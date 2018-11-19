 Канаде следует поучиться у Украины борьбе с гибридной агрессией, поскольку цель РФ - подорвать и ослабить демократические институты, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение в интервью канадской аналитической телепрограмме "The West Block" выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Вам следует поучиться у Украины, поскольку цель России - подорвать и ослабить демократические институты также и здесь. Вам стоит быть осторожными и подготовленными к борьбе с Россией как в аспекте их обычных, так и особенно гибридных усилий", - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что Россия попытается и в других государствах действовать, как в Украине.

"У них нет больше никаких "красных линий". Они пересекли их все на Донбассе, в Крыму и Сирии", - подчеркнул министр.

Учитывая это Климкин призвал Западные государства продолжать поставлять Украине оружие.

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"К нам идут оборонные поставки из нескольких Западных государств - назову лишь "Javelin" из США. Но нам определенно нужно больше, поскольку усиление нашей способности противостоять российским угрозам однозначно пойдет на пользу всему демократическому миру", - отметил он.

Напомним, в эти выходные Павел Климкин находился в Канаде, где принимал участие в Галифакском международном безопасностном форуме.