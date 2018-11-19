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 Объединительный собор Украинской церкви будет проведен в декабре, - Вселенский патриархат

В ходе подготовки Священного Синода 27-29 ноября 2018 года Константинопольский Патриархат повторяет свое священное решение о предоставлении томоса Автокефальной православной церкви Украины.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Вселенской патриархии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на cerkvarium.org.

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"Пока идет процесс подготовки Святого Совета Православной Церкви Украины, конкретная дата в декабре 2018 года будет представлена ​​для подтверждения и объявления Святым и Священным Синодом Вселенского Патриархата", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3097568
 
   
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Сейчас йулина вата путина зраду обнаружит, а Igor L научит как правильно Соборы проводить😁
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В оригинале нет ни одного слова об украинской церкви. Речь идет только о Православной церкви в Украине, впрочем после того как почти официально объявлено что власть ворует у украинцев только чтобы нагадить русским уже ничего не удивляет. Отдали украинский собор иностранцам чтобы нагадить русскими, не будет украинской церкви и плевать всем, лишь бы копеечку ботам отвалили.
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"Нагадить русским"? Что-то новое. Небось, и защитники Украины "гадят русским", чтобы только не пустить их в Украину с их рюзге миром?
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Не старайся приплести к тупому воровству народ, и тем более солдат, солдаты не воруют. В отличие "Нынешняя власть вынуждена воровать, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск, - Волох".
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Посіпаки бариг запрацювали - пішли перші хрести як спомин по свободі думки на форумі
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Та не стидайтесь, панове, і так люди знають, що на форумі Цензора свободи думки не має - назва сама за себе говорить - ЦЕНЗОР
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Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. В обед деньги, после ужина стулья. В декабре деньги, в январе стулья. В феврале деньги, в марте стулья....
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"Архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, архиепископ Тельмисский Иов (Геча) заявил, что новая церковь в Украине будет называться "Православная церковь в Украине".
"Не "Украинская православная церковь", потому что церковь является единой… Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству. (…) Новая церковь будет называться по-другому - "Православная церковь в Украине", - рассказал архиепископ."

А вот о том к какому патриархату будет относиться эта церковь, наверное - специально умалчивают.
"Потом сюльплиз будет" Об'єднавчий собор Української церкви буде проведено в грудні, - Вселенський патріархат - Цензор.НЕТ 8811
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Лично мне - лишь бы не московитский патриархат.
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- Эй, оппоненты Варфоломея,
Мы - патриарх всей России Кирилл.
Наш общий враг, грех папизма лелея,
Томосом Киев, как змей, соблазнил.

Свалим фанарцев в навоз, не робея,
Словом и баксом! Даст Путин нам сил!
Эй, оппоненты Варфоломея,
Мы - патриарх всей России Кирилл!

- Слышим! Внесли тебя в списки, Кирилл,
Гостя желанного! Встрече радея,
Чан золотой Сатана замутил.
Ждут тя поленья, под золотом тлея:
Мы - оппоненты Варфоломея!
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Киевский патриархат был создан без участия Москвы и никак не контактировал с ней, Украинская автокефальная церковь была создана без участия Москвы, более того она получила Томос с согласия Константинополя. Теперь уже не будет ни Киевского патриархата ни украинской православной церкви. Будет неизвестно чья церковь в Украине. У порохоботов все, что связано с воровством и грабежом страны русские виноваты, украинская власть ворует чтобы противостоять русским. Вы блин вообще мозгами на фоне тотального воровства поехали, дебилы однотуровые. "Нынешняя власть вынуждена воровать, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск, - Волох"
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Ты хоть сам понял, что нашкрябал здесь?
Злоба мозги тебе затмила.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОбъединительный собор Украинской церкви будет проведен в декабре, - Вселенский патриархат
 
 
 
 
 
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