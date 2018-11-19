 Объединительный собор Украинской церкви будет проведен в декабре, - Вселенский патриархат

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Вселенской патриархии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на cerkvarium.org.

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"Пока идет процесс подготовки Святого Совета Православной Церкви Украины, конкретная дата в декабре 2018 года будет представлена ​​для подтверждения и объявления Святым и Священным Синодом Вселенского Патриархата", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.