 Нынешняя власть вынуждена воровать, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск, - Волох

Об этом Волох написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько очень приличных и умных людей, ударившихся пару лет назад в рафинированное зрадойобство (в результате чего мы взаимно ограничили общение), в последнюю неделю неожиданно для меня выразили дикое смущение и тревогу по поводу вероятной победы Тимошенко на выборах и перспектив Украины в этом случае. Более того, долго с надеждой выпытывали у меня основания для моего личного оптимизма и с готовностью согласились, что: а)информационное пространство абсолютно искривлено и необъективно; б)лучший способ подыграть Путину - огульные, несбалансированные антикоррупционные камлания против власти; в)сегодняшняя борьба против, якобы, коррупции, неизбежно приведёт к власти коррупционеров гораздо более отъявленных и с серьезными обязами перед олигархами, которых нынешней власти удалось отчасти приструнить", - рассказал он.
"Я, в свою очередь, добавил (и попросил подумать над тезисом), что та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014), является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединённых путинско-олигархических информационных войск. И это, пожалуй, самая сложная украинская проблема, ибо поддержку главных СМИ в Украине (что означает, власть) могут иметь только те политики, которые лояльны к Кремлю и олигархам - то есть, откровенно антиукраинские. В общем, полку трезвомыслязих людей прибыло. Надеюсь, это только начало", - резюмировал Волох.
Коли рівень довіри до Порошенка буде нижче одного відсотка, за нього вступиться навіть мокшáнський президент і оголосить, що він особисто підтримує Тимошенко...
Ну тут даже комментарии излишни. Патриотическое воровство. Свинячьи холуи стремительно пробивают днище.
П.С. Порохоботы решите задачку вашего логического пошиба. Сколько конфет произвёл "Слепой траст" если розовые крокодилы летят в Мальдивы?
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но стесняясь.Эти же воруют-ИЗДЕВАЯСЬ.
Лолох совсем епанулся на голову, пожирая конфеты рошен там за границей.
Счастливый отец: - "Да я знаю, жена сказала, что когда была беременной, ей дорогу перешел черный кот, поэтому родится чернокожий ребенок!"
Ох-вший акушер: - "!!!??? А вашей маме, когда она Вами беременная ходила, баран случайно дорогу не переходил?????????????"
1) не ворует, потому что патриоты;
2) ворует, но мало;
3) ворует, но это из патриотизма.
Клоун на подтанцовке у п.сов.
Отруєння та широка кампанія дискредитації (теж не без допомоги з Москви) Президента Віктора Ющенка відбувалися на наших очах, але мало хто з нас це усвідомлював.
Так Кремлем зачищалося політичне поле України під вигідних для нього кандидатів - Януковича з його підписанням "Харківських угод" і непідписанням асоціації з ЄС та Тимошенко з її "газовими контрактами" під "хі-хі" з Путіним.
Тепер провернути подібний сценарій вибору без вибору заважає фігура Президента Петра Порошенка.
І проти нього використовується той же випробуваний метод - тотальна інформаційна атака, фейки, приниження здобутків, нагнітання істерії. Ще й звинувачення буквально у всіх проблемах країни з вуст тих, хто десятиліттями сам був при владі, але не показав і частки його результатів.
Москва знову може використати цю огидну рису українського "елєкторату" - коротку пам'ять і відсутність стійкості до об'єктивних труднощів.
І якщо так станеться, ми знову підемо по колу "нас всє предалі і обідєлі", але це буде заслужена розплата за невміння бачити очевидне.
Можна далі тішитися і ліпити тут всяких коників з воронезького "матеріалу", але суть справи не змінює..
Це черговий фейковий вкид від рашистських пропагондонів, на який можуть повестися хіба що ще лише лохи, які читають СтранаUA та Обозреватель і дивляться телеканал NewsOne.
Головний висновок з заяви від Папи Карла це - Зберігаєш корупцію-рятуєш Україну. Хто проти корупції йде - той полегшує россійському агресору та його посіпакам завоювання України - Знімаю шляпу!👏👏👏
Розумний все це зрозуміє, а дурному це вже не допоможе😃😃😃
Так дать им Героев Украины "За воровство!"
А то путин нападет)))
Завтра петя людей на улицах в лоб отстреливать начнет. Лишь бы хуйло не напал...