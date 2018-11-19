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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Канада (1170) Климкин (1943)

 Канаде следует поучиться у Украины борьбе с гибридной агрессией, поскольку цель РФ - подорвать и ослабить демократические институты, - Климкин

Канаде следует тщательно перенять опыт Украины в борьбе с российской гибридной агрессией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение в интервью канадской аналитической телепрограмме "The West Block" выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Вам следует поучиться у Украины, поскольку цель России - подорвать и ослабить демократические институты также и здесь. Вам стоит быть осторожными и подготовленными к борьбе с Россией как в аспекте их обычных, так и особенно гибридных усилий", - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что Россия попытается и в других государствах действовать, как в Украине.

"У них нет больше никаких "красных линий". Они пересекли их все на Донбассе, в Крыму и Сирии", - подчеркнул министр.

Учитывая это Климкин призвал Западные государства продолжать поставлять Украине оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и Вашингтон ведут переговоры о новых поставках оружия, - Климкин

"К нам идут оборонные поставки из нескольких Западных государств - назову лишь "Javelin" из США. Но нам определенно нужно больше, поскольку усиление нашей способности противостоять российским угрозам однозначно пойдет на пользу всему демократическому миру", - отметил он.

Напомним, в эти выходные Павел Климкин находился в Канаде, где принимал участие в Галифакском международном безопасностном форуме.

Источник: https://censor.net.ua/n3097562
 
   
 Топ комментарии
 
Страна в жопе по самые ноздри, а Климкинд поучает и требует.
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Тот случай когда лучше молчать и не открывать рот. Стыдно
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Климкин учит Канаду жить.
А Парубий -говорить
А гройсман - экономике
А Луценко - коррупционеров ловить
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Где Канада и где Климкинд? Пустывся бэрэга зовсим.
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Страна в жопе по самые ноздри, а Климкинд поучает и требует.
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Ну што ты будиш делать, опять зрада, где ни плюнь. Этот не так поучает, тот не то требует. Нет нигде без вас, сирунов интернетовских, никакого порядку.
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Это да. Хорошо хоть ты, языком своим гибким, успокоительный массаж в нужных местах выполняешь.
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"Учитиля"
Хренові вчителі були у тебе. Нє?
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Тот случай когда лучше молчать и не открывать рот. Стыдно
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Климкин учит Канаду жить.
А Парубий -говорить
А гройсман - экономике
А Луценко - коррупционеров ловить
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Странно, Россия хочет подорвать демократические институты, а напала на Украину, в которой этих институтов отродясь не было.
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Ты же написал это и никто за тобой не пришел? Или уже стучат в дверь?
Климкин конечно отжег, как говорится "понесло Остапа"
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Не спешили бы хвастаться победе!А то изберут х..р знает кого,который путина устроит,и будем в жопе,на смех всему миру
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Не изберут. А, если "простой" ялынковский нарот все-таки изберёт, то гаррота для нее уже заготовлена.
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Все так. Добре, що сказав.
Канадці вже до цього часу усвідомили (ті, кому належиться), але нагадування не пошкодить.
Жодного релаксу.
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Канаде следует тщательно перенять опыт Украины в борьбе с российской гибридной агрессией.Источник: https://censor.net.ua/n3097562
какая отсебятина. Теряется смысл в нормальном деле
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Климкин решил открыть платные семинары?)
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Это плохая привычка, всех поучать...кацапская таксказать
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Засукав зранку трохи рукави - відкинув сніг трохи кацапської падалі тут. При цьому вони не можуть ні відспамитися, ні мене заспамити, бо їхні укрпрапорці маскіровочні, а не справжні. Слава Клімкіну, Слава Україні!
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Бан на 3 года за колорадку на чемодане

Канаді слід повчитися в України боротьбі з гібридною агресією, оскільки мета РФ - підірвати і послабити демократичні інститути, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9083

16 листопада у "Жулянах" прикордонники помітили ось це на валізі пасажира, який прибув з Білорусі.
Згодом з'ясували, що це громадянин РФ, який прибув в Україну з приватним візитом. Але, через свою неуважність і неповагу, ще три роки він не має право приїздити до нас!
Нехай щастить!

"От, жалка пацана" (с) Л.Подерв'янський
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Ничего сложного: посадить всю неправильную прессу, в остальной - закрыть комментирование, а если где осталось, то завести там своих штатных комментаторов, а не согласных с ними - извести. Разрешить комментировать только через ФБ, чтоб была ясна личность пишущего и привлечь канадскую СБ сажать тех, кто пишет чего нибудь "антиканадское" по мнению той СБ, по любой статье, которая СБ понравится. Пять раз подряд люстрировать пожизненно назначенных судей и все будет нормально, полная победа над гибридной агрессией.
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майстер-клас боротьби з агресією від зятя кацапа, що має медаль за анексію Криму.
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Канаді слід повчитися в України боротьбі з гібридною агресією, оскільки мета РФ - підірвати і послабити демократичні інститути, - Клімкін(с)

ага, вони там ще не зрозуміли що протидія заключається в корупції)) Волоха Карла їм відправте як гуманітарну допомогу...він їм "покаже як треба")
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Климкин всем указывает что и как нужно делать.

Канаді слід повчитися в України боротьбі з гібридною агресією, оскільки мета РФ - підірвати і послабити демократичні інститути, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9838
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Що таке демократія? Її придумали юдеї, захопивши аріанський античний Рим, напакували Рим(справжній Рим - то Романія)іншими чорномазими і сказали, що там всі рівні. Бо хотіли бути рівними арійцям. Тому придумали інститут громадянства, аби всі африканці на чолі з ними, аккадсько-асирійськими юдами, що знищили кіммерійців (шумерів) аріан Мезопотамії були рівні аріанському корінному етносу. Маючи всі адміністративні важелі, юдеї увели "демократичні вибори"...себе самих. І тільки. Не допускаючи корінний етнос до влади. З того часу і повелося, чи не правда, ми це все бачимо по всьому світу, де національні еліти знищені, а у владах сидять суцільні кучеряві "демократи", зокрема і у США - "демократична партія"?
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Завжди з повагою ставився до Клімкіна. Досі в нього були розумні, влучні заяви. А ця заява - явний прокол. Він, що думає що Канада далеко і там не знайомі з доповіддю міжнародної антикорупційної мережі Transparency International, де повідомлялось що в 2017 році Україна отримала світову пальму першості в рейтингу найбільш корумпованих країн світу обігнавши на один бал рф. В 2015 році ми були "лише" сьомими, а вже в 2017 р. - перше місце серед самих корумпованих. Чи поступиться комусь Україна в цьому році? Подивимось. Але вважаю недоречним ставити Канаді за взірець країну, світового лідера корупції, країну, в якій діє потужна агентура рф підживлювана чисельною п'ятою колоною.
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Якщо канадські політики хочуть продавати Канаду і оптом і вроздріб, то можуть повчитися ,,,
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Бля ...костюм уже погладил???Недоразумение из шкафа....подстилка Офшоренка.
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Борьба с гибридной агрессией - то такэ... Главный талант наших карманычей - потужное реформирование, вот чему надо канадцев учить...)))
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Они то тупые...сколько есть СХЕМ .....а Панамы. Сейшелы.Кипр тот же....Они то и не знают. А ка бы заработал Роттердам + в Канаде!!!! И Вовка им впендюрьте в НКРЭ Канады! Нет такого? Так Порошенко вам расскажет как сделать! А Нацбанк? Всё пока ещё ОК? Так Гонтареву трудоустройте...и будет вам "СЧАСТЬЕ"!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанаде следует поучиться у Украины борьбе с гибридной агрессией, поскольку цель РФ - подорвать и ослабить демократические институты, - Климкин
 
 
 
 
 
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