро Интерпола, Россия стала активно использовать эту организацию в качестве инструмента преследования неугодных лиц.

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"Это делалось путем выставления "красных карточек" по сфабрикованным обвинениям на людей, опасных для режима Путина (президента России Владимира Путина. - Ред.), которых потом задерживали по запросам Интерпола. В конце концов это привело к большому скандалу", - напомнил нардеп.

По его словам, если

Прокопчук будет избран президентом Международной полицейской организации, то "это будет означать подчинение Интерпола российским спецслужбам и окончательную дискредитацию этой организации".

"Руководителем Интерпола должен быть представитель нейтрального государства, которое уважает права человека и не ведёт агрессивных войн. Формальным основанием исключения Прокопчука из списка претендентов может стать тот факт, что он скрывает свою связь с разведслужбами России", - добавил он.

Назначение россиянина Прокопчука президентом Интерпола позволит Кремлю усилить преследование неугодных, - Аваков 01

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В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем на своей странице в Facebook указал, что Генассамблея Интерпола будет выбирать нового президента 21 ноября.

"Наиболее вероятно, что им станет тот самый Александр Прокопчук. Избрание представителя России на высший пост в Интерполе будет означать фактический захват этой организации Россией и другими авторитарными режимами. Мы просим неправительственные организации до 12:00 19 ноября подписать текст совместного обращения к делегатам стран-участниц с призывом не допустить избрания представителя России Александра Прокопчука президентом Интерпола", - сообщил Найем.

Назначение россиянина Прокопчука президентом Интерпола позволит Кремлю усилить преследование неугодных, - Аваков 02Назначение россиянина Прокопчука президентом Интерпола позволит Кремлю усилить преследование неугодных, - Аваков 03

Назначение россиянина Прокопчука президентом Интерпола позволит Кремлю усилить преследование неугодных, - Аваков 04

Необходимость в избрании нового главы Интерпола возникла после того, как в октябре пропал глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии он объявился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097586
 
   
 Топ комментарии
 
Я почему то себе представлял Интерпол более весомой организацией до последних двух новостях о ней. Это задержания самого ГЛАВЫ Интерпола в Китае и ВОЗМОЖНОЕ назначение кацапского нквдиста на этот пост...
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Значит нужно выходить с этой гебешной организациии.
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Авакова и К можно понять. Только лыжи навострили чтобы свинтить с награбленным из Украины - а тут на тебе! Возможен розыск интерполом))) Загоняют вас, крыс, в угол)))
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Коли олігарх Аваков роздасть народу свої маєтки - тоді повірю, що він для українського народу працює.....
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Значит нужно выходить с этой гебешной организациии.
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Ну хорошо, выйдем. А дальше что делать? У нас не будет доступа, кого недоимперия объявила в розыск, любой украинец может быть в опасности. Любой!
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Я почему то себе представлял Интерпол более весомой организацией до последних двух новостях о ней. Это задержания самого ГЛАВЫ Интерпола в Китае и ВОЗМОЖНОЕ назначение кацапского нквдиста на этот пост...
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Папередник обвиняется в коррупции так они решили нового назначить из страны где нет коррупции.
Что тут вам не понятно...
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мне все понятно, я писал о том что представлял себе все более значимым...
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С этой организацией,которая отказывается обьявлять в розыск обычных уголовников называя их политическими ( как например Гиркин или Мильчаков,ну какие политические дела у них могут быть в другом государстве,нашли повстанцев) уже давно всем и все должно было быть понятно.
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если она есть, значит это кому то нужно. Если человек в международном розыске его, на основании договоров о совместной правовой помощи и экстрадиции можно и без Интерпола задержать. А если страна типа мордора соседнего, то как видим и Интерпол уже "не поможет"...
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Зато бегом объявляет в розыск действительно политических.
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Аваков напрягся....
И это хорошо.
Это вам не рюкзаки воровать....
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Так какая Авакову разница по чьему запросу выдавать РФ людей с Украины: по запросам ФыСыБы (как ныне) или по запросу Интерпола?
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Наши тоже иногда используют Интерпол для преследования неугодных. Например Гласнер Владимир, на которого дело "лепили на коленке".
Была надежда на то, что Аваков сам был жертвой использования Интерпола не по назначению, и изменит ситуацию. Но он оставил те же кадры, с теми же методами
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кстати, о почему Геращенко при должности не пользуется державной мовой?
Игнор или он просто тупой?

мокшанский ценник - учатся произносить правильно...
Назначение россиянина Прокопчука президентом Интерпола позволит Кремлю усилить преследование неугодных, - Аваков - Цензор.НЕТ 9145

Назначение россиянина Прокопчука президентом Интерпола позволит Кремлю усилить преследование неугодных, - Аваков - Цензор.НЕТ 1264 VASILY MAXIMOV‏ @vasilymaximov 19 ч.19 часов назад
- Скажіть будь ласка, а якій хліб вам потрібен?
- ПАЛЯННИЦА.
- Ну ось, москалику, ти вже і приїхав.

Назначение россиянина Прокопчука президентом Интерпола позволит Кремлю усилить преследование неугодных, - Аваков - Цензор.НЕТ 6312
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справа не в мові чи національності, справа в честі, свідомості....Наш пан у вишиванці на щирій українській не гірше дере останню шкура з такого ж українця-холопа, як і пан-єврей, ча мо й пан-кацап....
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Виамин Павловский - справа не в национальности?

Тогда почему московиты нас градами равняют, а те же белорусы к примеру нет?
Неужели лично путин с шойгу заряжает и стреляет...?
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А чого в першу світову ми з німцями на фронтах воювали, хто туди народ в окопи гнав? А чого нацгвардія як і беркут нині бариг охороняє, може національність?
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Виамин Павловский - вы бы уважаемый прогулялись бы по соц.сетям московитов и почитали бы что они пишут про украинцев.., да взглянули бы (в Гугле найдете) на кладбища ихтамнет руських добровольцев против бендеровцев которые погибли и похоронены по городкам вяликой... - тысячи....

Впрочем.... - не надо..., вам не доказать уже ни чего...
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ти форум почитай на Цензорі - можна подумати що всі українці націоналістами стали......, така ж каша на форумах і в Росії....тільки в зворотну сторону......а простим людям війни до лампочки, матерям загиблих дітей ніякі нацики назад не вернуть, ні українські ні російські......
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Как вас вонючек кремлядских видно)
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Та не хвилюйся, вами також баригами пре - на народ вам начхати: два майдани було - а результату пш...шик!!!! Народу пора читати Маркса та зрозуміти як формується ціна продукту, вартість робочої сили, прибутки бариг - звідси і вся політика танцює, весь націоналізм, всі війни.
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Так Крим захвачували прості росіяни чи регулярна армія у вигляді "зелених чоловічків", селяни бува з тракторів на вертольоти тоді пересіли, купили їх в магазині місцевої сільськогосподарської техніки? Так в Донбасі з градів пуляє селянин з Уралу, який до пуття і не знає воєнної техніки, чи військовий муштрпований росіянин з регулярної армії? Гради також в магазині продаються в Росії, а може і танки?
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Авакова и К можно понять. Только лыжи навострили чтобы свинтить с награбленным из Украины - а тут на тебе! Возможен розыск интерполом))) Загоняют вас, крыс, в угол)))
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И ,при чем здесь авякав ? Чтобы это понимать,не обязатьельно быть министром мвд ))
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Люди продажны по натуре. Весь мир нашпигован агентами мацквы - и эти агенты не россияне. Мацква тратит миллиарды на подкуп должностных лиц во всем мире.
Это спрут. Он - везде. И главное - в Украине. В правительстве, армии, полиции, СБУ-ФСБ.
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ото ж бо, люди недалеко пішли від мавп.....і ніяка національність в тому не винна.....Хапуги були, є і будуть як серед українців, так серед і росіян, так і серед європейців..... -закони природи.....
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Все они одинаковые и во всем виноваты политики.
Здравствуй Надя Савченко.
Правда есть одно пусть маленькое,но очень значимое НО.
Это не украинцы стреляют из украинских градов по российским городам и деревням.
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були б наші бариги такі сильні як російські, то можливо б і стріляли, хто зна.....дали б команду війську, все можливо.....у любого бариги апетит ненажерливий.....
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Если бы да кабы во рту выросли грибы.

Кстати.
Всегда было интересно.
Вот немцы они просто не знали,потому что у них интернета не было,а Гитлер их обманывал.
А что россияне скажут что и они не знали?
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ТАК УБЕРИТЕ ЕГО !!! РОССИЯНЙИ САМИ ТАК ДЕЛАЮТ !!!
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Мало украинских политзаключенных на недоимперии ?! Мало преследуют украинцев, татар в Крыму?! Теперь могут повязать любого,кто неугоден Кремлю, не только украинцев! Это ПОЗОР какой-то,а не Интерпол!
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Ветеран МВД и внешней разведки кацапии "россиянин" Прокопчук? Рашка всегда держалась на украинцах, это знает каждый.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазначение россиянина Прокопчука президентом Интерпола позволит Кремлю усилить преследование неугодных, - Аваков
 
 
 
 
 
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