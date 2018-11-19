 Нынешняя власть вынуждена воровать, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск, - Волох

Об этом Волох написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько очень приличных и умных людей, ударившихся пару лет назад в рафинированное зрадойобство (в результате чего мы взаимно ограничили общение), в последнюю неделю неожиданно для меня выразили дикое смущение и тревогу по поводу вероятной победы Тимошенко на выборах и перспектив Украины в этом случае. Более того, долго с надеждой выпытывали у меня основания для моего личного оптимизма и с готовностью согласились, что: а)информационное пространство абсолютно искривлено и необъективно; б)лучший способ подыграть Путину - огульные, несбалансированные антикоррупционные камлания против власти; в)сегодняшняя борьба против, якобы, коррупции, неизбежно приведёт к власти коррупционеров гораздо более отъявленных и с серьезными обязами перед олигархами, которых нынешней власти удалось отчасти приструнить", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Убийства и грабежи намного менее важны, чем коррупция. Депутат-коррупционер крадет больше жизней, чем убийца" - замминистра экономики Нефьодов

"Я, в свою очередь, добавил (и попросил подумать над тезисом), что та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014), является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединённых путинско-олигархических информационных войск. И это, пожалуй, самая сложная украинская проблема, ибо поддержку главных СМИ в Украине (что означает, власть) могут иметь только те политики, которые лояльны к Кремлю и олигархам - то есть, откровенно антиукраинские. В общем, полку трезвомыслязих людей прибыло. Надеюсь, это только начало", - резюмировал Волох.