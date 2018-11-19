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 Для России очень важно склонить Турцию к смягчению позиции по Крыму, - Чубаров. ДОКУМЕНТ

РФ не оставляет попыток разорвать солидарность государств в поддержке ими территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно-признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

"Москва, несмотря на всяческие провалы, не оставляет попыток прорвать солидарность государств в поддержке ими территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно-признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Разумеется, для Москвы особо важным представляется склонение руководства Турции к смягчению ее позиции по Крыму", - написал он.

По словам Чубарова, в числе множества ухищрений, предпринимаемых Москвой, в частности МИД РФ, в последние год-полтора есть тема проведения "дней крымскотатарской культуры в Турции": "Особая фишка состоит в том, что Москва пытается "сторонами " данного действа с российской стороны пропихнуть незаконные органы российской оккупационной власти в Крыму, а с турецкой стороны – всячески поддерживаемый Россией зарегистрированный в Анкаре "фонд развития Крыма" во главе с неким Унвером Сель".

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Он подчеркнул, что предыдущие две попытки Москвы были "решительно отведены/отклонены Анкарой": "Сейчас же Москва приступила к третьей попытке".

"Мы же решили в несколько приемов разместить часть информации, ставшей известной благодаря нашим источникам в недрах российской дипломатии.
Сразу оговоримся, что нами сохранены стиль и терминология российских документов, за исключением неправильного написания (через дефис) оккупантами названия крымских татар", - написал Чубаров и обнародовал посвященные этому вопросу документы.

Для России очень важно склонить Турцию к смягчению позиции по Крыму, - Чубаров 01
Для России очень важно склонить Турцию к смягчению позиции по Крыму, - Чубаров 02
Для России очень важно склонить Турцию к смягчению позиции по Крыму, - Чубаров 03

Для России очень важно склонить Турцию к смягчению позиции по Крыму, - Чубаров 04

Для России очень важно склонить Турцию к смягчению позиции по Крыму, - Чубаров 05

Для России очень важно склонить Турцию к смягчению позиции по Крыму, - Чубаров 06
Фото: Чубаров/Facebook

Для России очень важно склонить Турцию к смягчению позиции по Крыму, - Чубаров 07

Источник: https://censor.net.ua/n3097573
 
 
 Топ комментарии
 
Microsoft уходит из России?

Для России очень важно склонить Турцию к смягчению позиции по Крыму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5451

Уже сегодня на официальном сайте Microsoft нельзя купить Office, с ошибкой завершаются попытки приобрести Windows, сняты с продаж консоли Xbox и игры для них. В Microsoft Store (в том числе для Windows 10) установлены цены в долларах на игры, предлагаемые Microsoft Studios. Обладатели игровых консолей поддержку могут получить только на английском языке.

Объяснить происходящее нетрудно: в США готовится к запуску очередной пакет санкций в отношении Российской Федерации. Скорее всего товарооборот между странами сократится до минимального и редмондовцы будут вынуждены свернуть большую часть своего бизнеса в России. Вряд ли стоит ждать полного отказа Microsoft от нашего рынка, но теперь при приобретении и использовании её продуктов нам с вами придётся иметь дело только с посредниками в лице крупнейших торговых сетей.

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А якщо кримські татари читали на Цензорі висловлювання деяких ... про те, що вони усі зрадники?
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Баришня просют Ердогана змягчити позу. А чим ця поза незручна?😕😕😕
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Microsoft уходит из России?

Для России очень важно склонить Турцию к смягчению позиции по Крыму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5451

Уже сегодня на официальном сайте Microsoft нельзя купить Office, с ошибкой завершаются попытки приобрести Windows, сняты с продаж консоли Xbox и игры для них. В Microsoft Store (в том числе для Windows 10) установлены цены в долларах на игры, предлагаемые Microsoft Studios. Обладатели игровых консолей поддержку могут получить только на английском языке.

Объяснить происходящее нетрудно: в США готовится к запуску очередной пакет санкций в отношении Российской Федерации. Скорее всего товарооборот между странами сократится до минимального и редмондовцы будут вынуждены свернуть большую часть своего бизнеса в России. Вряд ли стоит ждать полного отказа Microsoft от нашего рынка, но теперь при приобретении и использовании её продуктов нам с вами придётся иметь дело только с посредниками в лице крупнейших торговых сетей.

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"крупнейший современный турецкий историк, крымский татарин, занимает в целом объективную позицию по Крыму"
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Тобто цей історик "крупнейший" Для Росії дуже важливо схилити Туреччину до пом'якшення позиції щодо Криму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2851 та ще хтось оцінює його позицію по Криму у росії та визначає де об'єктивна і не об'єктивна позиція.
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дипломатично робота з боку України повинна бути!
один в полі не воїн, навіть коли він пап! Для Росії дуже важливо схилити Туреччину до пом'якшення позиції щодо Криму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4349
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А якщо кримські татари читали на Цензорі висловлювання деяких ... про те, що вони усі зрадники?
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Алі, я не про те, чи в вас все, що не про чоколят)) - зрада?!
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Для России важно склонить Турцию к смягчению позиции по Крыму, - Турции нужно помнить историю когда Польша и Московия поделила Украину,то со временем Польша потеряла свою независимость, московской Орде всегда всего мало,она может помимо Чёрного моря контролировать и Босфор
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У Туреччині це пам'ятають, а також ніхто не забув 350 років війни та депортації кримських татар.
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Ребятки, всё намного проще... Это политика... Граждане Турции - избиратели, "электорат", независимо от национальной принадлежности. В Турции проживает более полумиллиона людей, идентифицирующими себя именно "къырымлы". Одни сбежали при "покорении Крыма" Екатериной, другие - позже. Многие - вообще во Вторую Мировую... И в их семьях помнят, КТО изгнал их с Родины... И Эрдоган, со своими последователями, это помнит... И министр иностранных дел Турции, помнит, что он - "къырымлы"... Так что Чубаров "не дурак" - держит "нос по ветру"...
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Баришня просют Ердогана змягчити позу. А чим ця поза незручна?😕😕😕
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Турція курортна зона росіян ,розрахована на російських туристів і їхні гроші , як і продажа Росією ракетних комплексів ,так що Росія вже зробила Туреччину залежною...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля России очень важно склонить Турцию к смягчению позиции по Крыму, - Чубаров. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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