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 Нынешняя власть вынуждена воровать, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск, - Волох

Нынешние власти Украины воруют вынужденно и на порядок меньше, чем до 2014 года, считает блогер и активист Карл Волох.

Об этом Волох написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько очень приличных и умных людей, ударившихся пару лет назад в рафинированное зрадойобство (в результате чего мы взаимно ограничили общение), в последнюю неделю неожиданно для меня выразили дикое смущение и тревогу по поводу вероятной победы Тимошенко на выборах и перспектив Украины в этом случае. Более того, долго с надеждой выпытывали у меня основания для моего личного оптимизма и с готовностью согласились, что: а)информационное пространство абсолютно искривлено и необъективно; б)лучший способ подыграть Путину - огульные, несбалансированные антикоррупционные камлания против власти; в)сегодняшняя борьба против, якобы, коррупции, неизбежно приведёт к власти коррупционеров гораздо более отъявленных и с серьезными обязами перед олигархами, которых нынешней власти удалось отчасти приструнить", - рассказал он.

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"Я, в свою очередь, добавил (и попросил подумать над тезисом), что та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014), является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединённых путинско-олигархических информационных войск. И это, пожалуй, самая сложная украинская проблема, ибо поддержку главных СМИ в Украине (что означает, власть) могут иметь только те политики, которые лояльны к Кремлю и олигархам - то есть, откровенно антиукраинские. В общем, полку трезвомыслязих людей прибыло. Надеюсь, это только начало", - резюмировал Волох.

Нынешняя власть вынуждена воровать, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск, - Волох 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097555
 
   
 Топ комментарии
 
Порохоботськое оправдание 80-го левела Нынешняя власть вынужденна воровать, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск, - Волох - Цензор.НЕТ 9472 Куда тем кацапам со своими ХуйлоСМИ Нынешняя власть вынужденна воровать, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск, - Волох - Цензор.НЕТ 3025
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Чим вище рейтинг Тимошенко і нижче в Порошенка, тим активніше в російських медіа розкручується тема підтримки Тимошенко мóкшами.
Коли рівень довіри до Порошенка буде нижче одного відсотка, за нього вступиться навіть мокшáнський президент і оголосить, що він особисто підтримує Тимошенко...
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Соєві дуполизи вже дійшли до того, що називають розкрадання державних коштів виродками-будкобудівниками благом для України. Це вже рафінована шизофренія...
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АХАХАХАХА
Ну тут даже комментарии излишни. Патриотическое воровство. Свинячьи холуи стремительно пробивают днище.
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Президент Петр Алексеевич Порошенко единственный кто смог отстоять Украину и только он знает тот путь по которому страна выйдет к развитию и процветанию а мы получим жизнь достойную человека.
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Это сарказм? Иначе либо лижешь дупу или болеешь. Нинішня влада змушена красти, щоб протистояти атаці путінсько-олігархічних інформаційних військ, - Волох - Цензор.НЕТ 3630
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Лол. Педофил: - эта 6-летняя прошмандовка меня провоцировала. Порохобот: - это мы воруем от ненависти к Пуйлу и переизбытка патриотических чувств.

П.С. Порохоботы решите задачку вашего логического пошиба. Сколько конфет произвёл "Слепой траст" если розовые крокодилы летят в Мальдивы?
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Саме страшне що в Україні вже так є і саме тому ніхто з бандитів які захопили владу не "сидить" а устами цього шоколадного с...ко-лиза такий стан справ бандити на чолі з баригою хочуть просто легалізувати а чому б і ні "хахли" і не таке "ковтали". Тому ще раз повторю - ніякі вибори на превеликий жаль нам вже не допоможуть.
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А ось і *петюшкі * підтягнулися ..
..

......
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Ну, НИ ХРЕНА СЕБЕ ОПРАВДАНИЕ! Я В АХЕРЕ!
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Вор должен сидеть в тюрьме, а еще лучше руки поотрубать (и бошку тоже)!
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Это не дно это-ДНИЩЕ.Даже рыги воровали не прячась,
но стесняясь.Эти же воруют-ИЗДЕВАЯСЬ.
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та подожди, за оставшиеся 132 дня еще ТАКОГО насмотримся и наслушаемся, что этот идиотизм волоха будет казаться сказкой
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Вера,мова,армия-три столпа строительства сильного государства. Никто кроме президента Украины не имеет программы независимости да развития.
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Особливо при ньому відбудова армії прискореними темпами сталася шляхом знищення 5 (п'яти!!!) складів з БК на сотні мільйонів доларів США (може й мільярдів). Тоді з таким "будівництвом" армії скоро не стане зовсім.
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Итоги недели: Мерзнущие города, замедление экономики и бизнес-успехи Порошенко.
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.....
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Охрененный слоган готов для Порохряка на выборы: ми крадем, щоб Путiну нiчого не лишилось! Голосуй за патрiотiв! Нинішня влада змушена красти, щоб протистояти атаці путінсько-олігархічних інформаційних військ, - Волох - Цензор.НЕТ 9499
Лолох совсем епанулся на голову, пожирая конфеты рошен там за границей.
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..похоже, нас действительно держат за дебилов..
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Это вам кажется, на самом деле власть таким способом заботится о своих гражданах
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Акушер новоявленному папе: - "У Вас родился чернокожий ребенок"
Счастливый отец: - "Да я знаю, жена сказала, что когда была беременной, ей дорогу перешел черный кот, поэтому родится чернокожий ребенок!"
Ох-вший акушер: - "!!!??? А вашей маме, когда она Вами беременная ходила, баран случайно дорогу не переходил?????????????"
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Быдлоэлита:
1) не ворует, потому что патриоты;
2) ворует, но мало;
3) ворует, но это из патриотизма.

Клоун на подтанцовке у п.сов.
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І чим більше влада краде,тим міцніша наша Україна! Нинішня влада змушена красти, щоб протистояти атаці путінсько-олігархічних інформаційних військ, - Волох - Цензор.НЕТ 1597
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Загибель В'ячеслава Чорновола скоріше за все була спецоперацією не без участі чекістів.
Отруєння та широка кампанія дискредитації (теж не без допомоги з Москви) Президента Віктора Ющенка відбувалися на наших очах, але мало хто з нас це усвідомлював.
Так Кремлем зачищалося політичне поле України під вигідних для нього кандидатів - Януковича з його підписанням "Харківських угод" і непідписанням асоціації з ЄС та Тимошенко з її "газовими контрактами" під "хі-хі" з Путіним.Нинішня влада змушена красти, щоб протистояти атаці путінсько-олігархічних інформаційних військ, - Волох - Цензор.НЕТ 5907

Тепер провернути подібний сценарій вибору без вибору заважає фігура Президента Петра Порошенка.
І проти нього використовується той же випробуваний метод - тотальна інформаційна атака, фейки, приниження здобутків, нагнітання істерії. Ще й звинувачення буквально у всіх проблемах країни з вуст тих, хто десятиліттями сам був при владі, але не показав і частки його результатів.
Москва знову може використати цю огидну рису українського "елєкторату" - коротку пам'ять і відсутність стійкості до об'єктивних труднощів.
І якщо так станеться, ми знову підемо по колу "нас всє предалі і обідєлі", але це буде заслужена розплата за невміння бачити очевидне.
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Что он такое несёт. Дайте ему успокоительного
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Прочитал название,и понял -это порохобот..:)
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Если не выражаться нецензурно в адрес нашей власти то получится ппииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии!!!!!
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Дуже не хотілося б засмучувати кремлеботів і зомбоюлєк, але схоже вас тут трохи розвели з цією "сенсацією". Справа в тому, що ця стаття вже давно гуляє в інформаційному просторі і отримала численні відгуки в соціальних мережах.
Можна далі тішитися і ліпити тут всяких коників з воронезького "матеріалу", але суть справи не змінює..
Це черговий фейковий вкид від рашистських пропагондонів, на який можуть повестися хіба що ще лише лохи, які читають СтранаUA та Обозреватель і дивляться телеканал NewsOne.
Головний висновок з заяви від Папи Карла це - Зберігаєш корупцію-рятуєш Україну. Хто проти корупції йде - той полегшує россійському агресору та його посіпакам завоювання України - Знімаю шляпу!👏👏👏

Розумний все це зрозуміє, а дурному це вже не допоможе😃😃😃
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Нынешняя власть вынуждена воровать, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск

Так дать им Героев Украины "За воровство!"
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Это уже что то новое
А то путин нападет)))
Завтра петя людей на улицах в лоб отстреливать начнет. Лишь бы хуйло не напал...
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Какой-то блогерский дебил пытается оправдать коррупцию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНынешняя власть вынуждена воровать, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск, - Волох
 
 
 
 
 
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