 Это ударит по карману членов ОСМД, не говоря о предприятиях, - руководитель "Эко патруля" в Днепропетровской области Лампика о росте эконалога

К этому может привести принятие законопроекта, который в 25 раз повышает плату за выбросы СО2 сразу, об этом OBOZREVATEL рассказала Руководитель организации "Эко патруль" в Днепропетровской области Татьяна Лампика.

"Если ОСМД с котельной на данный момент вынуждено платить порядка 20 тыс. грн в год, при увеличении налога в 25 раз это уже будет 500 тыс. в год. А это уже ударит по карману членов ОСМД. Не говоря уже о предприятиях, которые уже сейчас платят 100, 200 тыс. или миллион", - рассказывает эксперт.

При этом полученные средства, по мнению Татьяны Лампики, распределяются неэффективно. Многие местные власти просто держат их на депозитах либо тратят на проведение праздников. В результате собранные средства могут просто "пропасть".

Кроме того, резкое повышение ставки может привести к тенизации мелкого и среднего бизнеса. Предприятия будут скрывать выбросы для того, чтобы не платить огромный взнос, считает эксперт.

По ее словам, крупный бизнес, который продолжит платить, будет вынужден повышать цены на свою продукцию. А это повлияет на их конкурентоспособность на внешних рынках. И если это отобразится на объемах экспорта – пострадает вся страна: сократятся бюджетные поступления, количество валюты в стране.

"В любом случае налоги отображаются в стоимости продукции. Мы выйдем на тот уровень цен, которые существуют у наших соседей, потому что предприятия будут вынуждены повышать цены", - уверена Татьяна Лампика.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение экологического налога в 25 раз приведет к сокращению темпов работы предприятий и ударит по экономике Украины.