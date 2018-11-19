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 Политика Украины
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Все про:налоги (2510) экология (1041) экономика (3466)

 Это ударит по карману членов ОСМД, не говоря о предприятиях, - руководитель "Эко патруля" в Днепропетровской области Лампика о росте эконалога

В Украине может значительно подорожать отопление для Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) с котельными и вырасти цены на продукции части предприятий.

К этому может привести принятие законопроекта, который в 25 раз повышает плату за выбросы СО2 сразу, об этом OBOZREVATEL рассказала Руководитель организации "Эко патруль" в Днепропетровской области Татьяна Лампика.

"Если ОСМД с котельной на данный момент вынуждено платить порядка 20 тыс. грн в год, при увеличении налога в 25 раз это уже будет 500 тыс. в год. А это уже ударит по карману членов ОСМД. Не говоря уже о предприятиях, которые уже сейчас платят 100, 200 тыс. или миллион", - рассказывает эксперт.

При этом полученные средства, по мнению Татьяны Лампики, распределяются неэффективно. Многие местные власти просто держат их на депозитах либо тратят на проведение праздников. В результате собранные средства могут просто "пропасть".

Кроме того, резкое повышение ставки может привести к тенизации мелкого и среднего бизнеса. Предприятия будут скрывать выбросы для того, чтобы не платить огромный взнос, считает эксперт.

По ее словам, крупный бизнес, который продолжит платить, будет вынужден повышать цены на свою продукцию. А это повлияет на их конкурентоспособность на внешних рынках. И если это отобразится на объемах экспорта – пострадает вся страна: сократятся бюджетные поступления, количество валюты в стране.

"В любом случае налоги отображаются в стоимости продукции. Мы выйдем на тот уровень цен, которые существуют у наших соседей, потому что предприятия будут вынуждены повышать цены", - уверена Татьяна Лампика.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение экологического налога в 25 раз приведет к сокращению темпов работы предприятий и ударит по экономике Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3097585
 
   
 Топ комментарии
 
Странно было бы если бы что то дешевело и оптимизировалось. Роттердам +, Дюссельдорф Хаб есть....Теперь ещё по сказке о Чиполлино...об эколологии типа "заботимся".... Воздух +++.......
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Тю. Так в Украине ЛЮБОЕ законодательное телодвижение направлено на то, чтобы ещё глубже засунуть руку в карман населения.
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Странно было бы если бы что то дешевело и оптимизировалось. Роттердам +, Дюссельдорф Хаб есть....Теперь ещё по сказке о Чиполлино...об эколологии типа "заботимся".... Воздух +++.......
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Докази корупційності оборудок влади при зовнішніх запозиченнях:

-Росія, що перебуває під "жорсткими міжнародними санкціями" здійснила запозичення на надзвичайно вигідних умовах -"Доходность выпуска евробондов "Газпрома" составила 2,95%."
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/investory-iz-velikobritanii-kupili-30-novyh-evrobondov-gazproma-516876.html
-А Україна, якій "допомагає весь цивілізований світ" розмістила євробонди зі ставкою доходності запозичень під 9,75% річних.
Я НЕ КОМЕНТУЮ! Думаю всім все ясно...
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Верно пишете. Но это вопрос глобальной коррупции, никак не экологии.
Любые доходы от любого закона могут использоваться в персональное благо властей,
-бороться нужно с этим, но не помогать заводам ахметова дымить и дальше
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По какой доходности их ПОКУПАЛИ, по такой и продали. Вапросы?
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Тю. Так в Украине ЛЮБОЕ законодательное телодвижение направлено на то, чтобы ещё глубже засунуть руку в карман населения.
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Киотские деньги где, мародеры？
В 25 раз налог повысить！В 25！
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а делов перестрелять и повесить барыг шоколадных и вкупе с бандой
ОДИН РАЗ
ОДИН РАЗ
ОДИН РАЗ то....
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а чего ж ты не стреляешь? я тебе так и быть патроны подносить буду.
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Какой смысл в эконалоге? Например предприятие не поставило фильтры, травит годами окружающих, но платит эконалог - хорошо, а отравленным людям что с того?
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Давайте, не путать штраф с налогом. Штраф - за залёт. Налог - перераспределение прибыли в пользу государства.
Эконалог взимается с размытой базы (с воздуха), а субъектом являются в т.ч. бесприбыльные организации и лица. Т.е. данное явление не имеет экономического смысла, зато имеет ярко выраженный коррупционный.
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И много таких ОСМД с собственными котельными в стране?
Т.е., прикрываясь десятками мелких котельных, стоит и дальше позволить прибыльным "ахметовским и Ко" предприятиям за нынешние "относительные копейки" продолжать основательно и законно дымить?
При "нулевом" налоге на индивидуальные котельные легко ВЕЗДЕ достичь той же "кристальной" чистоты воздуха, что и в Мариаполе с Запорожьем.
Или все же лучше подкорректировать проект закона в части ставок для бесприбыльных организаций и лиц?
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"Сытый голодного не понимает"(с)
Классно рассуждать о "дебильности закона", игнорируя реалии и число смертей по причине состояния среды... Лучше ни хрена не делать, оставить как есть. В экономике, в здравохранении, в экологии, итд.
Смысл данного закона в том, чтобы таки заставить хозяина поставить фильтры, как и во всем развитом мире - дешевле обойдется. Ныне же, заплатил копейки(относительно) налога и на законных основаниях продолжай дымить. К примеру, та же ахметовская «Запорожсталь» - главный загрязнитель окружающий среды в Запорожской области и один из главнейших источников техногенной нагрузки в Украине. То же в Мариуполе. Итд.

29 сентября в Мариуполе провели массовую акцию «Хочу дышать». Жители города по-прежнему пытаются привлечь внимания сообщества и международных партнеров к бесконтрольным выбросам металлургических гигантов, которые принадлежат олигарху Ахметову. Протест поддержали жители Кривого Рога и Запорожья.
В конце сентября лаборатория зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы - в 1,89 раза, оксида азота - в 5,5 раз, диоксида азота - в 5,1 раза, оксида углерода - в 1,51 раза, пыли фракции РМ2,5 - 7,73 раза, пыли фракции РМ10 - в 4 раза.
Да, есть вопрос как будут использованы собранные в случае его принятия, деньги - но это ОБЩИЙ вопрос с ЛЮБЫМИ налогами в Украине, и этот вопрос - глобальная проблема коррупции.
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Ну так и что - заставили Запорожсталь или в Мариуполе фильтры поставить? Или предприятия годами платят эко-налоги-штрафы? Глупо, видимо, в Мариополе было выходить на акцию протеста - в бюджет то деньги идут, от травли окружающих!, что людям еще надо?
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Пора Осббэшникам на крышах и балконах ставить солнечные панели и переделывать системы отопления и электрообеспечения.Так палюбэ дешевле выйдет.Почему они так не делают?Раз вложились и навсегда забили болт на этих ненасытных энэргетиков всех мастей.А потом и самим излишками можно торговать.Неужели нет ни одного инженера способного создать план переоборудования?И тогда сразу начнут падать тарифы на газ,на свет.
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Введут налоги за пльзование солнцем и ветром )😨
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А зимой что делать с солнечными панелями?
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Чистить,как во всём мире.На крайняк теплонасосы ставить и соединять в одну систему,как везде это делают.У нас же не вечная мерзлота и полярной ночи по 6 месяцев в году нет.
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Вариант.А потом ещё и налог на попердеть можно вводить.Вон поголовье коров пытаются сократить во всём мире,они якобы своими пуками озоновую дыру над полюсами пропердели...гггыыыггыы.😂
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какой еще эконалог? у нас осбб. мы ничего не платим.
что это за вброс?
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у вашего осбб собственная котельня или вы получаете тепло от сторонней организации?
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А учитывать СО2 выдыхаемый жильцами приплюсовали?
Или пойдет отдельным налогом?
Молодцы, налог на воздух - не кошерно. А на углекислый газ - в самый раз.
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ЧТО вы обсуждаете? КТО автор законопроекта? ЧТО написано в пояснительной записке к нему?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто ударит по карману членов ОСМД, не говоря о предприятиях, - руководитель "Эко патруля" в Днепропетровской области Лампика о росте эконалога
 
 
 
 
 
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