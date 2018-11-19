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Все про:Facebook (244) Европарламент (1332) США (14424) социальные сети (456)

 Национальный демократический институт США и депутаты Европарламента призывают Facebook открыть офис в Украине

Представители американского Национального демократического института (NDI) и депутаты Европарламента призвали американскую компанию Facebook открыть офис в Украине накануне парламентских и президентских выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом шла речь 17 ноября на совместной пресс-конференции в Киеве, которую транслировал Украинский кризисный медиацентр.

Президент NDI Дерек Митчелл отметил, что собеседники миссии в Украине неоднократно отмечали важность предстоящих президентских выборов и риск вмешательства в предвыборные процессы со стороны РФ. Президент NDI отметил, что российская сторона может усиливать общественные противоречия благодаря социальным сетям вроде Facebook.

"Именно поэтому мы открыто призываем Facebook иметь свой офис не только в Москве, но и в Киеве: с украиноязычными сотрудниками, с людьми, которые 24 часа в сутки и семь дней в неделю работают в режиме оперативного реагирования", – подчеркнул он.

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Митчелл добавил, что Facebook уже имеет подобный опыт во время промежуточных выборов в американский Конгресс и во время избирательной гонки в других странах.

Весной 2015 года в связи с массовой блокировкой проукраинских пользователей, группа "Украинский Фейсбук" просила основателя Facebook Марка Цукерберга создать украинскую администрацию. Президент Украины Петр Порошенко обращался к Цукербергу с просьбой открыть украинское представительство компании.

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Цукерберг заявил, что спорные посты, за которые банили украинских пользователей, были удалены правильно, поскольку использовался "язык вражды". Он ответил также, что украинский сегмент соцсети модерирует офис в Ирландии, а вопрос открытия представительства социальной сети в Украине может быть рассмотрен со временем.

В октябре 2018 года Facebook объявил конкурс на должность менеджера по публичной политике для Украины. Менеджер будет работать в офисе Facebook в Варшаве.

Количество украинских пользователей Facebook в начале 2018 достигло 11 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3097575
 
   
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Гройсман замовив депутатам Wi-Fi майже за 15 мільйонів, засекретивши ціни.....
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але в тебе, зубожілого, є свої канали, тому ти знаєш ці засекречені дані🦌
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люмпени кремлЮлі залишаться без підтримки Лахти. а охлос тімашенки тупий до непристойності, самостійно пропагандструбувати не зможуть😁
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Как же тогда йуля будет себя втюхивать лохторату?😮
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Не треба нам фЫзбучного охвісу. Ліваки, які ним керують, вже почали шалено цензурувати в ньому людей з консервативними поглядами. Під виглядом боротьби з рос. впливом (?!) у нас також спробують запровадити жорстку цензуру. За будь-яке нетолерантне слово проти феміністок, представників лгбт-свиноти та людей правильної національності будуть нещадно банити, як це зараз відбувається в західному світі.
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Так, у европах гейдиктатура. Але попри це, хай буде хоча б не мокшанський офіс. А з тою лівацькою диктатурою якось боротимемося. Воно, бач, як... Західний світ замилив очі лжедемократією у вигляді свобот збоченцям. І під цим соусом прекрасно замаскував повну залежність простої людини від банківської системи. Спробуйте відкрити рахунок у будь якому европейському банку без декларації доходів, навіть мізерних. А без рахунку у банку ви не зможете оплатити ні телефонній компанії, ні інтернет, воду газ, світло. Повна залежність. Маєш бути чиїмось рабом. Це ще гірше ніж було при совєтах. Задекларував доходи-плати 20 відсотків з них у державу. 20, Карл!
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Давно пора! ФБ под кацапским модерированием - мерзкое говно!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНациональный демократический институт США и депутаты Европарламента призывают Facebook открыть офис в Украине
 
 
 
 
 
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