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Все про:Минфин (1245) увольнение (1485) Гройсман (4436) Данилюк Александр (293) ГФС (2895)

 У нас с Гройсманом столкнулись позиции по реформированию ГФС: он срывал мои инициативы с целью сохранить свой "коммерческий интерес", - Данилюк о причинах его увольнения

Катализатором увольнения Александра Данилюка с поста главы Минфина стал конфликт с премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за различных позиций по реформированию Государственной фискальной службы.

Об этом сообщил в интервью Украинской правде экс-министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, что стало катализатором его увольнения Данилюк ответил: "У нас столкнулись позиции с премьер-министром по реформированию Государственной фискальной службы. Премьер постоянно вмешивался в мою сферу ответственности, срывал мои инициативы, с целью сохранить свой (и не только) "коммерческий интерес" в этом государственном учреждении. После того как я расчистил от коррупции сферу возмещения НДС, в результате которой конкретные люди потеряли конкретные миллиардные коррупционные доходы, делалось все возможное, чтобы не дать мне двигаться дальше. Ведь в ГФС сидят "свои" люди, которые делают "правильные" вещи. Поэтому премьер сделал все возможное , чтобы я оставил должность".

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Источник: https://censor.net.ua/n3097566
 
 
 Топ комментарии
 
Еволюція порохоботів:
2014-й. Почни з себе помий підїзд,прибери сміття, не давай хабарів.
2018-й.Хто не краде,той егент крємля.
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У порохометодичку добавлено новий розділ: «Воровать - Кремлю противостоять»
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бла бла бла. А просто остаться и заставить его уйти с поста?
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блаблабла,давай если начальник захочет тебя уволить, не только останешься на работе но и уволишь его самого.
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извините, но глава Минфина далеко не пешка.
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как оказалось, в правительстве Гройсмана - пешка.
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если все у него пешки, тогда он голый король.
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А тем, кто после увольнения или задержания становятся неожиданно патриотами с кучей компромата, не жмёт?
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Клан, где Гросьман представитель, не прогинается под клан Данилюка..то есть..а нам что с того
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Этот листик нужно подшить в Дело для Антикоррупционного Суда.
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Об этом сообщил в интервью Украинской правде экс-министр финансов Александр Данилюк,

Понятно? Украинской правде. На заборе бы ещё написал. А почему не в САП? Не в НАБУ?
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Отже, українська корупція це: 1) конкуренція можливостей та політиків, яка дозволяє уникнути авторитаризму; 2) можливість одержувати кошти на інформаційне протистояння з Росією та "олігархами"; 3) можливість проводити у ВР правильні закони на благо країни, купуючи депутатів.

Україну врятує корупція! (елітний порохобот)
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Это ещё и таможня молчит пока. В Одессе уже даже анекдоты ходят про гройсмана и целью его частых визитов в Одессу
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ГФС, это и есть таможня. Когда сливали воедино налоговую и таможню то, таможенные начальники выкупили все руководящие места в ГФС (у налоговиков бабла не хватило на руководящие должностя), а по мелочи так больше налоговиков осталося. Вот и вся рехворма №8.
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Давай подробней про "коммерческий интерес". Блин, мы чертовски толерантны называя воровство так красиво)
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Министры друг друга обвиняют в корупционеры,а где прокуратура,НАБу,САБу и прочие органы?
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Хто не бере хабарі - той агент Кремля!
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Еволюція порохоботів:
2014-й. Почни з себе помий підїзд,прибери сміття, не давай хабарів.
2018-й.Хто не краде,той егент крємля.
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Гройсман вскрылся окончательно, когда ещё приезжал в Одессу и вместе с одеялоносцем насировым 'позорили' Юлю Марушевскую
Поэтому , верю: что гройсман имеет коммерческий интерес везде. Этот Остап мимо денег не пройдёт
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Головні спонсори інформаційної битви прти кремля:

У нас із Гройсманом зіткнулися позиції щодо реформування ДФС: він зривав мої ініціативи з метою зберегти свій "комерційний інтерес", - Данилюк про причини його звільнення - Цензор.НЕТ 8199
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***
печально, но законы принимают те, кто должен принимать таблетки
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У порохометодичку добавлено новий розділ: «Воровать - Кремлю противостоять»
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Тогда как не крути получается что Петручио главный борцун с крымлем в Укпаине Не лохи гибнущие и мерзнущие в окопах а его воровитая челядб противостоят х\\у причем мощно ибо воруют денно и нощно Во как
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и вот казалось бы..... при чем тут Петя?
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Начинаются веселые времена и запасаемся поп-корном! Сейчас эти клоуны друг друга будут валить перед неизбежным наказанием!!!
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Мне пишут, что "критиковать власти, которые даже врут про реформы и евроинтеграцию нельзя потому, что это их дискредитирует и на руку Кремлю"..
Т.е собственное воровство и враньё властей их самих не дискредитирует, а то, что я этим недоволен и говорю об этом - дискредитирует?
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Там просто сошлися в клинче личные интересы старых таможенников и Гнойсмана. В корыте уже давно для всех не хватает, а жить то в Испании или Италии хочется уже сегодня. Жадность давит "элиту".
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Самые удивительные чудеса случаются перед Рождеством и перед выборами.
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"...с целью сохранить свой "коммерческий интерес"
А кто-нибудь сомневался?
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пока одна собака просто гавкает в небо...другая успевает из обеих мисок пожрать
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Так у Гроси же коммерческий интерес только с целью борьбы с кремлем, он только на это и тратит полученные барыши.))
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з метою зберегти свій (і не тільки) "комерційний інтерес" в цій державній установі. ПДжерело:https://ua.censor.net.ua/n3097566

де заява в НАБУ? де заява в Генпрокуратуру???
немає??? нах туда ---->
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Продан ещё не продан, а Данилюк уже купился...
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Хто би сумнівався - коли гройсмани злітають у владу, то з єдиною метою - брати без просу. Така у них ідеологія-релігія.
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Банальная разборка
из-за бабы пошел молдаванин о Гроси лесом

7 июня 2018 года Верховная рада проголосовала за представление об увольнении Данилюка, подписанное премьер-министром Владимиром Гройсманом. 23 мая на заседании правительства Данилюк поссорился с Гройсманом по поводу кадровой политики. Данилюк хотел видеть на должности заместителя министра финансов по вопросам таможенной политики Яну Бугримову. Впоследствии Данилюк написал письмо к странам «Большой семёрки», в котором подчеркнул своё право самостоятельно формировать команду министерства, без согласования с премьер-министром или президентом. Гройсман расценил этот шаг как нарушение субординации и обвинил Данилюка в «антигосударственных действиях»[5][6].
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Отчасти Гройсман прав. Согласно новой порохоботской доктрине, кто больше ворует, тот больший патриот.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас с Гройсманом столкнулись позиции по реформированию ГФС: он срывал мои инициативы с целью сохранить свой "коммерческий интерес", - Данилюк о причинах его увольнения
 
 
 
 
 
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