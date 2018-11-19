 Канаде следует поучиться у Украины борьбе с гибридной агрессией, поскольку цель РФ - подорвать и ослабить демократические институты, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение в интервью канадской аналитической телепрограмме "The West Block" выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Вам следует поучиться у Украины, поскольку цель России - подорвать и ослабить демократические институты также и здесь. Вам стоит быть осторожными и подготовленными к борьбе с Россией как в аспекте их обычных, так и особенно гибридных усилий", - сказал Климкин.
Он подчеркнул, что Россия попытается и в других государствах действовать, как в Украине.
"У них нет больше никаких "красных линий". Они пересекли их все на Донбассе, в Крыму и Сирии", - подчеркнул министр.
Учитывая это Климкин призвал Западные государства продолжать поставлять Украине оружие.
"К нам идут оборонные поставки из нескольких Западных государств - назову лишь "Javelin" из США. Но нам определенно нужно больше, поскольку усиление нашей способности противостоять российским угрозам однозначно пойдет на пользу всему демократическому миру", - отметил он.
Напомним, в эти выходные Павел Климкин находился в Канаде, где принимал участие в Галифакском международном безопасностном форуме.
Хренові вчителі були у тебе. Нє?
А Парубий -говорить
А гройсман - экономике
А Луценко - коррупционеров ловить
Климкин конечно отжег, как говорится "понесло Остапа"
Канадці вже до цього часу усвідомили (ті, кому належиться), але нагадування не пошкодить.
Жодного релаксу.
какая отсебятина. Теряется смысл в нормальном деле
снігтрохи кацапської падалі тут. При цьому вони не можуть ні відспамитися, ні мене заспамити, бо їхні укрпрапорці маскіровочні, а не справжні. Слава Клімкіну, Слава Україні!
Єдність народу - найбільший страх владців.
16 листопада у "Жулянах" прикордонники помітили ось це на валізі пасажира, який прибув з Білорусі.
Згодом з'ясували, що це громадянин РФ, який прибув в Україну з приватним візитом. Але, через свою неуважність і неповагу, ще три роки він не має право приїздити до нас!
Нехай щастить!
"От, жалка пацана" (с) Л.Подерв'янський
ага, вони там ще не зрозуміли що протидія заключається в корупції)) Волоха Карла їм відправте як гуманітарну допомогу...він їм "покаже як треба")