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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10735) кредит (2099) Гройсман (4436)

 Экономика Украины сбалансирована, но нужна внешняя поддержка для выплаты предыдущих долгов, - Гройсман

Экономика Украины растет 11 кварталов подряд, и сейчас является сбалансированной учитывая потребности страны и обеспечения дальнейшего роста. Однако государству все еще нужна внешняя поддержка, чтобы перекредитоваться и пройти пиковые годы выплат по прошлым долгам, сделанным в течение 2008-2013 годов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в эфире телеканаду "ВИТА" сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"11 кварталов подряд экономика растет. Это означает, что начался подъем. В принципе, если посмотреть на нужды государства - все нормально, мы сбалансированы. Но если смотреть на долги, нужна внешняя поддержка, чтобы перекредитоваться, чтобы вернуть прежние долги. 2019-2021 годы - пиковые годы выплат", - сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что деньги берутся под выполнение определенных обязательств. И сделать эту работу нужно еще и для того, чтобы вернуть доверие кредиторов. Допустить сейчас развитие сценария отказа от всех обещаний означает свернуть с пути реформ и нырнуть в дефолт, который несет полное обесценивание доходов граждан и очередную затяжной кризис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборочное правосудие и показуха подрывают доверие ко всей системе борьбы с коррупцией, - Гройсман

"Мы помним 90-е годы: банкротство страны, галопирующая инфляция. Этого допустить снова нельзя", - сказал Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3097553
 
   
 Топ комментарии
 
Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип "чероки" и восемь ящиков "Смирновской". Когда "Смирновская" кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит - в три раза больше первого. Из него гасится первый кредит, покупается джип "гранд чероки" и шестнадцать ящиков "Абсолюта". Когда "Абсолют"…(с)
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Под "нуждами государства" он имеет в виду "достойное" жалованье госклерков? Тогда да, там всё норм...)))
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Перекредитовываться - это оттягивать свой конец? Я правильно понял?
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Ага-ага - прочно и надёжно присела на дно...)))
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Перекредитовываться - это оттягивать свой конец? Я правильно понял?
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Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип "чероки" и восемь ящиков "Смирновской". Когда "Смирновская" кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит - в три раза больше первого. Из него гасится первый кредит, покупается джип "гранд чероки" и шестнадцать ящиков "Абсолюта". Когда "Абсолют"…(с)
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ти ПРАВИЙ на 101%!! Економіка України збалансована, але потрібна зовнішня підтримка для виплати попередніх боргів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5369
саме для того щоб не відбувся сценарій а-ля "крутий(як яйця варені) москаль-пропукінець", що ти оппісав тут, Україна і бере допомогу від МВФ та ЄС під МІНІМАЛЬНО МОЖЛИВІ %% та з забов'язаннями "не пити-не шмалити-не просерати" Економіка України збалансована, але потрібна зовнішня підтримка для виплати попередніх боргів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3867

і це доводить совків-крімінальних потвор-пропукінців до сказу з плясками Вітте Економіка України збалансована, але потрібна зовнішня підтримка для виплати попередніх боргів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2142

Приблизно такий механізм відновлення був вже опрацьован відносно ЗНИЩЕННОЇ Німеччини.
Через 15р ФРН опереджала гдр ВДВІЧІ по розвитку та темпам ЗРОСТАННЯ.. та це ж і дітям відомо..
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Саме у таке лайно мріє повернути країну Вона!
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Под "нуждами государства" он имеет в виду "достойное" жалованье госклерков? Тогда да, там всё норм...)))
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Отменный баланс！ брать новые кредиты, чтобы гасить старые
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Это как нарик говорит: мне сейчас главное найти бабки на дозу, и зашириться, а завтра - завтра видно будет
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...нарік каже, що він може в любий момент відмовитися від шірки, але в конці розмови - позич гроші потрібно мобілку поповнить, чи ше щось вигадає.
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Красть в этой стране уже почти нечего, лгать как раньше уже малоэффективно..


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Злі та підступні папєрєднікі продовжують розхитувати будку. Може в 2019му перестануть?
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Переводу Гройсмана: Без учёта украденого у нас порядок
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Вовка, а чего тогда народ массово бежит из Украины на заработки? И, кстати, украинцы сами бы могли кредитовать Украину, без всяких там условий, без повышения коммуналки, как вы нам сделали, но нет у нас доверия к вам!, типа руководителям страны. Шли бы вы уже...куда подальше, мягко говоря.
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Я взагалі пропонував, щоб кредит МВФ видавали безпосередньо людям, хто бажає. А народ потім буде вже інвестувати туди куди умови вимагають.
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я вот только не пойму, почему Европа не платит деньги за защиту от монголо-татарских орд?
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Как хорошо было бы жить на свете, если бы не эти чертовы выборы... (В. Гройсман)
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Придворный холуй элитный порохобот написал тезис о том, что воровство нынешней власти - это необходимая мера. То есть воруем и будем воровать

Економіка України збалансована, але потрібна зовнішня підтримка для виплати попередніх боргів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 668
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суть тезиса: воруем, что бы Путин не напал
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Ага точно растет на 2-3% при инфляции больше 10% еще так сказать лет 5ть такого роста и все пойдем с голыми жопами!!

Как в том анекдоте
Батько кончайте торговать а то у меня деньги кончаются, нечем давать сдачу
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те що ти та такі як ти врешті решт залишуться з"голыми жопами" ЛЮДЕЙ І ТІШИТЬ!!! це і є мета зростання - знищити крімінальну ґапоту та пропукінську сволоту Економіка України збалансована, але потрібна зовнішня підтримка для виплати попередніх боргів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9154 пс. Інфляція в Україні МЕНШЕ ніж зростання заробітних ПЛАТ ТРУДЯЩИМ ЛЮДЯМ. І це, разом з ЗНИЩЕННЯМ совково-крімінальної системи перерозподілу та дотацій на "ніскіі ціни", і є передумовою досягнення європейського рівня життя Економіка України збалансована, але потрібна зовнішня підтримка для виплати попередніх боргів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6644
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стали ЗП меньше или больше каждый пусть оценит сам по своему кошельку! тут я не советчик!! а я просто показал очередные сказки от власти! незя говорить о росте если рост меньше инфляции!!
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караче, давайте взаймы, офшоры приготовлены,кагал ждет
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Цікаво, куди дремене Гросік?
- ВРУ
- Земля обітована
- паРаша
- Інше
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если сильно нагадит то побежит в парашу
если не сильно нагадил то евростан
если народ останется тупым то в ВРУ!!
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Боже!!! Умереть не встать....красота то какая.....ужель это ввесь я....?!!)

Економіка України збалансована, але потрібна зовнішня підтримка для виплати попередніх боргів, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6470

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шо еще должен набрехать гройсман, что б его НАКОНЕЦ "забанил" "Цензор"????????
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что-то гройсмана с утра много, видать гадость какую-то готовит
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взяти кредит щоб погасити кредит...

як тут не згадати що "кожна кухарка може керувати країною"....
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Когда учетная ставка НБУ будет 2-3 процента тогда будет похоже на баланс, а сейчас его нет. Не нужно никого обманывать... учетная ставка НБУ 18 процентов, это главнейший индикатор состояния нашей экономики... называть это балансом нельзя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкономика Украины сбалансирована, но нужна внешняя поддержка для выплаты предыдущих долгов, - Гройсман
 
 
 
 
 
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