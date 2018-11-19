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 На 7 улицах столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал". СПИСОК

19 ноября жителям 7 улиц Киева отключили воду из-за повреждения сети холодного водоснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

По состоянию на 10:00 19 ноября ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - сказано в сообщении.

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Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам:
пр-т. Победы, 23А;
пер. Ипсилантиевский, 3, 5;
ул. Григоровича-Барского, 4,5;
пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;
ул. Шевченко, с 1 по 42;
пер. Ярослава Хомова, 14А, 44В;
ул. Борщаговская, 126.

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Как отметили в "Киевводоканале", ориентировочный срок ликвидации повреждений - 1 сутки. 

На 7 улицах столицы отключили холодную воду из-за аварии, - Киевводоканал 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097580
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
щас нам расскажут, что необходимо бить индивидуальные скважины и копать колодцы..
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Слушать уже не охота. Охота по губам уже бить. Ботинком.
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Fobos - ага...

Начни перемены и реформы с себя.... - подмети улицу и убери свой подъезд...
И не отвлекайся на офшоры серьезных дядей...
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Нужно платить и экономить-вот и вся философия
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Платили, экономили, а воду взяли и отключили. На 7 вулицях столиці відключили холодну воду через аварію, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 4984
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Значит мало платили и мало экономили.-вот и вся филоссофия
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Это как раз европейские ценности,при советах было так-платишь копейки и берёшь сколько нужно.
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Водоснабжение, отопление, горячая вода, электроснабжение - общенациональные бедствия, ведущие к техногенным катастрофам! Интересно, а Нью Йорке, в топ новостях рассказывают о "порыве трубы"?
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на гарлеме и бронксе - этим занимаются владельцы
ДеБлазио и тем более трамп этим не занимается - если сам начнет откручивать вентили - его свезут в бельвью подлечится На 7 вулицях столиці відключили холодну воду через аварію, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 419
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у пломбосрывателя прибавляется работы и прибавляется.
Состояние дел говорит, что до апреля может и загнуться, срывая пломбы
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Убогая власть парашенко. Пора его сбрасывать. Это уже даже не смешно.
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это норма - рыжему таракану алики киевские ему глубоко фиолетовые
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Ага сразу Порошенко виноват, а то что попередники все разворовали не кого не смущает? Упс... Петро Порошенко и был попередником
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНа 7 улицах столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал". СПИСОК
 
 
 
 
 
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