 Это ударит по карману членов ОСМД, не говоря о предприятиях, - руководитель "Эко патруля" в Днепропетровской области Лампика о росте эконалога

К этому может привести принятие законопроекта, который в 25 раз повышает плату за выбросы СО2 сразу, об этом OBOZREVATEL рассказала Руководитель организации "Эко патруль" в Днепропетровской области Татьяна Лампика.
"Если ОСМД с котельной на данный момент вынуждено платить порядка 20 тыс. грн в год, при увеличении налога в 25 раз это уже будет 500 тыс. в год. А это уже ударит по карману членов ОСМД. Не говоря уже о предприятиях, которые уже сейчас платят 100, 200 тыс. или миллион", - рассказывает эксперт.
При этом полученные средства, по мнению Татьяны Лампики, распределяются неэффективно. Многие местные власти просто держат их на депозитах либо тратят на проведение праздников. В результате собранные средства могут просто "пропасть".
Кроме того, резкое повышение ставки может привести к тенизации мелкого и среднего бизнеса. Предприятия будут скрывать выбросы для того, чтобы не платить огромный взнос, считает эксперт.
По ее словам, крупный бизнес, который продолжит платить, будет вынужден повышать цены на свою продукцию. А это повлияет на их конкурентоспособность на внешних рынках. И если это отобразится на объемах экспорта – пострадает вся страна: сократятся бюджетные поступления, количество валюты в стране.
"В любом случае налоги отображаются в стоимости продукции. Мы выйдем на тот уровень цен, которые существуют у наших соседей, потому что предприятия будут вынуждены повышать цены", - уверена Татьяна Лампика.
Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение экологического налога в 25 раз приведет к сокращению темпов работы предприятий и ударит по экономике Украины.
-Росія, що перебуває під "жорсткими міжнародними санкціями" здійснила запозичення на надзвичайно вигідних умовах -"Доходность выпуска евробондов "Газпрома" составила 2,95%."
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/investory-iz-velikobritanii-kupili-30-novyh-evrobondov-gazproma-516876.html
-А Україна, якій "допомагає весь цивілізований світ" розмістила євробонди зі ставкою доходності запозичень під 9,75% річних.
Я НЕ КОМЕНТУЮ! Думаю всім все ясно...
Любые доходы от любого закона могут использоваться в персональное благо властей,
-бороться нужно с этим, но не помогать заводам ахметова дымить и дальше
В 25 раз налог повысить！В 25！
ОДИН РАЗ
ОДИН РАЗ
ОДИН РАЗ то....
Эконалог взимается с размытой базы (с воздуха), а субъектом являются в т.ч. бесприбыльные организации и лица. Т.е. данное явление не имеет экономического смысла, зато имеет ярко выраженный коррупционный.
Т.е., прикрываясь десятками мелких котельных, стоит и дальше позволить прибыльным "ахметовским и Ко" предприятиям за нынешние "относительные копейки" продолжать основательно и законно дымить?
При "нулевом" налоге на индивидуальные котельные легко ВЕЗДЕ достичь той же "кристальной" чистоты воздуха, что и в Мариаполе с Запорожьем.
Или все же лучше подкорректировать проект закона в части ставок для бесприбыльных организаций и лиц?
Классно рассуждать о "дебильности закона", игнорируя реалии и число смертей по причине состояния среды... Лучше ни хрена не делать, оставить как есть. В экономике, в здравохранении, в экологии, итд.
Смысл данного закона в том, чтобы таки заставить хозяина поставить фильтры, как и во всем развитом мире - дешевле обойдется. Ныне же, заплатил копейки(относительно) налога и на законных основаниях продолжай дымить. К примеру, та же ахметовская «Запорожсталь» - главный загрязнитель окружающий среды в Запорожской области и один из главнейших источников техногенной нагрузки в Украине. То же в Мариуполе. Итд.
29 сентября в Мариуполе провели массовую акцию «Хочу дышать». Жители города по-прежнему пытаются привлечь внимания сообщества и международных партнеров к бесконтрольным выбросам металлургических гигантов, которые принадлежат олигарху Ахметову. Протест поддержали жители Кривого Рога и Запорожья.
В конце сентября лаборатория зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы - в 1,89 раза, оксида азота - в 5,5 раз, диоксида азота - в 5,1 раза, оксида углерода - в 1,51 раза, пыли фракции РМ2,5 - 7,73 раза, пыли фракции РМ10 - в 4 раза.
Да, есть вопрос как будут использованы собранные в случае его принятия, деньги - но это ОБЩИЙ вопрос с ЛЮБЫМИ налогами в Украине, и этот вопрос - глобальная проблема коррупции.
что это за вброс?
Или пойдет отдельным налогом?
Молодцы, налог на воздух - не кошерно. А на углекислый газ - в самый раз.