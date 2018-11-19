 Экономика Украины сбалансирована, но нужна внешняя поддержка для выплаты предыдущих долгов, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в эфире телеканаду "ВИТА" сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"11 кварталов подряд экономика растет. Это означает, что начался подъем. В принципе, если посмотреть на нужды государства - все нормально, мы сбалансированы. Но если смотреть на долги, нужна внешняя поддержка, чтобы перекредитоваться, чтобы вернуть прежние долги. 2019-2021 годы - пиковые годы выплат", - сказал Гройсман.
При этом он подчеркнул, что деньги берутся под выполнение определенных обязательств. И сделать эту работу нужно еще и для того, чтобы вернуть доверие кредиторов. Допустить сейчас развитие сценария отказа от всех обещаний означает свернуть с пути реформ и нырнуть в дефолт, который несет полное обесценивание доходов граждан и очередную затяжной кризис.
"Мы помним 90-е годы: банкротство страны, галопирующая инфляция. Этого допустить снова нельзя", - сказал Гройсман.
саме для того щоб не відбувся сценарій а-ля "крутий(як яйця варені) москаль-пропукінець", що ти оппісав тут, Україна і бере допомогу від МВФ та ЄС під МІНІМАЛЬНО МОЖЛИВІ %% та з забов'язаннями "не пити-не шмалити-не просерати"
і це доводить совків-крімінальних потвор-пропукінців до сказу з плясками Вітте
Приблизно такий механізм відновлення був вже опрацьован відносно ЗНИЩЕННОЇ Німеччини.
Через 15р ФРН опереджала гдр ВДВІЧІ по розвитку та темпам ЗРОСТАННЯ.. та це ж і дітям відомо..
Тобі кранти Грося.
Придворный холуйэлитный порохобот написал тезис о том, что воровство нынешней власти - это необходимая мера. То есть воруем и будем воровать
Как в том анекдоте
Батько кончайте торговать а то у меня деньги кончаются, нечем давать сдачу
Дефицит госбюджета в 2019 году составит около 90 млрд грн.
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/defitsit-gosbyudjeta-v-2019-godu-sostavit-okolo-90-mlrd-grn
- ВРУ
- Земля обітована
- паРаша
- Інше
если не сильно нагадил то евростан
если народ останется тупым то в ВРУ!!
як тут не згадати що "кожна кухарка може керувати країною"....