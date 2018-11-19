 У нас с Гройсманом столкнулись позиции по реформированию ГФС: он срывал мои инициативы с целью сохранить свой "коммерческий интерес", - Данилюк о причинах его увольнения

Об этом сообщил в интервью Украинской правде экс-министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о том, что стало катализатором его увольнения Данилюк ответил: "У нас столкнулись позиции с премьер-министром по реформированию Государственной фискальной службы. Премьер постоянно вмешивался в мою сферу ответственности, срывал мои инициативы, с целью сохранить свой (и не только) "коммерческий интерес" в этом государственном учреждении. После того как я расчистил от коррупции сферу возмещения НДС, в результате которой конкретные люди потеряли конкретные миллиардные коррупционные доходы, делалось все возможное, чтобы не дать мне двигаться дальше. Ведь в ГФС сидят "свои" люди, которые делают "правильные" вещи. Поэтому премьер сделал все возможное , чтобы я оставил должность".
Понятно? Украинской правде. На заборе бы ещё написал. А почему не в САП? Не в НАБУ?
Україну врятує корупція! (елітний порохобот)
2014-й. Почни з себе помий підїзд,прибери сміття, не давай хабарів.
2018-й.Хто не краде,той егент крємля.
Поэтому , верю: что гройсман имеет коммерческий интерес везде. Этот Остап мимо денег не пройдёт
печально, но законы принимают те, кто должен принимать таблетки
Т.е собственное воровство и враньё властей их самих не дискредитирует, а то, что я этим недоволен и говорю об этом - дискредитирует?
А кто-нибудь сомневался?
де заява в НАБУ? де заява в Генпрокуратуру???
немає??? нах туда ---->
из-за бабы пошел молдаванин о Гроси лесом
7 июня 2018 года Верховная рада проголосовала за представление об увольнении Данилюка, подписанное премьер-министром Владимиром Гройсманом. 23 мая на заседании правительства Данилюк поссорился с Гройсманом по поводу кадровой политики. Данилюк хотел видеть на должности заместителя министра финансов по вопросам таможенной политики Яну Бугримову. Впоследствии Данилюк написал письмо к странам «Большой семёрки», в котором подчеркнул своё право самостоятельно формировать команду министерства, без согласования с премьер-министром или президентом. Гройсман расценил этот шаг как нарушение субординации и обвинил Данилюка в «антигосударственных действиях»[5][6].