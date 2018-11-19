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 Умер общественный деятель и меценат Эдуард фон Фальц-Фейн

17 ноября в Вадуце погиб выдающийся меценат, большой друг Украины, уроженец Херсонщины барон Эдуард Александрович Фальц-Фейн (1912-2018).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал украинский общественный деятель Артур Рудзицкий.

"По сообщению Ивана Матвеева, в субботу утром на вилле барона произошел пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили Эдуарда Александровича без признаков жизни", - написал он.

Умер общественный деятель и меценат Эдуард фон Фальц-Фейн 01
Фото: Рудзицкий/Facebook

Рудзицкий отметил, что барон Фальц-Фейн имел множество наград Украины: Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (24 августа 2012 года) — за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, популяризацию её исторического наследия и современных достижений и по случаю 21-й годовщины независимости Украины, Орден князя Ярослава Мудрого V степени (13 сентября 2007 года) — за выдающийся личный вклад в сохранение украинского культурного наследия, активное участие в развитии природоохранной и эколого-образовательной деятельности биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна Украинской академии аграрных наук, Орден "За заслуги" I степени (15 ноября 2002 года) — за значительный личный вклад в повышение международного престижа Украины, многолетнюю плодотворную благотворительную деятельность, Орден "За заслуги" II степени (22 мая 1998 года) — за значительный личный вклад в сохранение украинского исторического и культурного наследия, активное содействие развитию Биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна, Почётный знак отличия Президента Украины (1994 год) — за многолетнюю бескорыстную деятельность по возвращению на Украину национальных культурных ценностей, личный вклад в обновление заповедника "Аскания-Нова", Почётная грамота Кабинета Министров Украины с памятным знаком (21 мая 1998 года) — за весомый личный вклад и активное содействие в восстановлении историко-культурного наследия биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна.

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Умер общественный деятель и меценат Эдуард фон Фальц-Фейн 02

Источник: https://censor.net.ua/n3097556
 
 
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Основная меценатская жизнь и связи - с Русским Рейхом.
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Ох и расхвалили... Аскания-Нова, конечно, это прекрасно... Однако, хоть кому-нибудь известно, по чьей вине в украинских степях появилась самая большая в Европе, да ещё и "рукотворная" пустыня - "Олешковские пески"? Для поддержания своего хозяйства в надлежащем виде (в том числе, и для развития "Аскании"), Фальц-Фейны занимались не только земледелием, но и овцеводством... Именно овцы Фальц-Фейна уничтожили эту территорию, которая, до этого, была просто сухой степью...
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И все награды и связи- исключительно ДО второго майдана...Потом- тишина. И правильно!
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Да...все награды до "второго майдана" !!! Посмотрите внимательно сколько лет было этому Великому человеку на день смерти - 106 !!! и сколько нашему "великому майдану" ??? сравнение явно не в пользу майдана - а кое кто очень плохо себе представляет насколько этот человек был значим по настоящему для культуры и истории УКРАИНЫ !!! и не не надо хотя бы здесь и сейчас поливать грязью всех и все !!! и так уже вокруг Украины одни "враги и зрадники" , благодаря таким вот "умникам и спецам" по пустыням и овцам !!!
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